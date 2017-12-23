موديلات وتصاميم جديدة تحيي معزوفة طرق النحاس في القيروان

أصوات الباعة تتعالى في الأسواق العتيقة لمدينة القيروان مشيدة بجمال ما يعرضونه من منتجات، طمعا في استقطاب الزبائن لابتياع منتجات متقنة الصنع.

العرب

النحاس ذهب مدينة الأغالبة

القيروان (تونس) - على مقربة من “باب تونس” بالمدينة العتيقة بالقيروان (وسط)، يتناهى إلى مسامع الزوار وقع المطارق على رقائق النّحاس، لتحوّلها إلى أوان جاهزة للطهي والأكل.

إيقاع منتظم ينبض حركة وجلبة في الأسواق العتيقة، وأصوات الباعة التي تتعالى بين الحين والآخر مشيدة بجمال ما يعرضونه من منتجات، طمعا في استقطاب الزبائن لابتياع منتجات متقنة الصنع.

بحركته السريعة والمنتظمة وهو يلمّع أواني نحاسية وينفض عنها الغبار، وابتسامته التي لا تفارق محياه، بدا من الواضح أن محمد الهادي الشابي يقوم بعمل محبّب إلى قلبه.

كان منهمكا وسط محله المخصص لصنع أطباق نحاسية، بسوق “النّحاسين” بالقيروان، ويداه تمسكان بحرص بالغ على الأواني التي تجلبها أسر قيروانيّة لتلميعها مع اقتراب احتفالاتها ومناسباتها العائلية.

ويقول الحرفيّ الذي يشغل أيضا أمين سوق النحاسين (يشرف على عملية تغيير النّحاس)، “حبنا للنحاس وحرصنا على المحافظة عليه مكنانا من توارث هذه المهنة عن الأجداد”.

ولفت إلى أن “بقاء هذه الحرفة على قيد الحياة وصمودها كانا بفضل حرص العاملين فيها على ابتكار تصاميم عصرية تتماشى مع احتياجات الأجيال الجديدة”.

وبحسب الشّابي، فإنّ “حرفة النحاس المطروق تقليدية، ضاربة في القدم وهي اليوم مورد رزق العشرات من الحرفيين في المدينة”.

وخلال المناسبات الاحتفالية والأعياد، وخصوصا في شهر رمضان والمولد النبوي الشريف، يتحول “سوق النحاسين” القريب من جامع عقبة بن نافع بمدينة القيروان إلى معرض مفتوح أمام أبناء المدينة والزوار.

بقاء الحرفة على قيد الحياة وصمودها كانا بفضل حرص العاملين فيها على ابتكار تصاميم عصرية تتماشى مع احتياجات الأجيال الجديدة

وتعرض أنواع مختلفة من الأطباق وأطقم الأكل المصنوعة من النحاس المطروق في حلة براقة تجذب الأنظار إليها بتصاميمها ودقة صنعها.

ويجد الزبائن في هذه السوق تشكيلات متنوعة من الأواني النحاسية التي أبدع الحرفيون في صناعتها بطريقة لا تقل دقة عن منتجات المصانع، فمنها ما هو مخصص للطبخ ووضع المأكولات والحلويات، ومنها ما يستعمل للعطور وأخرى للديكور، وتحف ثمينة تقدم هدايا.

“كنز يضاهي الذهب”، هكذا عقّب الشابي، مضيفا أن “النحاس يعدّ معدنا ثمينا، حيث تحافظ الآنية النحاسية على ثمنها مهما طال استعمالها”، مشيدا بالفوائد الصحية للأواني النحاسية في الطبخ.

وسوق النحاسين عبارة عن متاجر متجاورة في أروقة متوازية، وتتنوع اختصاصات المتاجر وتشمل في عمومها نشاطات تتعلق بمختلف مراحل صناعة النحاس.

وبخصوص مراحل تشكّل أواني النحاس، يقول الشابي إن الحرفيين يحصلون على النحاس الذي تستورده شركات خاصة، في شكل رقائق مختلفة السمك والحجم.

ويقوم الحرفيون بقص الرقائق إلى قطع بحسب الأشكال المراد صناعتها، ثم يتم تليينها بالمطرقة لتأخذ الشكل المناسب، وبعد ذلك يتم طرقها مرة ثانية لتصبح صلبة وثابتة.

