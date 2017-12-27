صفقة تبادلية بين أرسنال وسان جرمان

المدير الفني لأرسنال آرسين فينغر حدد اللاعب يوليان دراكسلر نجم باريس سان جرمان كبديل لأليكسيس سانشيز، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

العرب

دراكسلر مهم في تشكيلة فينغر

لندن- تلوح في الأفق بوادر صفقة تبادلية بين ناديي أرسنال الإنكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي، ستكون بمثابة ضربة قوية لنادي مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينغر المدير الفني لأرسنال، قد حدد يوليان دراكسلر نجم باريس سان جرمان كبديل لأليكسيس سانشيز، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ويقال إنه سينضم إلى مانشستر سيتي مجانا في صيف 2018.

وأضافت أن إدارة النادي الباريسي، حددت سعر دراكسلر بـ40 مليون جنيه إسترليني، وقد تستغل رغبة أرسنال في ضم اللاعب الألماني للتفوق على مانشستر سيتي في سباق ضم سانشيز، حيث أن الفريق العاصمي قد يحصل على نجم برشلونة السابق في صفقة تبادلية تضم دراكسلر في يناير.

ويعد دراكسلر محط اهتمام آرسين فينغر منذ فترة طويلة، حيث انضم الألماني البالغ من العمر 24 عاما إلى سان جرمان العام الماضي قادما من فولفسبورغ، إلا أنه فقد مركزه في التشكيلة الأساسية هذا الموسم بعد قدوم نيمار وكيليان مبابي، وهو ما دفع بعض التقارير إلى الحديث عن إمكانية رحيله عن ملعب حديقة الأمراء.

من جانب آخر كشفت تقارير صحافية أن نادي أرسنال الإنكليزي يفاضل بين اسمين لدعم مركز قلب الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تحسبا لاعتزال المخضرم بير ميرتساكر.

ويملك المدرب آرسين فينغر حاليا 4 خيارات في قلب الدفاع هم لوران كوسيلني، وشكودران موستافي، وروب هولدينغ، وبير ميرتساكر، المتوقع اعتزاله نهاية الموسم ليعمل بأكاديمية النادي.

ووفقا لصحيفة ديلي ستار فإن فينغر يستهدف ضم دافيد لويز من تشيلسي المقدر ثمنه بـ30 مليون جنيه إسترليني، أو جيمس تاركوفسكي لاعب بيرنلي. ويفضل فينغر لويز لخبرته في البريميرليغ، حيث إن تاركوفسكي لم يلعب بشكل منتظم في المسابقة حتى الآن سوى لـ6 أشهر.

ويقال إن لويز يرغب في الرحيل عن تشيلسي بعد أن تراجع دوره في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي، كما يريد المشاركة بانتظام في النصف الثاني من الموسم حتى ينضم إلى منتخب بلاده في كأس العالم 2018. يذكر أن أرسنال استغنى عن خدمات قلب الدفاع غابرييل باوليستا الصيف الماضي لصالح فالنسيا الإسباني.