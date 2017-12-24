عاصفة تضرب الفيليبين تودي بحياة العشرات

200 قتيل جراء عاصفة الفيليبين وضحايا في حريق في مركز تجاري.

العرب

فرار أكثر من 70 ألف شخص

مانيلا- ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "تيمبين" إلى أكثر من مئتي قتيل في جنوب الفيليبين حيث أسفر حريق في مركز تجاري في دافاو المدينة الكبيرة في المنطقة نفسها عن مقتل 37 شخصا على الأرجح كانوا في داخله.

وأعلنت الشرطة وفرق الإنقاذ الأحد حصيلة رسمية جديدة لضحايا العاصفة تشير إلى مقتل أكثر من 200 شخص منذ الجمعة. وأوضحت المصادر نفسها أن 144 شخصا آخرين ما زالوا مفقودين وأكثر من أربعين ألفا آخرين لجأوا إلى مراكز إيواء.

وقال الاتحاد الدولي لمنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من جهته أن سبعين ألف شخص فروا أو تأثروا بالعاصفة.

وأوضح مسؤول العمليات والبرامج في الاتحاد الدولي في الفيليبين باتريك اليوت أن "الناس تركوا كل شيئ وراءهم عندما فروا".

والعاصفة الاستوائية "تيمبين" التي ضربت الأرخبيل الجمعة، تبتعد حاليا باتجاه بحر الصين الجنوبي.

وتضرب الفيليبين كل سنة حوالي عشرين عاصفة وزوبعة. لكن جزيرة مينداناو الكبيرة في الجنوب التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرين مليون نسمة، تبقى بعيدة عنها عادة.

وأعلنت الشرطة المحلية أن 135 شخصا لقوا مصرعهم في شمال مينداناو حيث ما زال 72 شخصا مفقودين. وفي شبه جزيرة زامبوانغا (غرب) قتل 47 شخصا وما زال 72 آخرون مفقودين.

كما قتل 18 شخصا في اقليم لاناو ديل سور الأوسط حيث تقع بلدة دالاما الجبلية التي زالت بشكل شبه كامل.

وأظهرت لقطات صورتها شبكة التلفزيون الحكومية "اي بي سي-سي بي ان" منازل مدمرة وأخرى غارقة تحت المياه ورجال إنقاذ ينتشلون جثة فتاة دفنت تحت السيول الوحلية. ويقوم شرطيون بإزالة الأنقاض بأيديهم بحثا عن ناجين.

وجرفت السيول أكثر من مئة منزل في قرية دالاما الزراعية التي يبلغ عدد سكانها نحو ألفي نسمة.

وقبل أن تبتعد إلى بحر الصين الجنوبي، ضربت العاصفة جزيرة بالايان السياحية التي قال قائد قوات الدفاع المدني فيها زالدي ابلانا لاذاعة "دي زد ام ام" "حتى الآن لم نبلغ بسقوط ضحايا لكن هناك مفقودين".

في دافاو رجحت السلطات المحلية مقتل 37 شخصا في حريق في مركز تجاري. وتبعد هذه المدينة الواقعة في جزيرة مينداناو أيضا حوالي ألف كيلومتر عن مانيلا. وهي أكبر مدينة في جنوب الفيليبين ويبلغ عدد سكانها حوالي 1,5 مليون نسمة.

واندلع الحريق صباح السبت في مركز تسوق "نيو سيتي" الذي يشغل الطابق الرابع منه مركز للاتصالات يعمل بلا توقف وتملكه الشركة الأميركية المتعددة الجنسيات "اس اس آي"، وهي شركة لدراسة الأسواق.

وسيطرت فرق الإطفاء على الحريق في نهاية الأمر صباح. لكن رجال الإطفاء ذكروا أنهم لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى الجناح الذي علق فيه معظم المفقودين في المبنى.

وقالت رئيسة بلدية دافاو ساره دوتيرتي ابنة الرئيس الفيليبيني لصحافيين إن رجال الإطفاء انتشلوا صباح الأحد جثة أولى بعدما تمكنوا من السيطرة على الحريق.

وأضافت أن رجال الإطفاء يعتقدون أن كل الذين علقوا في المبنى لقوا حتفهم. وقالت "إنهم يعتقدون أن لا احد يمكن أن ينجو من هذه الحرارة الشديدة والدخان الأسود الكثيف".

والتقى الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي المولود في دافاو وكان رئيس بلديتها لعقود، باقرباء للضحايا. وأكد شهود عيان انه قال لهم إن احتمال العثور على ناجين معدوم.