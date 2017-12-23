السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

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السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

قمة تونسية متجددة بين الترجي والصفاقسي

ملعب رادس بتونس العاصمة يحتضن مباراة كلاسيكو الترجي والصفاقسي لحساب لقاء مؤجل من الجولة التاسعة للدوري التونسي.

العرب  [نُشر في 2017/12/23، العدد: 10851، ص(22)]

مواجهة نارية في رادس

تونس – تتجه أنظار عشاق كرة القدم التونسية إلى ملعب رادس السبت، حيث يحتضن كلاسيكو الترجي والصفاقسي، لحساب لقاء مؤجل من الجولة التاسعة للدوري التونسي.

ويُتوقع أن تشهد الكرة التونسية مواجهة نارية، حيث يحتل الترجي صدارة الدوري بـ32 نقطة، وسيؤمن لنفسه الفوز بغاية الابتعاد في الصدارة، والتقدم أكثر نحو التتويج باللقب، خاصة أنه سيواجه الصفاقسي، صاحب الوصافة بـ27 نقطة، والذي سيسعى بدوره لتقليص الفارق مع منافسه.

وسيستعيد الترجي، مهاجمه الأبرز، طه ياسين الخنيسي، الذي تخلف عن المقابلات الثلاث الأخيرة، بسبب إصابة تعرض لها في لقاء الملعب القابسي. ومن جانبه، يرى مدرب الترجي، فوزي البنزرتي، أن نتيجة الكلاسيكو ستكون مهمة، لبقية مشوار الدوري، إلا أنها لن تكون حاسمة، مشيرا إلى أن الأهم، في مثل هذه المباريات، هي النتيجة النهائية في البطولة. أما المدير الفني للصفاقسي، الأسعد الدريدي، فقال إن فريقه سيكون على أتم الاستعداد، لمواجهة الترجي، لتأكيد أنه يسير على الطريق الصحيح.

ولحساب نفس الجولة، سيحل الأفريقي ضيفا، على أولمبيك مدنين، بقيادة المدرب الفرنسي، برتران مارشان. وسيحاول الأفريقي البناء على الانتصار المهم، الذي حققه أمام النجم الساحلي، وارتقى به إلى المركز السادس، بـ18 نقطة.

وفي المقابل، فإن أولمبيك مدنين سيحرص على مواصلة الاستفاقة، التي شهدها في الجولات الأخيرة، ليحتل المركز الـ11، بـ13 نقطة.

ويكتمل نصاب الجولة التاسعة، الأحد المقبل، بمواجهتين، تجمع الأولى بين النجم الساحلي والملعب القابسي.

وستمثل المباراة الاختبار الأول، للمدرب الجزائري، خيرالدين مضوي، مع فريق سوسة، الذي يحتل المركز الرابع، بـ20 نقطة. وسيحاول النجم الساحلي، تدارك عثرته الأخيرة أمام الأفريقي، لامتصاص غضب جماهيره.

وفي المقابل، سيحاول القابسي، الخروج بأخف الأضرار، بعد رحيل المدير الفني، ماهر الكنزاري، بصفة مفاجئة. وسيجمع اللقاء الأخير، بين البنزرتي والملعب التونسي، إذ سيحرص الأول على إيقاف سلسلة الهزائم الثلاث المتتالية، التي جعلته ينحدر إلى المركز الخامس، بـ19 نقطة.

أما الملعب التونسي، فسيعمل على تأكيد المردود الطيب، الذي قدمه، السبت الماضي، أمام الترجي، من أجل تدعيم رصيده، الذي وصل إلى 17 نقطة.

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