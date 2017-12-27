الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

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الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

فرقة 'تواصل' تفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان المسرح العماني

عرض 'شيزوفرينيا جسر وديك الحاكم' لفرقة تواصل المسرحية يفوز بجائزة أفضل عرض متكامل أول في مهرجان المسرح العماني السابع.

العرب  [نُشر في 2017/12/27، العدد: 10853، ص(14)]

أفضل عرض متكامل

صحار (عُمان) - فاز عرض “شيزوفرينيا جسر وديك الحاكم” لفرقة تواصل المسرحية بجائزة أفضل عرض متكامل أول في مهرجان المسرح العماني السابع، الذي أسدل الستار عليه مساء الاثنين بمسرح الكلية التطبيقية في محافظة صحار العمانية.

وحصل عرض “الذين على يمين الملك” لفرقة مسرح مسقط الحر على جائزة أفضل عرض متكامل ثان، فيما نال عرض “خيارات في زمن الحرب” لفرقة تكوين جائزة أفضل عرض متكامل ثالث. وتنافست ثماني فرق مسرحية عمانية على جوائز المهرجان الذي انطلق في محافظة صحار بشمال سلطنة عمان في السابع عشر من ديسمبر الجاري.

وفاز بجائزة أفضل ممثل في المهرجان عبدالحكيم الصالحي عن دوره في مسرحية “خيارات في زمن الحرب”، فيما نالت سميرة الوهيبية جائزة أفضل ممثلة عن دورها في عرض “الرحى” لفرقة الصحوة.

وذهبت جائزة أفضل مخرج مسرحي إلى جاسم البطاشي عن مسرحية “الذين على يمين الملك”، فيما فاز بدر الحمداني بجائزة أفضل نص مسرحي عن عرض “ساعة رملية للغضب والظلام والحرب” لفرقة الرأي المسرحية.

وكانت جائزة أفضل ديكور من نصيب عرض “مفقود” لفرقة السلطنة للثقافة والفن، فيما فاز عرض “الندبة” لفرقة صلالة للفنون المسرحية بجائزة أفضل أزياء، وفاز عرض “شيزوفرينيا جسر وديك الحاكم” بجائزة أفضل موسيقى، أما عرض “الذين على يمين الملك” فقد نال جائزة أفضل إضاءة.

وقال مدير المهرجان سعيد بن سلطان البوسعيدي في كلمة الختام “لقد قدمت الفرق المسرحية الأهلية عروضا مسرحية جسدت لغة التواصل والتعبير عن ثقافة وحضارة هذا البلد من خلال الإبداع الفني المسرحي الأصيل، هادفة إلى التأكيد على أهمية الثقافة والفن في معالجة القضايا اليومية، ولقد اعتمدت العروض المسرحية على الصورة البصرية وحركة جسد الممثل والجمل الموسيقية ودلالات الإضاءة، والديكور والأزياء”.

وأضاف البوسعيدي “ما ميز هذا المهرجان هو ذلك التفاعل بين المسرحيين والمهتمين بالمسرح والتجانس بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات المجتمعية وكذلك الأفراد، في ملحمة تبرز مدى الوعي العالي الذي وصلت إليه هذه القطاعات في تسهيل كل ما يمكن تقديمه خدمة لهذا الفن الراقي”.

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