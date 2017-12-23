شبكة مخدرات حزب الله تضع أوباما أمام التحقيق

وزير العدل الأميركي جيف سيشنز يقول إن التحقيق الذي أمر بفتحه يرمي إلى 'تقييم المزاعم بشأن اجراءات لم يقم بها (القضاء) كما ينبغي'.

العرب

'مزاعم متناقضة'

واشنطن - طلب وزير العدل الأميركي جيف سيشنز الجمعة من القضاء فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها ادارة الرئيس السابق باراك اوباما مع ملف إتجار حزب الله بالمخدرات، وذلك بعد تقارير صحافية اتهمت اوباما بالتدخل لوقف تحقيق بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة للحزب الشيعي اللبناني.

ويأتي هذا التحقيق بعد نشر موقع بوليتيكو الإخباري تقريرا يفيد بأن ادارة أوباما عرقلت تحقيقات كانت الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات تجريها بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة لحزب الله، وذلك بسبب خشية الرئيس الديمقراطي من ان تؤدي هذه التحقيقات إلى نسف الجهود التي كان يبذلها في حينه لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني والتي أثمرت اتفاقا تاريخيا بين الدول الكبرى وايران.

وقال وزير العدل في بيان ان التحقيق الذي أمر بفتحه يرمي إلى "تقييم المزاعم بشأن اجراءات لم يقم بها (القضاء) كما ينبغي ولضمان ان كل الامور قد جرت بالطريقة الصحيحة".

واضاف ان "هذه مسألة مهمة لحماية الأميركيين"، معربا في الوقت نفسه عن "أمله" في ان لا تكون الادارة السابقة قد عرقلت تحقيقات الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات "دي اي ايه".

وفي تصريح صحفي أكد ادوارد برايس الذي كان متحدثا باسم مجلس الأمن القومي في عهد اوباما ان "الرواية التي تم سردها" في تقرير بوليتيكو "لا تمت إلى الواقع بصلة".

وأضاف ان "ادارة اوباما كررت مرة تلو الأخرى ان المفاوضات حول الملف النووي الايراني كانت محصورة بهذه المسألة فقط لا غير. نحن لم نقم بأي تنازلات في مسائل أخرى وحتما لم نعرقل أو نحاول التأثير على اي تحقيق جار بما في ذلك تحقيقات وكالة مكافحة المخدرات".

وشدد المتحدث السابق على ان "كل المزاعم المناقضة غير صحيحة"، مشيرا إلى ان الشخص الذي يقف خلف المعلومات المنشورة في بوليتيكو يعمل حتما لمصلحة منظمات "تعارض عقائديا الاتفاق النووي الايراني" الذي يعتبره الرئيس الحالي دونالد ترامب خطأ لا بد من تصحيحه.