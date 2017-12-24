السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

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السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم مسلح على مقهى بجنوب القاهرة

مجهولان يطلقان النار بشكل عشوائي على مقهى بقرية العامرية ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 8 آخرين تزامنا مع عرض كنيسة للاعتداء والمطالبة بهدمها.

العرب  [نُشر في 2017/12/24]

معاناة تتكرر مع أعياد الميلاد

القاهرة- لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في هجوم مسلح على مقهى في جنوب القاهرة، حسبما أفاد تقرير إخباري الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن ثمانية أشخاص أصيبوا أيضا بجروح في الحادث الذي وقع مساء السبت في مركز العياط بمحافظة الجيزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أخرى أن مجهولين يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار بشكل عشوائي على مقهى بقرية العامرية بطريق المريوطية مما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 8 آخرين بطلقات نارية.

وأضافت المصادر أن المؤشرات الأولية عن الحادث تشير إلى أنه "جنائي"، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

هجوم على كنيسة

ومن جانب آخر، هاجم مئات الاشخاص في منطقة اطفيح الواقعة على بعد مئة كلم جنوب القاهرة، الجمعة كنيسة وطالبوا بهدمها، بحسب ما اعلنت مطرانية اطفيح للاقباط الارثوذكس السبت.

واوضح بيان للمطرانية "تعرضت الجمعة كنيسة الامير تادرس، بقرية كفر الواصلين بمركز أطفيح، للإعتداء من قبل مئات الأشخاص، الذين تجمهروا أمام المبنى بعد صلاة الجمعة، مرددين هتافات عدائية، مطالبين بهدم الكنيسة، ثم قاموا باقتحام المكان، وتدمير محتوياته، بعد أن تعدوا بالضرب على المسيحيين المتواجدين".

واضاف البيان انه "بعد وصول قوات الامن قامت بتفريق المعتدين، وتأمين المنطقة، وتم نقل المصابين لمستشفى أطفيح" دون تحديد عددهم.

كما اوضح ان "المكان المعتدى عليه تقام به الصلوات منذ قرابة خمسة عشر عاماً. وبعد صدور قانون بناء الكنائس تقدمت المطرانية رسمياً لتقنين وضعه ككنيسة".

ويشكل الاقباط عشرة بالمئة من مئة مليون مصري غالبيتهم من المسلمين وهم اكبر اقلية مسيحية في الشرق الاوسط. ويحتفلون بعيد الميلاد في السابع من يناير 2018.

يشار الى ان الكثير من الكنائس تم بناؤها من دون ترخيص في مصر لتجاوز عراقيل ادارية. وتؤكد السلطات ان القانون الجديد حول بناء وترميم الكنائس الذي صدر العام الماضي، يشكل تقدما لحل هذه المشكلة.

بيد ان تقريرا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية نشر في بداية ديسمبر الحالي، قال انه لا توجد حتى الان قواعد محددة وواضحة لتطبيق هذا القانون.

وتشهد مصر وخصوصا منطقة الصعيد اعتداءات على الاقباط، كما استهدفتهم في الاشهر الاخيرة اعتداءات جهادية دامية.

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