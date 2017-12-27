الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

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الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

مهرجان المسرح الكشفي ينطلق بالشارقة

فعاليات الدورة السابعة من مهرجان المسرح الكشفي تنطلق مساء الخميس 28 ديسمبر وتنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة.

العرب  [نُشر في 2017/12/27، العدد: 10853، ص(14)]

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الشارقة - تنطلق مساء الخميس 28 ديسمبر الجاري، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان المسرح الكشفي الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة، بمشاركة مجموعة من العروض المسرحية الكشفية تم إعدادها خلال معسكر تدريبي انطلق مطلع شهر ديسمبر الجاري، وهي لفرق من منتسبي مفوضية كشافة الشارقة وطلاب الجامعة القاسمية وجامعة الشارقة وجامعة عجمان.

وتقدم عروض المهرجان الذي يستمر حتى 29 ديسمبر الجاري، في فضاء تم تصميمه بحيث يماثل في شكله المخيم الكشفي، وتتنافس على ثلاث جوائز أساسية تمنح في ختام المهرجان لـ”أفضل فرقة” و”أفضل أداء جماعي” و”جائزة لجنة التحكيم”، إضافة إلى أربع جوائز أخرى تقدم بصفة يومية هي “أفضل فكرة” و”أفضل معالجة إخراجية” و”أفضل مسامر” و”أفضل تمثيل”.

واختارت إدارة المهرجان الذي ينظم في مقر مفوضية الشارقة، لجنة تحكيم تضم: الدكتور محمد يوسف ويحيى البدري ومجدي محفوظ.

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