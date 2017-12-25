السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

الإعدام لستة بحرينيين أدينوا بمحاولة اغتيال قائد الجيش

المحكمة العسكرية بالمنامة تقضي بالسجن 15 عاما للمتهمين الستة، وسبع سنوات لسبعة متهمين آخرين وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.

العرب  [نُشر في 2017/12/25]

الأمن البحريني بالمرصاد

دبي - حكمت المحكمة العسكرية الكبرى في المنامة الاثنين على ستة بحرينيين بالإعدام بعد إدانتهم بـ"الشروع في اغتيال قائد الجيش" و"جرائم إرهابية اخرى"، كما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وقالت الوكالة إن "المحكمة العسكرية الكبرى (...) أصدرت حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية".

وأضافت أن البحرينيين الستة حكم عليهم بالإعدام وكذلك بالسجن 15 عاما و"إسقاط الجنسية البحرينية عنهم".

وحكم على سبعة بحرينيين آخرين في إطار القضية نفسها بالسجن سبع سنوات لكل منهم وتجريدهم من الجنسية البحرينية أيضا. وبرأت المحكمة خمسة آخرين.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن هذه القضية المرتبطة بمحاولة اغتيال قائد الجيش الشيخ خليفة بن احمد آل خليفة الذي ينتمي إلى العائلة الحاكمة.

وقالت الوكالة إن 18 شخصا يحاكمون في إطار هذه القضية بينهم عشرة حضروا إلى المحكمة وثمانية "هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران و العراق".

وذكر مصدر قضائي أن جميع المحكومين من الشيعة.

وقالت الوكالة انه "يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون".

وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء وصدرت عليهم أحكام قاسية بالسجن لدعوتهم إلى إسقاط الحكومة.

وفي اغلب الأحيان أرفقت الأحكام بإسقاط الجنسية عن المدانين.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.

العالم الآن

بهجة ودموع في احتفال مسيحيين عراقيين بأول عيد للميلاد منذ العودة للديار

2017-12-25

ماكرون يؤكد للعاهل السعودي العمل على مواجهة أنشطة إيران في المنطقة

2017-12-25

داعش يتبنى تفجيرا قرب مكتب جهاز المخابرات الأفغاني

2017-12-25

غواتيمالا أول دولة تنقل سفارتها للقدس رغم قرار الأمم المتحدة

2017-12-25

الإعدام لستة بحرينيين أدينوا بمحاولة اغتيال قائد الجيش

2017-12-25

حرب 'غير متكافئة' يخوضها أردوغان ضد صحافيي 'جمهورييت

2017-12-25

القوات السورية تتقدم في منطقة حدودية قرب إسرائيل

2017-12-25

رئيس الوزراء التركي يزور الرياض لبحث مستجدات المنطقة

2017-12-24

هزيمة قضائية جديدة لجهود ترامب حول الحد من الهجرة

2017-12-24

داعش يشن هجوما على الحشد الشعبي شرق تكريت

2017-12-24

:: اختيارات المحرر

رجل غوغل القوي يتنحى: التغيير لا بد أن يحدث

موديلات وتصاميم جديدة تحيي معزوفة طرق النحاس في القيروان

مريم أوزرلي تحذف كل النجوم العرب على 'إنستغرام '

هاشتاغ اليوم: #ملخص_2017_في_تويتة

عائلات مسلمة زينت منازلها بشجرة عيد الميلاد لتسعد أطفالا مسيحيين

لماذا يصعب إيجاد شريك الحياة

شاعر سويسري يهرب بقصائده إلى أفريقيا والشرق

طبيب مصري يعالج ركاب القطارات مجانا

كلوب لا يعتزم اتباع خطى فيرغسون

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا