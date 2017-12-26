الإعدام لـ15 مدانا بالإرهاب في مصر

السلطات المصرية تنفذ أحكام الإعدام في وقت تشدد فيه قبضتها الأمنية لمكافحة الجماعات المتطرفة التي تعمل على زعزعة استقرار البلاد.

العرب

لا عودة عن محاربة الإرهاب

القاهرة - أعدمت السلطات المصرية، صباح الثلاثاء، 15 شخصا من المدانين بارتكاب أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء، حيث تشهد المنطقة عمليات أمنية واسعة لملاحقة الإرهابيين الموالين لتنظيم داعش وجماعات متطرفة أخرى.

وتزامن تنفيذ أحكام الإعدام مع تشديد السلطات من قبضتها الأمنية في ملاحقة الجماعات المتطرفة حيث قتل الأمن 9 متشددين يوم الأحد عندما داهمت مقر إقامتهم في محافظة الشرقية بدلتا النيل (شمال شرق القاهرة).

وقالت مصادر مصرية إن تنفيذ حكم الإعدام ضد 15 شخصا تم في سجني برج العرب ووادي النطرون بعد أن صدرت بحقهم أحكام الإعدام من محاكم عسكرية.

كما جاء تنفيذ حكم الإعدام بعد نحو أسبوع من هجوم بصاروخ شنه تنظيم داعش على منطقة في مطار العريش شمال سيناء أثناء تفقد وزيري الدفاع والداخلية للمنطقة. ولم يصب أي من الوزيرين بأذى.

وهذه هي أكبر عملية إعدام في مصر منذ أن نفذت السلطات في العام 2015 أحكاما بإعدام ستة أشخاص دينوا كذلك في هجمات ضد الجيش والشرطة.

وقتل مئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات تبنى معظمها الفرع المصري لتنظيم داعش في شمال سيناء عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي في صيف العام 2013 إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحاكم المصرية أحكاما بالإعدام في حق مئات المتشددين إلا أن العديد من هذه الأحكام تم إلغاؤه من قبل محكمة النقض.

والى جانب قوات الجيش والشرطة استهدف تنظيم داعش خلال العام الأخير المدنيين. ففي نوفمبر الماضي قتل أكثر من 300 شخص في هجوم شنه مسلحون تابعون لتنظيم داعش هجوما على مسجد يرتاده صوفيون في قرية الروضة بشمال سيناء أثناء صلاة الجمعة.

كما قتل أكثر من 100 مسيحي في اعتداءات على كنائس قبطية وعلى مرتاديها منذ ديسمبر الماضي.

وعقب الاعتداء على مسجد الروضة، طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي من رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية استعادة الأمن والاستقرار في شمال سيناء خلال 3 أشهر باستخدام "القوة الغاشمة".

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في تصريحات صحافية أن السيسي قصد بـ"القوة الغاشمة" القوة "الشرسة، التي لا ترحم المعتدين وتلاحق الإرهابيين أينما وجدوا وتأخذهم جميعا دون شفقة أو رحمة".

وخلال افتتاحه عددا من مشروعات البنية الأساسية السبت الماضي في الإسماعيلية (على قناة السويس)، أكد السيسي مجددا أن "سيناء أرضنا، والقوات المسلحة ستتعامل مع الإرهاب بكل العنف، وبفضل الله، سنضع حدا للإرهاب الموجود فيها".