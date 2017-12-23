السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

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السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

الرئاسة التونسية: معلومة أمنية وراء الإجراء الإماراتي

الرئيس التونسي يدعو إلى العمل على تجاوز 'الإشكالات' في أقرب الأوقات حفاظا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والإماراتي.

العرب  [نُشر في 2017/12/23]

إجراءات أمنية

تونس- قالت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، الاثنين، إن الإجراء الإماراتي ضد مسافرات تونسيات على خطوطها سببه مخاوف من حدوث اعتداء تنفذه نساء يحملن جوازات سفر تونسية.

وكلف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الاثنين وزير الخارجية خميس الجهيناوي بـ"العمل على تجاوز هذه الإشكالات في أقرب الأوقات حفاظا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والإماراتي".

وعلقت وزارة النقل التونسية مساء الأحد "رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس". أما السلطات الإماراتية فأنها تتحدث عن مسألة أمنية وإجراءات خاصة ومؤقتة متعقلة بقرار المنع.

وأكدت سعيدة قراش، الناطقة باسم الرئاسة التونسية الاثنين لإذاعة "شمس أف ام" الخاصة "هناك معلومات جدية لدى السلطات الإماراتية حول احتمال ارتكاب اعتداءات إرهابية".

وأضافت أن معلوماتهم تشير "إلى أنه في إطار عودة المقاتلين (الإسلاميين المتطرفين) وخروجهم أساسا من سوريا ومن العراق هناك مخططات وإمكانية وقوع عملية إرهابية تنفذها نساء إما تونسيات أو تحملن جوازات سفر تونسية"، في تلميح إلى احتمال استخدام جوازات سفر تونسية مزورة.

وقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدة الأحد "تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية". وأضاف "نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأمان" داعيا إلى "تفادي محاولات التأويل والمغالطة".

وأكدت سعيدة قراش "نتفهم هذا الجانب (المخاوف الإماراتية) ونحن حربنا مشتركة ضد الإرهاب".

وأعلنت مجموعة من التونسيات خلال الأيام الماضية عن تأخير سفرهن إلى دولة الإمارات على متن طائرات إماراتية وإخضاع بعضهن لإجراءات تفتيش وتدقيق إضافية في تأشيراتهم في إجراء يعتبر عاديا في حالات تلقي معلومة أمنية، لكن الإجراء رافقته تأويلات على وسائل التواصل الاجتماعي وشغلت وسائل الإعلام المحلية.

وسارع السفير الإماراتي حينها إلى تقديم توضيحات للخارجية التونسية، مؤكدا أن المنع "رفع" وتمكنت الراكبات يوم الجمعة من الصعود إلى الطائرة.

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