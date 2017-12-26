الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10852

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الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10852

مذيعة روسية تقدم أوراق ترشحها لخوض انتخابات الرئاسة

المذيعة كسينيا سوبتشاك إنها تريد من خلال خوض الانتخابات الرئاسية أن توفر خيارا بديلا للناخبين الروس الذين يشعرون بالإحباط من السياسيين الرئيسيين.

العرب  [نُشر في 2017/12/26، العدد: 10852، ص(24)]

سوبتشاك لا تتوقع إلحاق الهزيمة بالرئيس بوتين

موسكو- قدمت المذيعة التلفزيونية الروسية كسينيا سوبتشاك الاثنين أوراق ترشحها لخوض انتخابات الرئاسة إلى اللجنة المركزية للانتخابات في موسكو.

وقالت سوبتشاك، البالغة من العمر 35 سنة وابنة رئيس بلدية سابق لمدينة سان بطرسبرغ، عمل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين تحت قيادته يوما ما، إنها لا تتوقع إلحاق الهزيمة بالرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين.

لكن قالت إنها تريد أن توفر خيارا بديلا للناخبين الروس الذين يشعرون بالإحباط من السياسيين الرئيسيين. وكانت سوبتشاك أعلنت في أكتوبر الماضي نيتها الترشح للرئاسة.

واعتبرت حينها أنها مرشحة “ضد الجميع”، مؤكدة أن الغرض من خوضها الانتخابات ليس الرئاسة بعينها بل إثارة مشكلات البلاد. وقالت سوبتشاك في تصريح صحافي في نوفمبر الماضي “هدفي لا يتلخص في أن أشغل منصب رئيس روسيا. هدفي التحدث عن المشاكل التي يتكتمون عليها”.

وأوضحت أنها ستستغل خلال حملتها الانتخابية حقها القانوني في التحدث عن هذه المشكلات إلى الناخبين عبر شاشات التلفاز، للتأثير ما أمكن على أولئك الذين لا يتابعون الإنترنت. وستجرى انتخابات الرئاسة في روسيا في مارس 2018.

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