ووفق الشابي، فإن “صناعة النحاس هنا يدوية بالأساس، ولا تتدخل فيها الآلة، وترتكز على الدقة اللامتناهية”، مشيدا بـ”براعة الحرفيين في مضاهاة ما تقوم به الآلات”.

أما عملية التلميع لتحويل الأواني المصنوعة من لونها النحاسي الأحمر إلى لون فضي لامع، وهي آخر المراحل قبل العرض وتسمى عملية “القصدرة”، فتتم بعد تنظيف الإناء المصنوع حديثا بواسطة سائل حمضي في محل مخصص للغرض لإزالة الشوائب وصدأ النحاس.

وإثر ذلك، يُسلّم الإناء إلى دكان آخر فيضعه الحرفي المتخصص على نار شديدة الاشتعال وقودها الفحم الحجري الأسود، وعندما يصبح أشبه بكتلة لهب، تنثر عليه حبيبات من مسحوق معدن الزنك الذي يمرره الحرفي بواسطة قطعة من القطن على كامل مساحة الإناء وتجويفاته، فيتغير سريعا وكأنّه مصبوغ بلون فضي لامع.

حرفة النحاس مورد رزق العشرات

وتتم هذه العملية بحذر وسرعة كبيرين قبل وضع الإناء في فضاء العرض بانتظار الزبائن. ويؤكد الحرفيون أن “الأواني النحاسية لا تبيد ولا تفقد قيمتها وإذا شابتها أي شوائب من سواد دخان الموقد أو غيره، فيمكن تلميعها ثانية وإخراجها في حلة جديدة كما يمكن تغيير شكل الإناء مجددا حسب رغبة الزبائن”.

ومن عادات الأسر التونسية وخصوصا القيروانية، تجهيز العروس بالأواني النحاسية، حيث تقبل بعض العائلات على اقتناء طاقم متكامل من الأواني التي تخص المطبخ، أو الاكتفاء ببعض الأواني بشكل منفصل.

واستطاع الحرفيون أن يتجاوزوا عقبة ابتكار نماذج وابتكارات جديدة لمنتجات عصرية تتلاءم مع احتياجات الزبائن ورغباتهم من تحف وهدايا وقطع ديكور.

وتجذب الأواني النحاسية المعروضة زوار القيروان، فيرغبون في اقتناء مشتريات نحاسية يعودون بها إلى مدنهم ويقدّمونها في شكل هدايا.

وتقول آمال بن نصر مديرة وكالة أسفار تجلب سياحا تونسيين إلى القيروان في مناسبات دينية كالمولد النبوي الشريف، إن “السوق يجمع بين فن الحرف التقليدية الجميلة وفوائدها الصحية في ظل انتشار الأواني التي قد تكون مصدر أمراض خطيرة”. وبدأت آمال، على غرار العديد من الأمهات في تونس، بابتياع قطع النحاس لتجهيز ابنتها تشبها بعادات سكان القيروان.

ورغم ما تواجهه حرفة النحاس التقليدي من صعوبات، فإنّ الحرفيين يحرصون إلى جانب تجديد مهنتهم وابتكار تصاميم جديدة، على تعليم أبنائهم الحرفة التّي يعتبرونها مثل صناعة الذهب لا تندثر.

ووسط سوق النحاسين بالقيروان، كان كمال الصدفي (خمسيني) يستقبل الزبائن ويعيد ترتيب الأواني المعروضة ويلمعها لإثارة شغف الزوار واستمالتهم ببريقها.

ويقول إنّ “السوق عريقة تعود إلى حوالي 3 قرون مضت”، معتبرا “هذه الصناعة التّقليدية ثمينة وذات قيمة تاريخية”، وهو ما جعله يحرص على المحافظة على حرفة الأجداد ويعلمها لأبنائه لتصمد طويلا وتكون مورد رزق أسرهم.

يوسف، الابن البكر للصدفي، كان يتابع حركات والده بدقة وتعامله مع الزبائن، وهو يرافق والده أيام العطل ليساعده في مراحل الصناعة والبيع. ويؤكد الشاب أنه تعلم عن والده حب حرفة النحاس وقد حصل منه على بعض الخبرات، كما يسعى بالتوازي مع دراسته إلى تطوير الحرفة وإدخال ابتكارات جديدة بهدف المحافظة عليها وإحيائها.