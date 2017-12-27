لامبارد يقود قافلة المعتزلين في 2017

كان عام 2017 شاهدا على اعتزال العديد من النجوم البارزين في مختلف الرياضات، والذين ترك بعضهم بصمة ربما لا تقل عن بصمات بولت في عالم سباقات العدو. وربما حظي اعتزال العداء الجامايكي يوسين بولت بقدر هائل من الاهتمام الإعلامي.

العرب

وجوه ستحفظها الذاكرة

برلين- ودع نجم كرة القدم الإنكليزي المخضرم فرانك لامبارد لاعب وسط فريق تشيلسي سابقا الملاعب في مطلع فبراير الماضي بعد مسيرة احترافية طويلة وحافلة امتدت لأكثر من عقدين.

وخلال مسيرته الاحترافية، خاض اللاعب أكثر من 100 مباراة دولية مع المنتخب الإنكليزي سجل خلالها نحو 30 هدفا كما قاد تشيلسي الذي قضى في صفوفه معظم مسيرته الاحترافية إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 2012 ولقب الدوري الأوروبي في 2013 إضافة إلى ثلاثة ألقاب في الدوري الإنكليزي وأربعة ألقاب في كأس إنكلترا ولقبين في كأس رابطة المحترفين الإنكليزية. ولكنه اختتم مسيرته الكروية مع فريق نيويورك سيتي الأميركي.

كذلك ودعت ملاعب كرة القدم الإيطالية في 17 يوليو الماضي واحدا من أبرز نجومها عبر التاريخ حيث أعلن النجم الأسطورة فرانشيسكو توتي اعتزاله بعد 25 موسما في صفوف روما الإيطالي.

وبدأ توتي مسيرته مع الفريق الأول لروما في 1993 عندما كان في السادسة عشرة من عمره. ومنذ ذلك الحين، ظل اللاعب الأسطورة في صفوف فريق العاصمة الإيطالية وخاض مع الفريق ما يقرب من 800 مباراة سجل خلالها أكثر من 300 هدف. كما خاض توتي (40 عاما) مع المنتخب الإيطالي (الآتزوري) أكثر من 50 مباراة دولية وساهم مع الفريق في الفوز بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا.

فرانشيسكو توتي لم يكن هو النجم الإيطالي الوحيد الذي ودع الملاعب في 2017 وإنما لحق به النجم الشهير الآخر أندريا بيرلو

ولم يكن فرانشيسكو توتي هو النجم الإيطالي الوحيد الذي ودع الملاعب في 2017 وإنما لحق به النجم الشهير الآخر أندريا بيرلو (38 عاما) الذي لعب إلى جواره في بطولة كأس العالم 2006 وتوجا مع المنتخب الإيطالي (الآتزوري) بلقب البطولة. وتوج بيرلو بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات مع يوفنتوس ومرتين مع ميلان لكنه أنهى مسيرته الاحترافية في صفوف نيويورك سيتي الأميركي.

وبعد مسيرة حافلة امتدت لنحو 15 عاما في الأندية الأوروبية، أعلن المدافع الأرجنتيني الدولي مارتين ديميكيليس اعتزاله اللعب نهائيا وهو في السادسة والثلاثين من عمره.

وكان ديميكيليس قد بدأ مسيرته الاحترافية بأوروبا في 2003 عندما انتقل من ريفر بليت الأرجنتيني إلى بايرن ميونيخ الألماني وظل في الفريق البافاري حتى 2010 ثم انتقل إلى ملقة الإسباني ومنه إلى مانشستر سيتي الإنكليزي في 2013 قبل العودة في مطلع هذا العام إلى ملقة لينهي معه مسيرته الكروية.

وخلال مسيرته الاحترافية توج اللاعب الأرجنتيني بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) أربع مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة مع بايرن وبلقب الدوري الإنكليزي مرة واحدة مع مانشستر سيتي. وخاض ديميكيليس مع منتخب الأرجنتين نسختين من بطولات كأس العالم.

وبعد فوزه بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، أعلن المدافع الإسباني الدولي المخضرم ألفارو أربيلوا (34 عاما) اعتزاله بعد مسيرة حافلة مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني الذي فاز معه بلقب كأس العالم 2010 وبطولتي كأس أمم أوروبا (يورو 2008 و2012).

ألعاب القوى

ودع العداء الجامايكي يوسين بولت مضمار سباقات العدو بأسوأ شكل ممكن عندما فشل في استكمال سباق 4 × 100 متر تتابع خلال بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن في أغسطس الماضي.

وكان بولت، المتوج بثماني ميداليات ذهبية أولمبية و11 ذهبية في بطولات العالم، توج قبلها بأيام قليلة ببرونزية سباق 100 متر على نفس المضمار ضمن فعاليات نفس البطولة لتكون المرة الأولى في مسيرته الرياضية التي يخسر فيها ذهب هذا السباق.

