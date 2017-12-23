متفرقات رياضية: منير عوبادي رسميا في الرجاء البيضاوي

الشبهات تحاصر الدراج البريطاني كريستيان فروم الفائز هذا العام بسباقي فرنسا 'تور دو فرانس' وإسبانيا 'لا فويلتا' بعد أن سقط في اختبار للكشف عن مادة السالبوتامول المنشطة.

العرب

◄ تعاقد الرجاء البيضاوي رسميا، مع لاعب ليل السابق، منير عوبادي، حتى نهاية الموسم الجاري. وتم توقيع العقد بمقر النادي، بحضور وكيل أعمال اللاعب، ورئيس الرجاء، سعيد حسبان، لتكون هذه أولى صفقات الفريق المغربي، في الميركاتو الشتوي الحالي.

ويسعى الرجاء للاستفادة من خبرة عوبادي، صاحب الـ34 عاما، الذي بدأ مشواره في فرنسا، ولعب لأندية أنجيه، وتروا، وموناكو، ثم فيرونا الإيطالي، قبل أن يعود إلى الدوري الفرنسي، عبر بوابة ليل، وهو آخر فريق ارتدى قميصه. كما سبق لمنير عوبادي، تمثيل المنتخب المغربي، في عدة مناسبات.

◄ رغم دخوله إلى تاريخ رياضة الدراجات عقب فوزه هذا العام بسباقي فرنسا “تور دو فرانس” وإسبانيا “لا فويلتا”، تحول الدراج البريطاني كريستيان فروم إلى شخص مشتبه به بعد أن سقط في اختبار للكشف عن مادة السالبوتامول المنشطة.

وفاز فروم في 2017 برابع ألقابه في دورة فرنسا، وهو الثالث على التوالي له في نفس السباق، كما حقق فوزا مهما آخر عندما توج في سبتمبر بسباق دورة إسبانيا، وهو أول سباق كبير يفوز به بعد السباق الفرنسي. ووضعت هذه الثنائية التاريخية فروم على قدم المساواة مع النجوم الكبار في عالم الدراجات.