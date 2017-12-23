خطابات الشاهد 'لايف' على فيسبوك مرة كل شهر

تعهد رئيس الحكومة التونسية بالتواصل مرة شهريا مع متابعيه على فيسبوك، في خطوة اعتبرها متابعون قطعا مع التواصل التقليدي الذي ميز الطلات الإعلامية للسياسيين في تونس، خاصة أن البرامج السياسية لم تعد تستهوي أحدا.

العرب

تحسين سياسة الحكومة التواصلية حتى تكون أقرب للتونسيين وخاصة للشباب

تونس – قال رئيس الحكومة التونسية خلال بث مباشر على صفحته الرسمية على فيسبوك ليل الخميس إن التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي يندرج في إطار تحسين سياسة الحكومة التواصلية حتى تكون أقرب للتونسيين وخاصة للشباب، مؤكدا “قررت أن أتوجه للتونسيين مرة كل شهر عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم العمل الحكومي والتفاعل مع الرأي العام في القضايا والمستجدات التي تهم البلاد”.

وكانت الصفحة قد أعلنت عن هذا الخطاب دقائق قبل بثه. ولاقى الخطاب حوالي 200 ألف متابعة. ويتابع صفحة الشاهد أكثر من 230 ألف متابع على فيسبوك.

وقال الخبير الإعلامي محمد شلبي إن “لكلمة يوسف الشاهد على فيسبوك آثارا على العمل الصحافي الاتصالي أولها أن الصحافيين وجدوا أنفسهم مجبرين على استخدام فيسبوك مصدرا مهمّا في عملهم مما يعني أن تدفق المضامين انقلب من الشبكة إلى الوسائل التقليدية بعد أن كان من الوسائل التقليدية إلى الشبكة أساسا”.

وأضاف “اكتشف الصحافيون وغير الصحافيين في وقت واحد مضمونا إخباريا مهما مما ينزع إلى حد ما عن الصحافيين الأولوية في التصرف في المضامين الإخبارية”.

ويؤكد شلبي أنه “أصبح للمتلقين فرصة لتقييم عمل الصحافيين إذ أن المتلقين يعلمون المادة الخام التي ستبني منها وسائل الإعلام مضمونها وهو أمر يمكنهم من العودة إلى الخام لتقدير المنتَج الصحافي”، معتبرا أن الصحافيين “وجدوا أنفسهم في موضع يقتضي منهم إما التكرار بإعادة نقل ما يعلمه المتلقي وإما كسب الرهان بالذهاب إلى ما بعد الخبر لمعالجة مختلفة”.

من جانب آخر، انتقد شلبي مقطع الفيديو مؤكدا “ظهرت محدودية مصالح الإعلام والاتصال في رئاسة الحكومة في مجال إنتاج المضامين. تركيب الفيديو كان ضعيفا جدا والمضمون وحده لا يكفي”.

ويقول “ظهرت الحاجة إلى تكوين الاتصاليين ليس في التحرير فقط بل في استخدام الصوت والصورة والفيديو، وهو رهان تكوين الاتصاليين والصحافيين كذلك في عصر الشبكات الاجتماعية”.

ويقول الخبير الإعلامي “إن المتلقين لمسوا معنى التلفزيون غير الخطي إذ أن العشرات من الآلاف شاهدوا في أوقات مختلفة وعلى محامل مختلفة ما تعودوا على مشاهدته في وقت واحد على محمل واحد وهو شاشة التلفزيون”، مؤكدا أن “الشبكات الاجتماعية غيرت علاقة السلطة بالإعلام وبالمتلقين.

وفي تونس، هناك عزوف شبابي عن متابعة أخبار السياسة في الإعلام التقليدي، في مقابل توجه هذه الشريحة إلى وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما أدركه رئيس الحكومة”.

ويصف خبير تحدث لـ”العرب” خطوة الشاهد الاتصالية بأنها “ذكية”، لكنه في الوقت نفسه يؤكد “لا أعتقد أن الصحافة معنية من قريب ولا من بعيد بانتهاج مسؤول سياسي لهذا الأسلوب”، مستدلا بما يفعله رؤساء عدة بلدان في العالم على رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي حول حسابه على تويتر إلى منصة إعلامية دون منازع.

ويقول الخبير “إن دور الصحافة أصبح اليوم تحليل أبعاد مضمون المداخلات السياسية لا نقلها”.

ويولي سياسيو تونس الكثير من الاهتمام لمنصات التواصل الاجتماعي، خصوصا فيسبوك، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من قبل التونسيين، إذ يستخدم الموقع أكثر من ستة ملايين شخص من أصل 10 ملايين تونسي. كما باتت هذه المنصة واحدا من المصادر الرئيسية للأخبار.