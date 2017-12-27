جديد السيارات

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شركة كان ديزاين البريطانية تكشف النقاب عن نسخة مكشوفة 'سوفت توب' من وحش الأراضي الوعرة فلاينغ هانزمان المعدل.

العرب

مواصفات استثنائية

◄ شيفروليه تقدم جيلا مميزا من سيلفرادو

كشفت شركة شيفروليه الأميركية عن الجيل الجديد من سيارتها سيلفرادو، التي تنتمي إلى فئة موديلات البيك آب.

وذكرت الشركة أن أهم التغييرات التي تظهر على سيارتها الجديدة تتمثل في التصميم مفتول العضلات، بالإضافة إلى التركيز على مفهوم البنية الخفيفة.

وقالت إن أرضية التحميل بالجيل الجديد مصنوعة من سبائك الألومنيوم، مع استخدام ذكي للمواد الخام، وهو ما ساعد على خفض وزن السيارة.

وتطل السيارة الجديدة بشبكة مبرد عريضة، محاطة بمصابيح ضوء نهاري تعمل بتقنية الدايودات المضيئة وعلى شكل حرف C، وفوقها تتمركز الكشافات الأمامية العاملة هي الأخرى بتقنية الدايودات المضيئة.

وبفضل زيادة خيارات الإعداد الخاصة بنظام الدفع تمت توسعة برنامج عرض سيلفرادو حيث يضم الطراز 8 أنواع مختلفة من الموديلات، منها أل.تي تريلبوس المجهز بباقة زد 71، للاستخدام على الطرق الوعرة.

وستفصح شيفروليه عن المزيد من التفاصيل مع عرض السيارة رسميا في معرض ديترويت الدولي للسيارات في يناير القادم.

◄ هيونداي تاكسون تحصل على مواصفات استثنائية

قررت شركة هيونداي الكورية الجنوبية إعطاء موديل سيارتها توكسون مواصفات استثنائية لعشاق هذا النوع من الموديلات والتي ستطرح في الأسواق العالمية العام المقبل.

وحصلت هيونداي تاكسون على نسخة أس.إي.أل جديدة وهي تعتمد على إصدار أس.إي الأكثر شعبية العام الماضي، حيث تأتي قياسيا بنظام صوتي عالي الدقة وشاشة 7 إنش مع أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، وهي متاحة بمقاعد مدفئة.

أما تاكسون أس.إي.أل بلس فهي تأتي بنظام صوتي مجسم ومقود يستطيع توليد حرارة تتلاءم مع الطقس، إلى جانب قدرة السيارة على الاتصال عبر تطبيق بالهاتف الذكي لمعرفة بياناتها.

وباتت المقصورة الداخلية للسيارة متاحة بألوان جديدة وهي الرمادي والبني الفاتح، كما أنه تمت إضافة كاميرا للرؤية الخلفية وإجراء تحديث بالخرائط ونظام الوسائط.

وبقيت خيارات المحركات هي نفسها، حيث تأتي بمحركين الأول بسعة 2 لتر وبقوة 164 حصانا، أما الثاني فهو محرك تيربو بشاحن توربيني سعة 1.6 لتر ويزأر بقوة 175 حصانا.

◄ فلاينغ هانزمان البريطانية تتألق بنسخة مكشوفة

تعتزم شركة كان ديزاين البريطانية كشف النقاب عن نسخة مكشوفة “سوفت توب” من وحش الأراضي الوعرة فلاينغ هانزمان المعدل، وذلك خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس القادم.

وأوضحت الشركة أن السيارة ذات السقف القماشي تعتمد على السيارة فلاينغ هانزمان وهي النسخة المعدلة من أيقونة لاند روفر ديفندر بست عجلات على ثلاثة محاور.

ويظل المحرك في 8 سعة 6.2 لتر وبقوة 430 حصانا هو القلب النابض في السيارة. وحتى تتمكن الشركة من تجهيز السيارة بالمحور الثالث قامت بزيادة مقدمة السيارة 40 سم و80 سم بالمؤخرة.

وتماشيا مع زيادة الوزن والتحميل قامت كان ديزاين بضبط نظام التعليق بسيارتها المعدلة على وضع أكثر قوة وتحسين القفل التفاضلي، مع تجهيز السيارة بمكابح أقوى، وناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات بدلا من ناقل الحركة القياسي.

كما تتيح الشركة إمكانية تصفيح هذا الموديل الجذاب بدرجات مختلفة وصولا إلى فئة الحماية بي 7.

إحياء للأيقونة

◄ آريس ديزاين تعيد إحياء دي تومازو بانتيرا

لا يمكن لأي سيارة في العالم أن تجمع ما بين الجنسيات المختلفة كما فعلت دي تومازو بانتيرا، حيث صُنعت بشكل يدوي في إيطاليا بواسطة شركة دي تومازو أوتوموبيلي ورسم خطوطها المصمم الألماني توم تياردا ضمن شركة غيا في سبعينات القرن الماضي.

واليوم، تستعد شركة آريس ديزاين الإيطالية لإعادة إحياء الأيقونة دي تومازو بانتيرا تكريما لها التي أطلقت عليها اسم “بروجكت بانثر” والتي تعتمد على السيارة السوبر رياضية لامبورغيني هوركان.

ولم تكشف آريس حتى الآن عن أي تفاصيل تقنية، إلا أنه من المزمع ألا تقل قوتها عن قوة سيارة لامبورغيني البالغة 580 حصانا.

ومن المقرر أن تطرح الأيقونة بانتيرا الجديدة في الأسواق في النصف الثاني من العام القادم، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن سعرها.

وكانت السيارة قد استعارت طيلة سنوات أحد أفضل المحركات الأميركية لتأمين القوة اللازمة، وذلك من شركة فورد وعبر محرك 531 كليفلاند في 8.

◄ مانهارت توقظ الوحش بداخل بي.إم.دبليو إكس 6

أجرت شركة مانهارت تعديلات تقنية وتصميمية على أيقونة بي.إم.دبليو إكس 6 لتوقظ الوحش الكامن بداخلها وتحولها إلى سيارة أراض وعرة حقيقية.

وتقول شركة التعديل الألمانية إن نسختها المعدلة تحمل الاسم MHX6 Dirt² Concept تزأر بقوة 900 حصان.

ونجحت مانهارت في الوصول إلى هذه المعدلات بفضل التعديلات الشاملة على المحرك وشاحن التربو وتحسين نظام التبريد ونقل الحركة ومجموعة العادم الجديدة.

ولتتناسب السيارة مع المعدلات الجديدة تم تجهيزها بنظام فائق للمكابح، وطاقم نوابض خاص لمجموعة التعليق، كما تمت زيادة الخلوص الأرضي بشكل واضح.

وتتميز السيارة من خلال الجنوط الكبيرة المصنوعة من معدن خفيف، وقفص الحماية من الانقلاب لتوفير المزيد من السلامة. وبمساعدة أنبوب التنفس يمكن للمحرك تحت غطاء ألياف الكربون الحصول على الهواء اللازم لعملية الاحتراق أثناء اجتياز الممرات المائية.

وسيقتصر إنتاج السيارة المعدلة على 5 نسخ فقط، وسيتم طرحها في الأسواق بسعر يبدأ من 395 ألف يورو.