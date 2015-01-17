قانون الانتخابات يمنح الجيش والأمن حق الاقتراع
البرلمان التونسي يمنح الجيش والأمن حق الاقتراع لكنه حظر على هذه القوات الترشح أو المشاركة في حملات الانتخابات البلدية.
:: اخبار
العاهل المغربي يعد بدور حيوي داخل الاتحاد الأفريقي
قادة أفريقيا يرحبون بعودة المغرب لعائلته الأفريقية.
منع أردنيين من دخول الولايات المتحدة
السلطات الأميركية تعيد سبب عدم السماح لمواطنين أردنيين بالدخول إلى الولايات المتحدة لوجود 'اختلالات' تتعلق بتأشيراتهم.
ملك بلجيكا: لندن وواشنطن تقلبان التاريخ
العاهل البلجيكي الذي تعتبر صلاحياته بروتوكولية يقول 'إن العام 2016 يبقى مطبوعا بقرار دولتين كبيرتين صديقتين بالتقوقع على نفسيهما'.
:: في العمق
المغرب يعاود التمركز في قلب أفريقيا
محمد بن امحمد العلوي -
محطة مفصلية في مسار قضية الصحراء المغربية، والتعاون جنوب جنوب يدخل مرحلة الدعم متكامل الأركان.
:: اقتصاد
الموازنة اللبنانية الغائبة تنذر بدفع الاقتصاد إلى الانهيار
شادي علاء الدين -
الاقتصاد اللبناني تأقلم مع غياب الموازنة للتغطية على الفساد، وغياب الاستثمارات الحكومية يقوض فرص نمو الاقتصاد.
:: حياة وتحقيقات
:: ثقافة
القصيدة العامية المصرية تخيف النقاد
خالد حماد -
القصيدة العامية تختلف في بنائها الموسيقي عن قصيدة التفعيلة الفصحى، فموسيقاها قائمة على التنغيم واعتصار موسيقى الكلمات والمزج بين التفعيلات المتقاربة.
:: اسلام سياسي وتسامح
متلازمة الفتاوى والمساجد والإرهاب
فتاوى مبطّنة بمنتجات الصحوة انتشرت لترهيب خلق الله ولعصف عقول أبناء الوطن بما تحمله من كم هائل من الإرهاب الفكري.
:: منوعات
شاب يمني يطوع قوانين الجاذبية لصالح الفن
الشاب اليمني عبدالرحمن الشعبي يعتبر أن فن التوازن يتضمن دلالات علمية وخصوصا في مجال علم السكون في الفيزياء وفي مجال الهندسة المدنية.
:: اسرة
القلق والأحزان مسببان للسرطان كالتدخين
أخصائيون يؤكدون أن المرضى يقاتلون في معركة شرسة لن يستطيعوا خوضها وحدهم، وأن الاكتئاب يمنع من متابعة الفحوصات واكتشاف السرطان.
الطفل الاجتماعي يتمتع بشخصية قيادية دون السعي إلى الشهرة
الطفل الاجتماعي يملك القدرة على إدراك الفرق بين العلاقات الاجتماعية العابرة والعلاقات الوطيدة، لكنه لا يكوّن صداقات حقيقية سوى مع شخص أو اثنين.
:: ميديا واونلاين
المغاربة يحتفلون بالعودة إلى 'ماما أفريكا'
نشطاء مغاربة يناقشون الخطوات المقبلة بعد الانتصار الدبلوماسي، مؤكدين أن الرهان السياسي لعودة المغرب يتمثل في تصحيح وضعية الجمهورية الوهمية.
:: رياضة
مصر تنشد الاقتراب من التتويج بلقبها القاري الثامن
منتخب بوركينا فاسو يتوق إلى مواصلة مسيرته بسلام في أمم أفريقيا.
صراع قوي بين أتلتيكو وبرشلونة في كأس إسبانيا
اللاعب لويس سواريز يتصدر ترتيب هدافي الدوري (16) أمام زميله ميسي (15)، وهز الشباك 21 مرة في 28 مباراة هذا الموسم.
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