السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

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السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

كلوب لا يعتزم اتباع خطى فيرغسون

المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب لا يعتزم البقاء لفترة طويلة مع فريقه ويؤكد أن لحظة رحيله قد تكون قريبة.

العرب  [نُشر في 2017/12/23، العدد: 10851، ص(23)]

يورغن كلوب قد يرحل عن ليفربول عقب الفوز ببطولة كبيرة

لندن- قال يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، إنه لا يعتزم اتباع خطى السير أليكس فيرغسون مع مانشستر يونايتد والفرنسي أرسين فينغر مع أرسنال، في قطع مسيرة طويلة مع نفس الفريق، مشيرا إلى أنه قد يرحل عن ليفربول عقب الفوز ببطولة كبيرة.

وتولى كلوب (50 عاما) تدريب ليفربول في 2015، بعد أن قضى سبعة أعوام في تدريب ماينز وبوروسيا دورتموند بالدوري الألماني (بوندسليغا). وكان كلوب قد ألمح في وقت سابق إلى أنه سيكون سعيدا، إذا بات ليفربول هو الفريق الأخير في مسيرته التدريبية.

لكنه استبعد، أن يقضي مشوارا مثل الذي قضاه فيرغسون بتولي تدريب مانشستر يونايتد بين عامي 1986 و2013، أو فينغر الذي يتولى تدريب أرسنال منذ عام 1996 ولا يزال.

وأضاف كلوب “البقاء هنا لمدة 20 عاما؟ لا أعرف، لا أعرف.. الآن بعد سبعة أعوام، أشعر بأنه ربما يكون علي الانتقال”. وتابع “طالما أن الأمور تسير بشكل جيد، فإنني سأستمر. بمعنى أنه طالما أمامنا المجال للتطور سأستمر، لأنه عندما نفوز بشيء هنا، وهو ما ينتظره الجميع بحماس، ربما تكون هذه هي اللحظة التي يجب فيها الرحيل.. لكنني الآن لا أشعر بأن لحظة الرحيل قريبة، فكل شيء يسير على ما يرام”.

من ناحية أخرى وصف كلوب هدف المصري محمد صلاح في مرمى بورنموث الأحد، خلال مباراة الفريقين بالدوري الإنكليزي لكرة القدم (البريميرليغ) بـ”العالمي”. وقال كلوب “الهدف الأول كان رائعًا، سجلنا الهدف الثاني بالقوة أيضًا، وتمكنا من تسجيل هدف ثالث عالمي عبر محمد صلاح، وبعدها سجلنا هدفا برأسية رائعة من البرازيلي فيرمينيو”.

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