بوجمون يرغب في العودة إلى كتالونيا لتولي رئاسة الإقليم مجددا

رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارلوس بوجمون يؤكد استعداده للاستماع إلى أي مقترحات من رئيس الوزراء ماريانو راخوي لإيجاد حل سياسي للأزمة مع مدريد.

العرب

رخواي رفض ضمنا مطلب بودجمون باللقاء قريبا

برشلونة (إسبانيا)- دعا كارلوس بودجمون الزعيم الانفصالي الكتالوني الحكومة الإسبانية السبت، إلى السماح له بالعودة إلى إسبانيا في وقت مناسب لحضور الجلسة الافتتاحية لبرلمان إقليم كتالونيا الجديد والمقرر عقدها في 23 يناير حتى يتسنى له تولي رئاسة الإقليم مجددا.

وحكم بودجمون الإقليم حتى أكتوبر لكنه يواجه الاعتقال في إسبانيا حاليا بسبب دوره في تنظيم استفتاء غير قانوني على استقلال كتالونيا وإعلان جمهورية فيه ويقيم حاليا في منفى اختياري في بلجيكا.

وتمكنت الأحزاب المؤيدة للاستقلال، الخميس، من تحقيق أغلبية برلمانية في الإقليم على الرغم من أنه لم يتضح بعد إن كان بإمكان بودجمون وقادة آخرين محتجزين حضور جلسات البرلمان.

وقال بودجمون "أريد أن أعود لكتالونيا في أسرع وقت ممكن. أود أن أعود الآن. سيكون ذلك نبأ جيدا لإسبانيا".

وردا على سؤال عما إذا كان سيعود في وقت مناسب لحضور الجلسة الافتتاحية التي يجب أن تعقد في موعد أقصاه 23 يناير قال "أنا رئيس الحكومة الإقليمية... وسأبقى الرئيس إذا ما احترمت الدولة الإسبانية نتائج التصويت".

وقال بودجمون، الذي دعا للحوار مع الحكومة الإسبانية لحل الأزمة بين برشلونة ومدريد، إنه على استعداد للاستماع إلى أي مقترحات من رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حتى وإن كان ما يطرحه لا يصل لحد الاستقلال.

وقال راخوي، الجمعة، إنه منفتح على الحوار لكنه رفض ضمنا مطلب بودجمون باللقاء قريبا وقال إنه سيتحدث مع أيا كان من يتولى رئاسة كتالونيا بمجرد انتخابه من برلمان الإقليم الجديد.

وأضاف أن أول من يحاورها يجب أن تكون إيناس أريماداس التي حل حزبها المنتمي للوسط والمناهض للاستقلال ثانيا في انتخابات الإقليم.

وليس لدى أريماداس مقاعد كافية أو حلفاء لتشكيل حكومة في حين حققت الأحزاب الانفصالية مجتمعة أغلبية بسيطة.

ولم تفلح دعوات سابقة للحوار بين الانفصاليين والوحدويين للخروج بأي نتائج ملموسة ومن المرجح أن تظل تلك الأزمة تخيم على مدريد وقادة الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة.

ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات تشكيل حكومة جديدة في كتالونيا بعد السادس من يناير عقب انتهاء فترة العطلات. وعلى البرلمان أن يصوت بحلول الثامن من فبراير على تعيين الحكومة الجديدة.

وينتظر أن تكون هناك مفاوضات شاقة لتشكيل ائتلاف حكومي، في ظل وجود اختلافات كبيرة داخل المعسكر الانفصالي، حيث أنه في حال توصلهم إلى تفاهم في ما بينهم لتولي زمام الحكم، لا يعرف بوضوح من هي الشخصيات التي ستشارك في الحكومة المحلية.

ويلاحق رئيس الإقليم المقال بتهمة العصيان والتمرد، حيث سيتم إيقافه في حال عودته إلى إسبانيا. فيما يقبع نائبه أوريول جونكيراس، الذي يتزعم ثاني الأحزاب الانفصالية، في السجن.