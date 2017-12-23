أبرز تغريدات العرب: ساعد الناس في محنتهم

العرب

zeus494@

ماذا لو أننا نحيا في محاكاة حاسوبية؟ إذا كنا -أنا، وأنت، وكل شخص وشيء في الكون- مجرد شخصيات في لعبة كمبيوتر، فإننا لن نستطيع معرفة ذلك بالضرورة!

IbrahimFarghali@

في القوائم السوداء ومزابل التاريخ سينتهي الذين يحرضون على الكراهية بإباء وسنشهد نهاياتهم المأساوية فما حرض على الكراهية مخلوق وانتهى لخير.

loayomran@

ما أتعس شخص شغل روحه

بمتابعة ومراقبة الناس..

تقييد الأحوال هواية من لا حياة له.. #عالم_فاضية.

egyptaccount@

#جرائم_الدولة_العثمانية كان الاتراك العثمانيون يستمتعون باستخدام الخازوق لإخضاع الشعوب التي يحتلونها، فاستخدموه في الجزيرة العربية ومصر والشام.

MefrehS@

مشكلتنا في الوسط الفني والإعلامي أن البعض منهم يفكرون أنفسهم مؤثرين وهم تافهيين!!

Bawista@

نعيش حاضرا يهز الثقة في التاريخ.

monther72@

تقول له #مصر تحركت أممياً وخسرت مليارات الدولارات وخاضت أربع حروب قدمت بها آلاف الشهداء من أجل#القدس يرد عليك قائلاً

#أردوغان استقبل #عهد_التميمي!!!!

saeedthabit@

للتأمل: "عندما يتعارك ذئبان، ويقتل أحدهما الآخر، هذا لا يعني أن الذئب المقتول واجه حتفه دفاعا عن قطيع الماعز، إنما فقط كان يقاتل لإثبات أحقيته في افتراسها."

Safwat_Safi@

الصهاينة فشلوا في العثور على دليل واحد يثبت حدوث قصص التوراة في فلسطين، مندوبهم في الأمم المتحدة يُبرز قطعة نقدية من القرن الأول ويقول إنه دليل... منتهى الوقاحة في الكذب.

Ayman_Bhih@

ساعد الناس في محنتهم قبل الشتاء أو اصمت وتوقف عن تسول اللايكات والرتويتات بدعائك لهم، من يفعل الخير ويريد مساعدتهم لا يتذكرهم وقت المطر والبرد فقط.

ImaneIbrahim1@

حرية الصحافة لا تعني أن الصحافي فوق القانون حرية الإعلام لا تعني أن نفتح المنابر الإعلامية دون مسؤولية

لا أحد فوق القانون خصوصاً من يأخذ من حرية الصحافة مطية ليخطئ.

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