السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

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السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

السيسي للمصريين: سنتعامل بقوة مع الإرهاب

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يؤكد أنه لا يوجد أي تهديد خارجي وأن الجيش سيتعامل مع الإرهاب في سيناء بعنف.

العرب  [نُشر في 2017/12/23]

لا توجد تهديدات خارجية

القاهرة - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، أن الجيش المصري سيتعامل بقوة مع الإرهاب في سيناء، داعيا المصريين إلى عدم القلق أمام ما وقع من أحداث خلال الفترة الماضية.

وجاء حديث السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في مدينة الإسماعيلية حيث كشف عن تكليف وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن مشروع تخطيط قومي عمراني متكامل في سيناء بتكلفة 100 مليار جنيه.

وقال الرئيس المصري إن "سيناء أرضنا وإن القوات المسلحة ستتعامل مع الإرهاب بعنف، ولازم نضع حدا للإرهاب الموجود فيها، احنا نموت كلنا ولا إن حد يقرب من أرضنا والموضوع مش بالكلام".

ودعا المصريين إلى عدم القلق أمام ما وقع من أحداث خلال الفترة الماضية، قائلا إن "الدولة تسير بخطى جيدة جدا بصدق وإخلاص دون أن تبيع الوهم للشعب".

وأضاف السيسي "لا يوجد تهديد خارجي تخافوا منه يا مصريين.. لا أحد يستطيع أن يمس أرض مصر أو شعبها".

وكان الجيش المصري قد أعلن في 19 ديسمبر الجاري عن استهداف مطار العريش بقذيفة أثناء تفقد وزيري الدفاع والداخلية للأوضاع الأمنية في المدنية.

وينشط بشمال سيناء متشددون بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 وقتلوا مئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات داخل المحافظة ومناطق أخرى في البلاد، واستهدفوا كذلك عدة كنائس.

ويقول الجيش إن مئات المتشددين قتلوا أو ألقي القبض عليهم في حملات أمنية يشنها بالتعاون مع الشرطة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر أوامره للجيش ووزارة الداخلية في أواخر شهر نوفمبر الماضي باستخدام "كل القوة الغاشمة" لتأمين شبه جزيرة سيناء خلال ثلاثة أشهر، وذلك في أعقاب هجوم دام شنه متشددون على مسجد وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

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