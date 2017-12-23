السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

مقتل 9 إرهابيين يخططون لهجمات جديدة شمال سيناء

الأمن المصري يهاجم وكرا للتدريب على الأسلحة بمحافظة الشرقية لإرهابيين لتنفيذ عمليات شمال سيناء

العرب  [نُشر في 2017/12/23]

تبادل إطلاق النار بين الشرطة والجهاديين

القاهرة - قالت وزارة الداخلية المصرية إن تسعة متشددين ينشطون في محافظة شمال سيناء قتلوا الأحد في اشتباك مع الشرطة بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ عدد من تلك العناصر لمزرعة كائنة بمنطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية وكرا للاختباء والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات والانطلاق منها لتنفيذ عملياتهم الإرهابية بشمال سيناء".

وأضافت أن هجماتهم في المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة "أدت إلى استشهاد عدد من رجال القوات المسلحة والشرطة".

وقال البيان "حال مداهمة القوات للمزرعة فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث تم التعامل مع مصدر النيران، مما أسفر عن مصرع تسعة عناصر"، وأضاف أنه جار تحديد هويات القتلى.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إن الجيش سيتصدى للمتشددين "بكل العنف". وكان السيسي قد أمر الجيش ووزارة الداخلية بالقضاء على المتشددين خلال ثلاثة أشهر بعد هجوم يعد الأكثر دموية على مسجد في شمال سيناء قتل فيه أكثر من 300 شخص الشهر الماضي.

وقال بيان الداخلية إن الشرطة عثرت في المزرعة بالشرقية وهي إحدى محافظات دلتا النيل على سبعة بنادق آلية وذخيرة مختلفة ألأعيرة ووسائل إعاشة.

وتضمن البيان أن الشرطة توصلت أيضا إلى "بؤرة إرهابية" في القاهرة ألقت القبض على تسعة من عناصرها وضبطت بأماكن اختبائهم بندقية آلية وكمية من الطلقات وكمية من مادتين شديدتي الانفجار و"العديد من المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة".

وأضاف البيان "كشفت عمليات الفحص وجود روابط تنظيمية بين عناصر البؤرة الإرهابية المشار إليها وجماعة الإخوان الإرهابية".

لكن الجماعة التي أطيح بها من حكم البلاد في 2013 ثم حظرتها السلطات وأعلنتها جماعة إرهابية تقول إنها بعيدة عن العنف.

يشهد شمال سيناء التي تغلب عليها الصحراء والتي تمتد شرقا من قناة السويس إلى حدود إسرائيل وقطاع غزة، هجمات متكررة من جانب المتشددين تستهدف قوات الجيش والشرطة تقابلها القوات بحملات أمنية.

وكثفت الجماعات الإرهابية هجماتها على قوات الشرطة والجيش منذ 2013 تاريخ سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين.

وقتل المئات من المدنيين مسيحيين ومسلمين ومن القوات المصرية في هجمات للفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقتل الجيش المصري المئات من المتشددين في حملة أمنية واسعة ومتواصلة تستهدف القضاء على التنظيم المتطرف.

العالم الآن

رئيس الوزراء التركي يزور الرياض لبحث مستجدات المنطقة

2017-12-24

هزيمة قضائية جديدة لجهود ترامب حول الحد من الهجرة

2017-12-24

داعش يشن هجوما على الحشد الشعبي شرق تكريت

2017-12-24

روما تؤيد اتفاق الصخيرات لحل الأزمة الليبية

2017-12-24

الأزمة الاقتصادية الخانقة قد تفكك حكومة إقليم كردستان العراق

2017-12-24

بوجمون يرغب في العودة إلى كتالونيا لتولي رئاسة الإقليم مجددا

2017-12-24

وزير خارجية مصر يزور إثيوبيا لدفع محادثات سد النهضة

2017-12-24

مساع إيطالية حثيثة لحل أزمة المهاجرين في ليبيا

2017-12-24

سويسرا تدعو لاستفتاء لتوضيح علاقتها المتوترة مع بروكسل

2017-12-24

مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم مسلح على مقهى بجنوب القاهرة

2017-12-24

:: اختيارات المحرر

'شبة النار' فاكهة جلسات السمر في شتاء السعودية

رجل غوغل القوي يتنحى: التغيير لا بد أن يحدث

موديلات وتصاميم جديدة تحيي معزوفة طرق النحاس في القيروان

مريم أوزرلي تحذف كل النجوم العرب على 'إنستغرام '

عائلات مسلمة زينت منازلها بشجرة عيد الميلاد لتسعد أطفالا مسيحيين

لماذا يصعب إيجاد شريك الحياة

شاعر سويسري يهرب بقصائده إلى أفريقيا والشرق

طبيب مصري يعالج ركاب القطارات مجانا

كلوب لا يعتزم اتباع خطى فيرغسون

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا