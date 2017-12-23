الصفقات الخيالية تهيمن على 2017

سوق انتقالات اللاعبين في صيف 2017 شهدت تحطيم الرقم القياسي لإجمالي القيمة المالية للانتقالات في كل من إنكلترا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

العرب

صفقة نيمار حطمت كل الأرقام القياسية في سوق انتقالات اللاعبين

بيونس آيرس- أثبتت السنوات الماضية أن كرة القدم أصبحت تجارة وأن هذه حقيقة لا يمكن لأحد نكرانها، لذلك جاء عام 2017 ليعكس هذا بشكل خاص ومزعج. وشهد هذا العام صفقات انتقال للاعبين بأسعار ضخمة للغاية وزيادة في حجم البطولات من خلال قرارات زيادة عدد الفرق المشاركة فيها.

وجاءت صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لتكسر كل الأرقام القياسية في سوق انتقالات اللاعبين حيث سدد سان جيرمان قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة وبلغت 222 مليون يورو ليصبح نيمار هو اللاعب الأغلى في تاريخ اللعبة حتى الآن.

لكن هذه الصفقة لم تكن الوحيدة في قائمة الصفقات الخيالية التي شهدها صيف هذا العام حيث أعقبتها صفقة انتقال النجم الفرنسي عثمان ديمبلي إلى برشلونة مقابل 105 ملايين يورو بخلاف 42 مليون يورو أخرى نظير المشاركة والأداء.

والمثير أن برشلونة أبرم هذه الصفقة بعد موسم واحد فقط تألق فيه ديمبلي في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني حيث سعى برشلونة من خلال ضم هذا اللاعب لتعويض خسارته برحيل نيمار. وضم سان جيرمان اللاعب الفرنسي كيليان مبابي من موناكو الفرنسي بعقد إعارة لمدة عام ثم شراء اللاعب نهائيا في 2018 مقابل 180 مليون يورو وذلك حتى يتجنب سان جيرمان الوقوع تحت طائلة قواعد “اللعب المالي النظيف”.

وفاقت هذه الصفقات الكثير مما دفعه ريال مدريد الإسباني لضم الويلزي غاريث بيل حيث بلغت قيمة الصفقة في ذلك الوقت 100 مليون يورو فيما بلغ المقابل المالي لصفقة انتقال الفرنسي الآخر بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي 105 ملايين يورو. وبدت هذه الأسعار وقتها مجنونة لكنها توارت الآن خلف الصفقات الخيالية في 2017.

رقم قياسي شهدت سوق انتقالات اللاعبين في صيف 2017 تحطيم الرقم القياسي لإجمالي القيمة المالية للانتقالات في كل من إنكلترا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. وأوضح موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص على الإنترنت أن الدوري الإنكليزي يأتي في الصدارة حيث أنفقت أنديته مليارا و400 مليون جنيه إسترليني (نحو مليار و780 مليون دولار) في سوق الانتقالات لدعم صفوفها وأن معظم اللاعبين الذين تم التعاقد معهم لا يحظون بأسماء كبيرة وبراقة.

أولي هونيس: إنني مع الرأي الذي يقول إنه لا يوجد لاعب في العالم يساوي 100 مليون يورو

وعلى سبيل المثال، أنفق مانشستر سيتي 52 مليون إسترليني لضم بنيامين ميندي من موناكو الفرنسي وهو رقم قياسي لمقابل ضم أحد المدافعين. وكانت لهذا التضخم في سوق الانتقالات عواقبه وتأثيراته في عدة أمور منها لجوء الأندية إلى رفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقود اللاعبين المتميزين. وحدد ريال مدريد الشرط الجزائي في عقد كل من لاعبيه رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة بمليار يورو كما حدد برشلونة الشرط الجزائي في عقد لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ700 مليون يورو.

وكان بايرن من أكثر الأندية انتقادا لهذا الإسراف المبالغ فيه بسوق الانتقالات هذا العام لكنه لم يفلت من عادة “نفاد الصبر” التي تهيمن على أجواء كرة القدم حيث أقال أنشيلوتي بعد أسابيع قليلة من بداية الموسم بسبب سوء النتائج. وقال أولي هونيس رئيس النادي “إنني مع الرأي الذي يقول إنه لا يوجد لاعب في العالم يساوي 100 مليون يورو… بقدر معرفتي، نيمار لم يصبح أفضل في المستوى بسبب مقابل انتقاله”.

وواصل اتحادا كرة القدم الأوروبي (يويفا) والدولي (فيفا) النقاش والجدل بشأن إجراء إصلاحات في قواعد “اللعب المالي النظيف”، ولكن الضغوط من الأندية الأوروبية والمطالبات بفرض عقوبات على أندية مثل باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي الإنكليزي لم تترك أي أثر فعلي.

وفي المقابل، واصل اليويفا والفيفا إنهاك الدجاجة التي تبيض لهما ذهبا وهي البطولات الكبيرة. واجتذب قرار الفيفا بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم من 32 إلى 48 منتخبا بداية من نسخة 2026 اهتماما كبيرا في هذا العام رغم عدم انتهاء الفيفا من أزمة فضائح الفساد التي أحاطت بالفساد على مدار الأعوام الأخيرة.

ملف ثلاثي يرجح أن يحظى الملف الثلاثي، الذي تشترك فيه الولايات المتحدة مع جارتيها المكسيك وكندا بشرف استضافة مونديال 2026 فيما ينتظر أن يكون تنظيم البطولة التالية في 2030 من نصيب ملف ثلاثي آخر يضم الأرجنتين مع أورغواي وباراغواي. وكان اليويفا قد قرر سابقا أن تقام فعاليات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) في 12 بلدا بالقارة العجوز ولكن هذه القارة ستشهد أولا تجربة “دوري الأمم” الذي تقام فعالياته في 2018 و2019.

وأعربت الأندية وروابط بطولات الدوري المحلية في أوروبا عن شكواها من كثرة جولات المباريات الدولية ولكن شكواها لم تلق أي استجابة.