سميرة مرعي تنتقد تسرع ياسين إبراهيم

نائب رئيس آفاق تونس سميرة مرعي تدعو إلى 'تطويق الأزمة وعدم إقصاء أي قيادي'.

العرب

مرعي: التروي ولم الشمل

تونس - قالت نائب رئيس آفاق تونس سميرة مرعي الاثنين إن رئيس الحزب “ياسين إبراهيم اتخذ القرار المهم بالخروج من وثيقة قرطاج ومن حكومة الوحدة الوطنية بتسرع كبير ودون المرور للهيئة التنفيذية والمكتب السياسي أو الرجوع للقواعد والنقاش السياسي المعمق بخصوصه رغم أنه قرار يهم مصلحة البلاد”.

ودعت إلى “تطويق الأزمة وعدم إقصاء أي قيادي”. كما طلبت من قواعد الحزب وقيادييه التروي ولم الشمل. وأكدت أن كل ما يهمها في هذا الظرف هو تماسك الحزب. واعتبرت مرعي في تصريح لإذاعة محلية أن حزبها “يمر باختبار كبير”، وأضافت أن كل الأحزاب عرفت “هزات كبيرة، وآفاق تونس ليس استثناء”.

وأفادت مرعي بأنها كانت تظن أن بناء آفاق تونس قوي وأن حصنه السياسي هو الديمقراطية المؤسساتية التي تفرض أن يكون النقاش سياسيا داخليا قبل رفعه إلى الهياكل المحلية والتشاور واتخاذ القرار “قبل أن يفاجأ الجميع بقرار استراتيجي مهم كالخروج من وثيقة قرطاج يأخذ بطريقة فردية من رئيس الحزب”.

وأعلن حزب آفاق تونس منذ أسبوع انسحابه من حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها يوسف الشاهد.

كما دعا وزراءه إلى الاستقالة من مناصبهم الوزارية.

ودعا آفاق تونس إلى القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج “لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها إذ تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن”، بحسب ما جاء في بيان الحزب.

وأعلن الحزب في البيان ذاته عن رفضه لمحتوى قانون المالية والموازنة العامة للدولة للعام 2018 في صيغته المصادق عليها في مجلس نواب الشعب.

وأعلن كل من فوزي عبدالرحمن وزير التشغيل ورياض المؤخر وزير البيئة والشؤون المحلية استقالتيهما من الحزب.