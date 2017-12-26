روسيا تؤسس لوجود دائم في قاعدتين بسوريا

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو يعلن بأن بلاده بدأت تشكيل مجموعة دائمة من القوات لقاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية في سوريا.

العرب

قوات دائمة في سوريا

موسكو - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرغي شويجو قوله الثلاثاء إن روسيا بدأت التأسيس لوجود دائم لها في قاعدتيها الجويتين بسوريا في طرطوس وحميميم.

وأضاف "اعتمد رئيس الأركان الأسبوع الماضي هيكل القاعدتين في طرطوس وحميميم. بدأنا إقامة وجود دائم هناك".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الوزير القول :"الأسبوع الماضي، وافق القائد الأعلى على هيكل وقوام قاعدتي طرطوس وحميميم. لقد بدأنا تشكيل مجموعة دائمة هناك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعطى أمرا في 11 ديسمبر الجاري بسحب القوات الروسية من سوريا.

وفي 22 من الشهر الجاري أبلغ شويغو الرئيس بأنه تم تنفيذ الأمر، وذكرت الوكالة أن ثلاث كتائب تابعة للشرطة العسكرية، و"مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة" والقاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم ستظل في سوريا.

وصادق مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا في البرلمان) الثلاثاءعلى اتفاقية بين روسيا وسوريا بشأن توسيع القاعدة البحرية القريبة من مدينة طرطوس الساحلية، بما يجعلها قاعدة بحرية متكاملة.

وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي نقولاي بانكوف أن الاتفاق يشمل توسيع مساحة القاعدة البحرية العسكرية الروسية في طرطوس إلى نحو 14 هكتارا إضافيا، أي ما يعادل 240 ألف متر مربع بناءً على الاتفاقية بين البلدين.

والاتفاق الذي تم توقيعه في يناير 2017 هو نافذ المفعول لـ 49 سنة، ويسمح بوجود 11 سفينة حربية روسية في مرفأ طرطوس في آن واحد، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.