الإعدام لستة بحرينيين أدينوا بمحاولة اغتيال قائد الجيش

المحكمة العسكرية بالمنامة تقضي بالسجن 15 عاما للمتهمين الستة، وسبع سنوات لسبعة متهمين آخرين وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.

العرب

الأمن البحريني بالمرصاد

دبي - حكمت المحكمة العسكرية الكبرى في المنامة الاثنين على ستة بحرينيين بالإعدام بعد إدانتهم بـ"الشروع في اغتيال قائد الجيش" و"جرائم إرهابية اخرى"، كما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وقالت الوكالة إن "المحكمة العسكرية الكبرى (...) أصدرت حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية".

وأضافت أن البحرينيين الستة حكم عليهم بالإعدام وكذلك بالسجن 15 عاما و"إسقاط الجنسية البحرينية عنهم".

وحكم على سبعة بحرينيين آخرين في إطار القضية نفسها بالسجن سبع سنوات لكل منهم وتجريدهم من الجنسية البحرينية أيضا. وبرأت المحكمة خمسة آخرين.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن هذه القضية المرتبطة بمحاولة اغتيال قائد الجيش الشيخ خليفة بن احمد آل خليفة الذي ينتمي إلى العائلة الحاكمة.

وقالت الوكالة إن 18 شخصا يحاكمون في إطار هذه القضية بينهم عشرة حضروا إلى المحكمة وثمانية "هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران و العراق".

وذكر مصدر قضائي أن جميع المحكومين من الشيعة.

وقالت الوكالة انه "يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون".

وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء وصدرت عليهم أحكام قاسية بالسجن لدعوتهم إلى إسقاط الحكومة.

وفي اغلب الأحيان أرفقت الأحكام بإسقاط الجنسية عن المدانين.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.