السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

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السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

شاعر سويسري يهرب بقصائده إلى أفريقيا والشرق

برينو مرسييه يروي اللحظات المثيرة التي التقطتها عيناه خلال أسفاره في المغرب والبعض من بلدان المشرق، ليصبح كل مشهد من الحياة البسيطة جوهر القصيدة.

العرب  [نُشر في 2017/12/23، العدد: 10851، ص(16)]

القصيدة هي الحياة ذاتها

الرباط - يتضمن كتاب “سر أوكرانيا” قصائد كتبها الشاعر السويسري برينو مرسييه عن المغرب وبلدان أخرى، جنبا إلى جنب مع مجموعة من اللوحات الفنية للفنان المغربي الحسن الفرساوي، تدخل في إطار التجربة الجديدة التي أسماها “شعرغرافيا”، مازجا بين الكتابي والبصري، بحثا عن أفق خاص.

ويخرج الحرف في تجربة الفرساوي، من إطار الممارسة التقليدية للخط العربي، حيث لا يوجد هناك، انضباط لأي قاعدة أو قياس. هناك فقط، إعطاء فرصة للحرف كي يحلم.

ينسج الكتاب، الصادر عن دار نشر كراس المتوحد، علاقات وثيقة مع فن السيرة الذاتية، إذ يروي الشاعر تلك اللحظات المثيرة التي التقطتها عيناه خلال أسفاره في المغرب والبعض من بلدان المشرق، ليصبح كل مشهد من الحياة البسيطة جوهر القصيدة.

يتكوّن الديوان من ثلاث لحظات شعرية: ذكريات سفر إلى المغرب هي اللحظة الأولى، ويروي فيها الشاعر قصة تحوله للإسلام وبحثه عن الطرق الصوفية. ويكتب عن أمكنة زارها، مثل قصبة الأوداية، وجبال كندر. وقد خصص الشاعر الجزء الأخير من هذه اللحظة إلى رمضان. وتدوّن اللحظة الشعرية الثانية قصة سفره إلى تركيا، حيث كتب عن “الحمامات” وما توفره من مساحة للاسترخاء. وخصّص اللحظة الثالثة للاعتداءات الإرهابية التي شهدتها باريس.

برينو مرسييه شاعر سويسري ولد عام 1957. يميز عوالم شعره طابع إنساني، حيث تتوجه لقارئها بدعوة إلى التسامح والإخاء، في ما يشبه اللغة الصوفية الكونية الخارجة عن الانتماءات الدينية أو غيرها، والمنطلقة في أفق الإنسانية الرحب.

يستثمر الشاعر في قصائده تقنية التصوير الفوتوغرافي؛ حيث يتشظى الضوء داخل النص، ما يجعله ينفتح على مجال الآخر، ويتبنّى رؤية عميقة ومفتوحة للعالم. ويكتب مرسييه القصيدة الحرة بلغة شفافة مباشرة: الكتابة بهذا المعنى شهادة عن الأحداث البارزة، إذ هو يكتب قصيدة الحدث.

يقول الشاعر في وصف تجربته “القصيدة هي الحياة ذاتها، إذ هي تكشف صمت الأشياء. وينكشف أنها كل ما يستره الظاهر. القصيدة وسيلة للتواصل وسفر نحو الآخر.

كتب الباحث الفرنسي جان فرانسوا كليمان عن كتابات مرسييه يقول “تغيب القواعد التقليدية للنظم الشعري الفرنسي عند برينو مرسييه، الذي يفلت من شبكات المفروضات الواجبة. فيتفاوت طول أبيات الشاعر، حيث تكون غالبا أصغر من البحر الفرنسي الطويل.

أما تأثيرات تجاوز جملة البيت الشعري إلى لاحقه مثله مثل الوقف في منتصف البيت قلّما تعتمد في هذه الأبيات البسيطة التي يتغيّر طولها باستمرار، والتي تنفصل أيضا تبعا لوحدات المعنى، وهو ما يوافق في نفس الوقت نظاما في التعبير عن المعنى وفوضى في الشكل المعروض، أي يوافق نفسا غير منضبط لقياس هو دون شك علامة على نوع من القلق غالبا ما نجده عندما يتم اختيار بحور شعرية متنوعة ومختلفة”.

ويتابع الناقد “يفرض الشاعر على نفسه إكراها آخر: تفكيك الجملة وبترها، أو نوعا من الخروج عن القاعدة يصل حد جعل اللازم متعديا، واعتماد الإضمار وترتيب كلمات وجمل دون ربط. وتلكم كلها أشكال تكثيف غالبا ما تتضمن مجانسات صوتية”.

والسؤال المركزي وفق كليمان هو لماذا يهرب “سويسري سعيد” عاش “طفولة سعيدة” من خلال التلفاز نحو إيسلندا، وليبيا والعراق وهايتي، ومن خلال السفر نحو كرواتيا ومصر وإيطاليا والمغرب (حيث يزور مدن طنجة وشفشاون والعرائش والبيضاء والجديدة والصويرة، ويخص كل واحدة بقصيدة).

والجواب واضح جليّ كما يقول الباحث “لم يعد الشاعر يجد نفسه في جنة بلد طفولته فيقوم راحلا هاربا. فسويسرا اليوم ‘مجتمع مأزوم قاتم الأمد’ يعيد ‘لعبة مأتم طائرة’ ولا يوجد بها غير ‘الفارّين من الكنائس الباردة الحزينة ومن أجراسها الصامتة’، فهذا عالم يرشح برائحة الموت. ولماذا التوجه بعد كرواتيا وإيطاليا نحو الشرق الجديد في مصر والمغرب؟ يأتي الجواب كالتالي: كان الأمل يأتي من أفريقيا. بعيدا عن أكواخ الحضر القذرة”.

إن ما يكشفه طلب الرحيل الذي نجده عند الشاعر يبين أهمية الحلم في خلق علاقة جديدة بالعالم الماضي أو الآتي أكثر منه بالفضاء المغربي.

أما الرسام الحسن الفرساوي فقد قام بتقديم عوالم تشكيلية من الخطوط العربية، تتمازج مع النصوص الشعرية في الكتاب بشكل سلس، ما جعل من المؤلف الشعري عالما من الرؤى تشترك في تشكيله الكلمات والحروفيات.

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