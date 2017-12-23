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السبت 23 ديسمبر
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كانون الاول 2017، العدد: 10851
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السبت 23 ديسمبر
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كانون الاول 2017، العدد: 10851
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ياسر أحمد
[نُشر في 2017/12/23، العدد: 10851، ص(8)]
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