بعد أشهر قليلة من إنجازه في دورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو 2016)، قرر الأميركي أشتون إيتون نجم المسابقة العشارية الاعتزال وهو في الثامنة والعشرين من عمره.

الملاعب العالمية تودع الأسطورة فرانشيسكو توتي

وأعلن إيتون في مطلع يناير 2017 اعتزاله بعدما أصبح ثالث رياضي في التاريخ ينجح في الدفاع عن لقبه بالمسابقة العشارية في دورات الألعاب الأولمبية حيث فاز بذهبية المسابقة في أولمبياد لندن 2012 ثم أولمبياد ريو 2016.

ولم يسبق لأي رياضي الفوز بلقب العشاري في دورتين متتاليتين بالألعاب الأولمبية سوى بوب ماتياس (1948 و1952) ودالي طومسون (1980 و1984). ويستحوذ إيتون أيضا على الرقم القياسي العالمي للمسابقة (9045 نقطة) كما فاز بلقب المسابقة في بطولتي العالم 2013 و2015.

وأسدلت العداءة الأميركية كارميليتا جيتر (37 عاما) الستار على مسيرتها الرياضية في نوفمبر الماضي. وخلال مسيرتها الرياضة، حققت جيتر العديد من الإنجازات وفازت بثلاث ميداليات في أولمبياد لندن 2012 (ذهبية 4 × 100 متر تتابع وفضية 100 متر وبرونزية 200 متر) كما توجت في بطولة العالم 2011 في دايغو بذهبيتي 100 متر و4 × 100 متر تتابع وفي بطولة العالم بأوساكا عام 2007 بذهبية 4 × 100 متر تتابع.

من جانب آخر بعد أكثر من عقدين كاملين من احتراف التنس، أعلن التشيكي راديك ستيبانيك في نوفمبر الماضي اعتزال اللعب. ورغم فوزه بالعديد من بطولات المحترفين إضافة إلى فوزه بلقب كأس ديفيز مع المنتخب التشيكي مرتين، لم ينجح ستيبانيك في الفوز بأي من ألقاب بطولات “غراند سلام” الأربع الكبرى على مستوى الفردي وإنما توج فيها بلقبين في منافسات الزوجي.

وكذلك أعلنت لاعبة التنس السويسرية المخضرمة مارتينا هينجز (37 عاما) المصنفة الأولى على العالم سابقا اعتزالها النهائي علما بأنها سبق وأن ابتعدت عن الملاعب من قبل بسبب الإصابات وعادت إلى ميادين التنس مرة أخرى.

وفي سياق متصل بعد أكثر من ثلاثة عقود أحكم فيها قبضته على عالم سباقات سيارات فورمولا- 1، اضطر البريطاني بيرني إكليستون (86 عاما) رئيس الرابطة المنظمة (مالكة الحقوق التجارية) لبطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات فورمولا-1 إلى التنحي عن منصبه طبقا لرغبة مجموعة “ليبرتي ميديا” الإعلامية التي اشترت الحقوق التجارية للبطولة.

وبمجرد انتهاء فعاليات الموسم الماضي لبطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا- 1، أعلن البرازيلي فيليبي ماسا (36 عاما) سائق فريق وليامز اعتزاله نهائيا.

وكان ماسا قد أعلن اعتزاله في نهاية 2016 ولكنه وافق على خوض فعاليات موسم 2017 طبقا لرغبة فريقه. وعلى مدار مسيرته الرياضية الطويلة، فشل ماسا في التتويج بلقب البطولة لكنه فاز بالمركز الثاني في البطولة خلال موسم 2008 عندما كان سائقا في صفوف فيراري.

كرة السلة

بعد خروجه مع فريقه لوس أنجلس كليبرز أمام يوتا جاز في الدور الأول لمرحلة الدور الفاصل ببطولة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أعلن نجم كرة السلة الأميركي بول بيرس (39 عاما) اعتزاله اللعب.

وعلى مدار أكثر من عقدين كاملين، تنقل فيها بيرس بين أكثر من ناد، وقد فاز اللاعب بلقب وحيد في بطولة الدوري الأميركي وذلك في 2008 مع فريقه السابق بوسطن سلتيكس. وأنهى الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو (41 عاما) مسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات حيث اعتزل اللعب في الثالث من أغسطس الماضي.

وكان فلاديمير وشقيقه فيتالي قد فرضا سيطرتهما على عالم الملاكمة للوزن الثقيل حيث احتفظ فلاديمير باللقب العالمي لهذا الوزن لسنوات طويلة وحقق العديد من الأرقام البارزة في عدد النزالات التي انتهت لصالحه.