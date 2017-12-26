الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10852

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الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10852

سنودن يوفر 'الملاذ الآمن' ضد التجسس

العميل السابق في المخابرات الأميركية يطلق تطبيقا جديدا للهواتف الذكية يراقب جهاز الكمبيوتر المحمول ويحرسه من أي اختراق محتمل.

العرب  [نُشر في 2017/12/26، العدد: 10852، ص(19)]

سنودن يكشف تطبيق يحول الهاتف الذكي إلى جاسوس

موسكو – أعلن العميل السابق في المخابرات الأميركية إدوارد سنودن، عن مفاجأة جديدة في مجال الاختراق والتجسس، بطرحه تطبيقا إلكترونيا يحول الهاتف الذكي العامل بنظام أندرويد إلى جاسوس متطور، يمكنه رصد كل ما يدور حوله ويرسل إشعارات لصاحب الهاتف ينبّهه من خلالها إلى ما يدور في مكان وضع الهاتف.

وبحسب موقع “ذا إنترسبت”، فإن سنودن، الذي كشف عن أكبر برنامج تجسس على الأفراد والحكومات الأجنبية، أطلق تطبيقا جديدا للهواتف الذكية يراقب جهاز الكمبيوتر المحمول ويحرسه من أي اختراق محتمل. وأطلق سنودن ورفاقه الذين ساعدوه في هذا المشروع اسم “هافن” “Haven” (الملاذ الآمن) على هذا التطبيق الذي يمكن الحصول عليه مجانا.

وبحسب المصدر ذاته، فإن تطبيق هافن يستعين بالكثير من أجهزة الاستشعار في الهاتف الذكي، كالميكروفون ومستشعر كشف الحركة وكاشف الضوء والكاميرا لمراقبة أي شيء يطرأ مثلا في غرفتك ويرصد جميع التغيرات. فإذا تركت جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك في غرفة بالفندق ووصلته بهاتف ذكي وتم تحميل تطبيق هافن عليه، فإن أي تغير في الغرفة سيتم الكشف عنه بالاستعانة بأجهزة الاستشعار الموجودة في الهاتف الذكي.

وفي هذه الحالة، يُشغّل الهاتف الذكي مثلا المايكروفون لتسجيل صوت المخترق أو الكاميرا لأخذ صورة له وإرسال كل هذه المعلومات لك على هاتف ثان تحمله معك، وذلك من خلال رسائل إلكترونية أو تنبيه صوتي.

وللمزيد من الحماية يتم إرسال الإشعارات عبر تطبيق “Signal”، وهو تطبيق تراسل مشفر مصدّق عليه ومعتمد من إدوارد سنودن نفسه. فإذا كنت لا ترغب في تسلّم تحديثات لحظية، يمكنك استعراض سجل الهاتف الذي تم تنصيب تطبيق هافن عليه، سواء كان ذلك عن بُعد باستخدام متصفح “Tor” أو على الهاتف نفسه.

وقالت إيفا غالبيرن، مديرة الأمن الإلكتروني في مؤسسة “إلكترونيك فرونتير”، “أتصور أن هذا التطبيق يمكن أن يكون مفيدا لضحايا العنف المنزلي الذين يتجسّس عليهم المجرمون من قبل بطريقة أو بأخرى”.

يذكر أن سنودن مطلوب لدى السلطات الأميركية بتهمة التجسس وسرقة ممتلكات حكومية، ذلك أنه في العام 2013 سرّب تفاصيل عن برامج “إن إس إيه” لجمع بيانات الأميركيين والأجانب وتخزينها. وبعد مغادرة سنودن لبلده صدرت بحقه مذكرة اعتقال وطلبت الولايات المتحدة من حكومة هونغ كونغ تسليمه لها على وجه السرعة. لكن سنودن غادر هونغ كونغ وتوجه إلى روسيا.

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