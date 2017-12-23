حدائق خيالية

الروائي حسن فالح يتماهى مع خراب العالم بكل أشيائه وكائناته في أجواء كافكاوية يمضي بها إلى أقصى حدود الفنتازية والخيال.

العرب

متاهة قصصية صنعت بإتقان

ميلانو (إيطاليا) – صدرت عن منشورات المتوسط – إيطاليا، مجموعة قصصية جديدة للقاص والروائي حسن فالح بعنوان “حدائق الصمغ”، وفيها يدخلنا فالح إلى حدائقه اللزجة، بسخرية تحاكي التراجيديا، دون الحاجة إلى عتبة، أو تمهيد أو تقديم يساعد القارئ على أخذ أنفاسه وهو يختبر متاهة قصصية صنعت بإتقان.

تتميز المجموعة بلغة تجنح إلى تكثيف لا يخلو بشرطها الجمالي، بجُمل قصيرة ومشاهد ترفض أن تكشف عن تفاصيلها دون محاكاتها وتقمّص أدوار بطالها القادمين من أمكنة وأزمنة لا يمكن قياسها.

يتماهى القاص مع خراب العالم بكل أشيائه وكائناته. أجواء كافكاوية يمضي بها الكاتب إلى أقصى حدود الفنتازية والخيال، مشكّلا عالمه الخاص عبر 15 قصة تمنح الفرصة للقارئ بأن يتجسس من خلالها على خيال الكاتب، الذي يلتصق بالواقع المجنون.