السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

العبادي يحذر من أية غفلة تعيد خطر داعش

رئيس الوزراء العراقي يؤكد على أهمية الانضباط داخل الأجهزة الأمنية ومحاربة جرثومة الفساد الخطيرة التي أدت إلى إدخال داعش للعراق.

العرب  [نُشر في 2017/12/23]

التحدي المقبل أمني واستخباري

بغداد - اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، أن التحدي المقبل لبلاده بعد إعلان الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية سيكون أمنيا واستخباريا، داعيا إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة للتفوق على العدو في هذا الجانب.

وقال العبادي، خلال حضوره المؤتمر العام للأمن الوطني إن "العراق خرج قويا ومنتصرا وموحدا، وكان هناك دور لجهاز الأمن الوطني في هذا النصر وقدم الشهداء والجرحى الذين تحققت الانتصارات بتضحياتهم".

وأضاف "لا يجوز أن نضيع النصر بغفلة هنا أو هناك، وأن لا نسمح للإرهاب بأن يحقق أي خرق، فالعدو لديه فكر منحرف، ويجب أن نكون بمستوى التحدي من خلال تركيز الجهود الاستخبارية والأمنية".

وذكر العبادي أن "هناك عدة مهام منها إعادة استقرار المناطق المحررة، وهو ما يتطلب الجانب الأمني والاستخباري، الذي لا يمكن عزله عن كل الأمور، وأهمية تحليل التحديات، وأن يكون العمل مخططا ومدروسا".

وأوضح أن "الرؤية المتجددة للأجهزة الأمنية يجب أن تقوم على إسناد الشعب، فالمواطن يمثل قاعدة رصينة وصلبة لعملها، وبتلاحم المواطنين مع الأجهزة الأمنية سنزداد قوة، لأن قوتنا تكمن بالاستناد إلى شعبنا الذي كان أحد أسباب انتصارنا في الموصل".

وأكد على "أهمية الانضباط ومحاربة الفساد، لأن الفساد جرثومة خطيرة تمكنت من ادخال داعش"، مشيرا إلى أن "المحسوبية داخل الأجهزة الأمنية تعد فسادا".

وقال رئيس الوزراء "إننا مثلما انتصرنا عسكريا على داعش ، سننتصر أمنيا واستخباريا خلال المرحلة المقبلة".

وكان العبادي قد أعلن في التاسع من ديسمبر الجاري سيطرة قوات بلاده بشكل كامل على الحدود السورية العراقية والانتهاء من الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي الخامس من ديسمبر الجاري قال متحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب إن تقديرات التحالف تشير إلى أن أقل من ثلاثة آلاف مقاتل من تنظيم داعش لا يزالون في العراق وسوريا.

وانهار في وقت سابق من هذا العام ما يسمى بـ"الخلافة" التي أعلنها التنظيم في سوريا والعراق بخسارته مدينتي الموصل والرقة ومناطق أخرى.

كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية الشهر الجاري النصر الكامل على التنظيم المتطرف على ضفتي الفرات في سوريا.

وأدى التدخل العسكري الروسي في الحرب الأهلية السورية عام 2015 إلى تحويل الدفة لصالح الرئيس بشار الأسد حليف موسكو ضد المعارضة المسلحة التي تقاتل للإطاحة به.

إقرأ أيضا:

الحشد الشعبي ينتشر بقوة على حدود سوريا

العالم الآن

هل تتجه علاقة عباس بواشنطن نحو التعقيد أم التهدئة

2017-12-23

الحشد الشعبي ينتشر بقوة على حدود سوريا

2017-12-23

الأمم المتحدة تجلي لاجئين من ليبيا إلى إيطاليا للمرة الأولى

2017-12-23

العبادي يحذر من أية غفلة تعيد خطر داعش

2017-12-23

أحمد بن بريك رئيسا لـ'برلمان' جنوب اليمن

2017-12-23

السيسي للمصريين: سنتعامل بقوة مع الإرهاب

2017-12-23

'قانون قدسية كربلاء' يثير جدلا في العراق

2017-12-23

السراج يعد بحل سريع لنازحي تاورغاء

2017-12-23

توجيه 18 اتهاما بمحاولة القتل لمنفذ اعتداء الدهس في ملبورن

2017-12-23

شبكة مخدرات حزب الله تضع أوباما أمام التحقيق

2017-12-23

:: اختيارات المحرر

'شبة النار' فاكهة جلسات السمر في شتاء السعودية

رجل غوغل القوي يتنحى: التغيير لا بد أن يحدث

موديلات وتصاميم جديدة تحيي معزوفة طرق النحاس في القيروان

مريم أوزرلي تحذف كل النجوم العرب على 'إنستغرام '

عائلات مسلمة زينت منازلها بشجرة عيد الميلاد لتسعد أطفالا مسيحيين

لماذا يصعب إيجاد شريك الحياة

شاعر سويسري يهرب بقصائده إلى أفريقيا والشرق

طبيب مصري يعالج ركاب القطارات مجانا

كلوب لا يعتزم اتباع خطى فيرغسون

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا