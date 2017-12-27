محمد صلاح على أجندة ريال مدريد

اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى ريال مدريد بعد تألقه اللافت مع الريدز هذا الموسم.

العرب

محمد صلاح ضمن أبرز الأسماء المرشحة لدعم هجوم النادي الملكي

مدريد- تواصل وسائل الإعلام الإسبانية، التفتيش عن أوراق وأجندة مسؤولي ريال مدريد، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة، لإنقاذ مسيرة الملكي حيث تعثر في النصف الأول من الموسم الجاري، خاصة على المستوى المحلي بالتراجع للمركز الرابع، وإنهاء العام بهزيمة مخيبة في الكلاسيكو بثلاثية نظيفة، أمام جاره وغريمه برشلونة.

وفي هذا الصدد استعرضت صحيفة آس، أبرز الصفقات التي تحتاجها فرق الليغا خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، لتحسين الأداء وتحقيق نتائج أفضل. وفي ما يتعلق بريال مدريد، قالت الصحيفة إن الأولوية في ميركاتو الميرينغي ستكون لتدعيم خط الهجوم وحراسة المرمى.

وأشارت إلى أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول، من أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى الملكي بعد تألقه اللافت مع الريدز هذا الموسم، وأشارت إلى أن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر، كشف مؤخرًا أن العملاق المدريدي، يريد اللاعب الذي سجل 20 هدفا حتى الآن هذا الموسم.

كما يعتبر الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان الإيطالي، ومتصدر هدافي الكالتشيو في الوقت الراهن، ضمن أبرز الأسماء المرشحة لدعم هجوم الفريق الأبيض الذي يعاني بعد رحيل ألفارو موراتا وماريانو دياز الصيف الماضي.