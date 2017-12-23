السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

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السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

كيف تختار ربطة العنق المناسبة

الخامة الأكثر شيوعاً لربطات العنق الأنيقة التي يتم ارتداؤها مع البدل الكاملة هي الحرير، أما ربطة العنق للطلة الكاجوال غالباً ما تكون مصنوعة من الصوف والكاشمير.

العرب  [نُشر في 2017/12/23، العدد: 10851، ص(21)]

طلة مناسبة

مضت الأيام التي كان يتحتم فيها ارتداء ربطة العنق مع بدلة أو جاكت بليزر.

أما الآن فمن المقبول تغيير الأشياء وتوفيق ربطة عنق مع قميص كاروهات، على سبيل المثال، فقط تأكد أن ربطة العنق التي تختارها رسمية أقل.

وبحسب خبير الأزياء برنارد روتسل “الخامة الأكثر شيوعاً لربطات العنق الأنيقة التي يتم ارتداؤها مع البدل الكاملة هي الحرير، أما ربطة العنق للطلة الكاجوال غالباً ما تكون مصنوعة من الصوف والكاشمير.

والربطات المحبوكة المصنوعة من الحرير أو الصوف رائعة أيضا”. تعد النماذج أحادية اللون الخيار الأكثر أماناً عندما يتم ارتداؤها مع القمصان الكاروهات أو المخططة، بحسب روتسل “إنها لفكرة جيدة أن يكون لون ربطة العنق بين الألوان الموجودة في القميص نفسه”.

غير أن الخبير يضيف قائلا “ربطات العنق التي تكون مغايرة تماما لبقية الطلة تكون ملائمة أيضاً. وإذا ارتديت ربطة عنق عليها أشكال مع قميص كاروهات أو مخطط، فلا بد أن تكون الأشكال على ربطة العنق أصغر وأقل احتواء على التفاصيل من تصميم القميص”.

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