هاشتاغ اليوم: #ملخص_2017_في_تويتة

مغردون يجمعون على أن عام 2017 يعتبر عام المرأة السعودية دون منازع بعد انتزاع البعض من حقوقها وعلى رأسها قيادة السيارة.

العرب

كسر النفوذ الصحوي المتشدد

الرياض - دشن مغردون سعوديون هاشتاغا على تويتر حمل اسم #ملخص_2017_في_تويتة. واستطاع الهاشتاغ الجمعة حجز مركز متقدم ضمن قائمة الهاشتاغت الأكثر تداولا عالميا.

وأجمع مغردون على أن عام 2017 يعتبر عام المرأة السعودية دون منازع بعد انتزاع البعض من حقوقها. وقالت الناشطة النسوية السعودية سعاد الشمري:

SouadALshammary@

#ملخص_2017_في_تويتة عام #المرأة_السعودية والعودة إلى الحياة الطبيعية أعظم وسمين #سندمر_التطرف #على_حد_سواء العدالة مع حملة القضاء على الفساد وإسقاط وهم خلافة #أردوغان وبالتأكيد وأخيرا تجريم تنظيم_الحمدين والقضاء على جنوده ومقاطعة دويلة قطر وللعام الثالث هذا البطل يستمر بإذهالنا.

وتهكم مغرد:

aso1124@

اكتشفوا أن فيه كائنا حيا اسمه أنثى في السعودية#ملخص_2017_في_تويتة.

وقال متفاعل:

Truth_Seeker_Ib@

ملخص_2017_في_تويتة، كسر النفوذ الصحوي المتشدد، الحد من صلاحيات الهيئة، السماح بقيادة المرأة، السماح للمرأة بحضور المبارايات، السماح بالحفلات الموسيقية، السماح بالسينما. من الآخر باب سد الذرائع حصلوا مفتاحه، والبقرة حجت على قرونها.

ويؤكد هذا المغرد:

WAEL_ALGASSIM@

#ملخص_2017_في_تويتة كأننا في مركبة تسير بسرعة 1000 كم في الساعة، في طريق سرعته المحددة 140 كحد أقصى. من شدة السرعة حتى كاميرات الرصد الآلي عجزت عن رصد مركبتنا المندفعة، باستعجال هائل، نحو المستقبل المأمول.

وقلل مغرد بالمقابل من الإنجازات التي تحققت في عام 2017 قائلا:

abdulnasser_mob@

#ملخص_2017_في_تويتة، عام مثل غيره في العطالة وتزايد العاطلين…! كان أهم شيء القضاء على كبار الفاسدين، وأغلب الإنجازات في صالح الحريم، وعرفنا فيه من عدونا من الدول ومن الصديق، وأن السعودية مهما تفعل في صالح المسلمين ستبقى عدوة في أعينهم ماداموا هم أنفسهم خائنين …؟

وتفلسف هذا المغرد:

RGQ___@

بدأ التقويم الهجري سنة 624 م باعتبار أن النبي الأعظم ولد سنة 571 م أضف لها 53 سنة لأنه هاجر بعد 13 سنة من نزول الوحي. لو جمعنا 624+1439=2063 م وليس 2017 م. أين ذهبت 46 سنة؟

ولخص مغرد:

taghreed_i_t@

#ملخص_2017_في_تويتة كأننا عشنا 10 سنوات في سنة.