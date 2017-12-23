السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

رجل غوغل القوي يتنحى: التغيير لا بد أن يحدث

المدير التنفيذي لشركة ألفابيت، التي تملك محرك البحث العملاق غوغل يعتزم الاستقالة من منصبه في يناير المقبل.

العرب  [نُشر في 2017/12/23، العدد: 10851، ص(19)]

شميدت لعب دورا هاما في تطوير غوغل وتحويلها إلى عملاق عالمي

واشنطن - يعتزم إريك شميدت، المدير التنفيذي لشركة ألفابيت، التي تملك محرك البحث العملاق غوغل، الاستقالة من منصبه في يناير المقبل، بحسب ما أعلنته الشركة.

وسوف يحتفظ شميدت، الذي يعمل مع الشركة الرائدة في صناعة التكنولوجيا منذ 2001، بمنصبه في مجلس إدارة الشركة الأم كمستشار فني للشؤون التقنية والعلمية.

ولعب شميدت دورا هاما في تطوير غوغل وتحويلها من مجرد شركة صغيرة في كاليفورنيا إلى عملاق عالمي في مجال التكنولوجيا. وقالت ألفابيت إنها توقعت اختيار رئيس لا يتمتع بمنصب تنفيذي.

وقال شميدت في بيان له “إن الوقت قد حان لهذا التحول في عملية تطور ألفابيت”. وأضاف أنه في السنوات الأخيرة أمضى الكثير من وقته في قضايا العلم والتكنولوجيا والأعمال الخيرية، وأنه سيزيد من العمل على هذا.

والواقع هو أنه في عصر شميدت بالفعل، حتى وإن كانت إدارة الشركة وقراراتها الاستراتيجية في واقع الأمر تتشاركها أيدي الثلاثي شميدت وبرين وبيج، فإن غوغل شهدت نموا متسارعا وحققت سلسلة من الإنجازات والتوسعات الهائلة.

وكان كل من لاري بيدج وسيرغي برين، أسسا شركة غوغل كشركة للبحث على شبكة الإنترنت عام 1998.

وانضم شميدت إلى الشركة كرئيس تنفيذي في عام 2001، ليصبح رئيسا في عام 2011. وفي عام 2015، أعيدت هيكلة غوغل وتمت تسمية الشركة الأم الجديدة “ألفابيت”، وأصبح شميدت رئيسها.

ويعمل في الشركة الأم حاليا 70 ألف موظف في جميع أنحاء العالم، وتمتلك الشركة بحث غوغل وخرائط غوغل وإعلانات غوغل، والبريد الإلكتروني جي ميل، ونظام تشغيل الهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية أندرويد، وغوغل كروم، ويوتيوب أيضا.

وقال جو بيدا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة التكنولوجيا هيبتيو والموظف السابق في شركة غوغل “لقد ساعد شميدت على نمو الأعمال التجارية التي تقوم بها الشركة اليوم دون التخلي عن التفرد الذي تمتعت به غوغل في أيامها الأولى”.

وقال عضو مجلس إدارة ألفابيت جون هنيسي إن شميدت كان “فعالا للغاية في توجيه مجلسنا دون كلل، وخاصة عند إعادة الهيكلة من غوغل إلى ألفابيت”. لا تزال غوغل تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات والدخل لشركة ألفابيت.

ومع ذلك، فإن المجموعة تضم أيضا ما يسمى “وحدة المشاريع الأخرى”، والتي تشمل مشروع وايمو للسيارات دون سائق ومشروع لون لبث خدمة الواي فاي عبر المناطيد للمناطق النائية. وقال شميدت إن بنية ألفابيت “تعمل بشكل جيد”، و”غوغل والمشاريع الأخرى مستمرة بالازدهار”.

وصاحبت استقالة شميدت ضجة وتساؤلات في الأوساط التكنولوجية. ويقول خبراء إن سبب تلك الضجة هو أن التغيير يتعلق بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة بات اسمها يعد تلخيصا للإنترنت كاملا في نظر البعض.

لكن ربما برؤية مغايرة قليلا لهذه الأحداث يمكننا أن ندرك أن ما تم الإعلان عنه أخيرا ما هو إلا تغيير كان لا بد وأن يحدث يوما ما وأن واقع الأمور لا يبدو مقبلا على تغيرات محورية فعلية في آلية عمل الشركة العملاقة.

وفي ملفاتها الصحافية الخاصة بقيادات الشركة وصفت غوغل إيريك شميدت بأنه تحول بها من شركة ناشئة في وادي السيليكون إلى كيان عالمي.

:: اقرأ أيضاً

هوليوود تعيد الاعتبار للصحافة الأميركية أمام إهانات ترامب

خطابات الشاهد 'لايف' على فيسبوك مرة كل شهر

هاشتاغ اليوم: #ملخص_2017_في_تويتة

أبرز تغريدات العرب: ساعد الناس في محنتهم

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

هل تتجه علاقة عباس بواشنطن نحو التعقيد أم التهدئة

2017-12-23

الحشد الشعبي ينتشر بقوة على حدود سوريا

2017-12-23

الأمم المتحدة تجلي لاجئين من ليبيا إلى إيطاليا للمرة الأولى

2017-12-23

العبادي يحذر من أية غفلة تعيد خطر داعش

2017-12-23

أحمد بن بريك رئيسا لـ'برلمان' جنوب اليمن

2017-12-23

السيسي للمصريين: سنتعامل بقوة مع الإرهاب

2017-12-23

'قانون قدسية كربلاء' يثير جدلا في العراق

2017-12-23

السراج يعد بحل سريع لنازحي تاورغاء

2017-12-23

توجيه 18 اتهاما بمحاولة القتل لمنفذ اعتداء الدهس في ملبورن

2017-12-23

شبكة مخدرات حزب الله تضع أوباما أمام التحقيق

2017-12-23

:: اختيارات المحرر

'شبة النار' فاكهة جلسات السمر في شتاء السعودية

رجل غوغل القوي يتنحى: التغيير لا بد أن يحدث

موديلات وتصاميم جديدة تحيي معزوفة طرق النحاس في القيروان

مريم أوزرلي تحذف كل النجوم العرب على 'إنستغرام '

عائلات مسلمة زينت منازلها بشجرة عيد الميلاد لتسعد أطفالا مسيحيين

لماذا يصعب إيجاد شريك الحياة

شاعر سويسري يهرب بقصائده إلى أفريقيا والشرق

طبيب مصري يعالج ركاب القطارات مجانا

كلوب لا يعتزم اتباع خطى فيرغسون

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا