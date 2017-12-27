الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

طفرة في الإضاءة الأمامية للسيارات

شركات السيارات تسعى لتطوير كشافات للعربات تعمل على توزيع الإضاءة بشكل أكثر دقة.

العرب  [نُشر في 2017/12/27، العدد: 10853، ص(17)]

تعزيز سلامة القيادة

برلين – يعمل وضوح الرؤية على تعزيز سلامة القيادة، ولذلك فإن الكشافات الأمامية تعد من أهم العناصر بالسيارة التي تعمل عليها الشركات العالمية من أجل تطويرها بشكل دائم، ولكن التجهيز اللاحق بها يعتبر من الأمور الصعبة.

ويقول خبير الفحص الفني هانز جورج مارميت إن جزءا من أجزاء السيارة لم يشهد تطورا في السنوات الماضية كما شهدته الكشافات الأمامية.

وأوضح أنه مع الظلام يزيد خطر وقوع حادث بشكل دراماتيكي، فعلى الرغم من انخفاض كثافة حركة المرور في الليل، إلا أن الكثير من الحوادث المميتة تحدث في الظلام.

ومرت أنظمة الإضاءة في السيارات طيلة سنوات بتطور مثير للإعجاب، ففي البداية ظهرت الأنظمة المساعدة على الضوء العالي، والتي يتم التحكم فيها عن طريق الكاميرا، ويمكن أن تتحول إلى أقصى قوة إضاءة بشكل أوتوماتيكي.

وبالتوازي مع ذلك كانت هناك مصابيح زينون الساطعة، والتي حلت محلها منذ سنوات كشافات ليد والزينون وفي سيارات بي.إم.دبليو آي 8 وأودي آر 8 تضيء مصابيح الليزر الأمامية مسافة تصل إلى 650 مترا.

وطورت صناعة السيارات أيضا كشافات ماتريكس، والتي لا تملك مصدرا واحدا فقط، بل في بعض الحالات عدة عشرات من مصادر الضوء، التي يمكن التحكم بها بشكل فردي.

ويؤكد باتريك مونش المتحدث باسم شركة أوبل الألمانية أنه يمكن مواءمة مخروط الضوء على النحو الأمثل مع حركة المرور وظروف الطقس، فمثلا تضيء سيارة إنسينيا الجديدة بمساعدة 16 وحدة ليد في الكشاف وبشكل يختلف بين السير في النهار وفي الليل.

ويوسع هذا الكشاف مخروط الضوء عند التقاطعات، ويلقيه إلى الأمام على الطريق السريع، كما أن الضوء العالي لا يسبب أي إبهار لحركة المرور القادم.

وبينما تظل هذه الأنظمة حصرية على الفئات العليا، باتت كشافات ليد موجودة في السيارات الصغيرة مثل فولكسفاغن بولو وسيات ايبيزا.

ولم تتوقف عجلة التطوير عند هذا الحد، ففي المختبرات تعمل شركات السيارات على تطوير كشافات تعمل على توزيع الإضاءة بشكل أكثر دقة.

ويرغب المطورون في استخدام الضوء كلغة للتواصل نظرا لأنه كلما زادت دقة التحكم في الضوء صار نقله للرسائل أسهل كالتحذير على الطريق.

وقدمت مرسيدس مؤخرا ما يعرف بالضوء الرقمي مع مليون بيكسل ليتمتع بدقة تفوق أجهزة التلفاز فائقة الوضوح. ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن تجهيز السيارة بهذه الأنظمة ليس فقط أمرا معقدا ومكلفا للغاية، ولكنه صعب في أغلب الأحوال.

:: اقرأ أيضاً

الراب السعودي يساند قيادة المرأة للسيارات

شرطة دبي تستعين بالحشرات لكشف ملابسات الجرائم

إيشواريا راي تحذر من الغرق في وسائل التواصل

التدليك باللمس مفيد للمشرفين على الموت

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

قرقاش يحذر من أطماع طهران وأنقرة في العالم العربي

2017-12-27

الرباط تقدم نموذج القوة الناعمة في أفريقيا

2017-12-27

بدء عمليات إجلاء لحالات إنسانية من الغوطة الشرقية

2017-12-27

مقتل ياسر الأحمر في قصف للتحالف يكشف تهاوي قوة الحوثيين

2017-12-27

حكومة طرابلس تفعّل المصالحة لإنهاء أزمة تاورغاء

2017-12-27

غواتيمالا تخالف قرارا أمميا بنقل سفارتها إلى القدس

2017-12-27

تركيا: اعتقال 54 موظفا سابقا بجامعة لصلات بغولن

2017-12-27

روسيا تؤسس لوجود دائم في قاعدتين بسوريا

yesterday 10:26:02

المعارضة السورية ترفض مؤتمر سوتشي

yesterday 06:44:27

الجيش النيجيري يحبط هجوما لبوكو حرام على مايدوغوري

yesterday 07:01:30

:: اختيارات المحرر

على هامش الاحتفال بالأعياد.. الشرير لا يتحول إلى طيب

الناشرون يكافحون لإنقاذ سوق المجلات من الموت

الدراما اللبنانية.. عين على الداخل وأخرى على الفضائيات العربية

التدليك باللمس مفيد للمشرفين على الموت

شرطة دبي تستعين بالحشرات لكشف ملابسات الجرائم

إيشواريا راي تحذر من الغرق في وسائل التواصل

فساتين الزفاف تشهد تنوعا غير مسبوق

البرد القارس يزيد معاناة النازحين في سوريا قساوة

موديلات استثنائية تظهر للمرة الأولى من جدة

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا