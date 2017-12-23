السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

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السبت 23 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10851

سيميوني يشيد بمجهودات غريزمان

المهاجم أنطوان غريزمان كان يعتزم الرحيل عن أتلتيكو مدريد إلا أن العقوبة المفروضة على ناديه بعدم السماح له بإجراء تعاقدات إضافية،جعلته يبقى في صفوفه.

العرب  [نُشر في 2017/12/23، العدد: 10851، ص(23)]

دييغو سيميوني مسرور ببقاء غريزمان

مدريد- أشاد الإسباني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني بمساهمة مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان مع الفريق على رغم اهتمام برشلونة متصدر الدوري بضمه.

وقال سيميوني “أنا مسرور جدا به، أراه منخرطا ومساهما (مع الفريق). قبل أيام وبينما كان يعاني من ألم (في الفخذ)، شارك ضد ألافيس (1-0) من دون أن يكون جاهزا مئة بالمئة”. وتابع “هو لاعب أساسي بالنسبة إلينا ولا أرى سوى الإيجابية في مساهمته مع الفريق”.

وأفادت تقارير عدة في الآونة الأخيرة عن اهتمام كبير من برشلونة بضم المهاجم الفرنسي (26 عاما)، على الأرجح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ودفع هذا الاهتمام نادي العاصمة الإسبانية إلى تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد برشلونة بسبب تواصله غير القانوني مع المهاجم الدولي الفرنسي.

وكان غريزمان يعتزم الرحيل عن نادي العاصمة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أن العقوبة المفروضة على ناديه بعدم السماح له بإجراء تعاقدات إضافية، جعلته يبقى في صفوفه.

كما قام المهاجم الدولي في يونيو بتجديد عقده حتى 2022. واعتبر أتلتيكو أن تواصل برشلونة مع اللاعب من دون اتباع المسار القانوني- أي التواصل مع ناديه بالدرجة الأولى- مخالف وقد يضر بمصداقية الدوري الإسباني في نظر الاتحاد الدولي.

وأفادت التقارير أن برشلونة يعتزم دفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقد غريزمان مع أتلتيكو، والبالغة 100 مليون يورو، بدلا من التفاوض مع النادي لضم اللاعب. وسجل الأخير للفريق الإسباني 90 هدفا في 179 مباراة منذ انضمامه إلى صفوفه في 2014 قادما من ريال سوسييداد.

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