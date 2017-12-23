انضمام مسؤولين بارزين في عهد صالح إلى القوات الحكومية

مسؤولون وقيادات عسكرية يفرون من صنعاء إلى مناطق سيطرة حكومة هادي للانضمام إلى القوات الحكومية ويقومون بفضح انتهاكات الحوثيين.

العرب

الحوثيون حاولوا عدة مرات اعتقال اللواء فضل القوسي

اليمن- أعلن القائد السابق لقوات الأمن الخاصة اليمنية (تابعة للداخلية) اللواء فضل القوسي، انضمامه للقوات الحكومية في حربها ضد مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين)، السبت.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها القوسي، لقناة "اليمن" الحكومية، بعد مرور يوم على فراره من محافظة ذمار مسقط رأسه، الخاضعة لسيطرة الجماعة، ووصوله مدينة مأرب، شرقي البلاد.

وقال القوسي الذي يعد من أبرز القيادات الأمنية إبان حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إن انضمامه للمقاومة شرف كبير له، في إشارة للقوات الحكومية.

نورا الجروي واجهت شتى صنوف الانتهاكات من قبل الحوثيين

وأضاف إنه شعر بالسعادة حين وصل مدينة مأرب، التي تعد معقل القوات الحكومية.

وكان اللواء القوسي وعدد من القيادات العسكرية وصلوا الجمعة مدينة مأرب، قادمين من مديرية الحدأ، شرقي محافظة ذمار.

ولجأ القوسي إلى قبيلته في الحدأ، بعد مقتل صالح برصاص الحوثيين، ليل الثالث من ديسمبر الجاري، إثر معارك عنيفة دارت بين القوات الموالية له والحوثيين، جنوبي صنعاء.

وحاول الحوثيون عدة مرات اعتقال القوسي، أسوة بالعشرات من القيادات الأمنية والعسكرية الموالية لصالح، إلا أن قبيلته حالت دون ذلك.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أقال اللواء فضل القوسي قائد قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) من منصبه، في سبتمبر 2014.

كما فرت، نورا الجروي، المسؤولة بحكومة الحوثيين، إلى مناطق خاضعة للحكومة الشرعية، وقامت بفضح انتهاكات الميليشيا الحوثية.

وقالت وكيلة وزارة الشباب والرياضة سابقاً في حكومة الانقلاب وهي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، ورئيسة تنفيذ الاحتجاجات النسائية في ميدان السبعين للمطالبة بجثة الرئيس الراحل صالح، إنها لجأت إلى الشرعية، بعد أن واجهت شتى صنوف الانتهاكات من قبل الحوثيين في صنعاء.

وأشارت الجروي إلى أن انتهاكات الحوثي زادت بعد تصفية قادة المؤتمر الشعبي العام واغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وأشارت إلى أنه تمت تصفية أكثر من 2000 شخصية من المؤتمر الشعبي العام، واعتقال قرابة الثلاثة آلاف منهم.

ودعت الجروي جميع المؤتمرين من الحرس الجمهوري والنساء والرجال إلى الانضمام للشرعية والتحالف العربي، واتخاذ موقف حاسم لتطهير اليمن من ميليشيات الحوثي، آملة أن يتم تشكيل مقاومة داخل العاصمة صنعاء للتمكن من استعادتها.

وخلال الأسابيع الماضية شن الحوثيون حملة اعتقالات ومداهمات ضد أنصار صالح، فيما تحدثت تقارير حقوقية عن مقتل العشرات من القادة العسكريين والسياسيين على يد مسلحي الجماعة.