الاثنين 6 فبراير/شباط 2017، العدد: 10535

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 6 فبراير/شباط 2017، العدد: 10535
﻿

تحالف الحوثيين وصالح في اليمن على شفا الانهيار

:: آراء

من لعنة حماة.. إلى لعنة سوريا

خيرالله خيرالله

ترامب والـ'سي إن إن' وإيران

إبراهيم الزبيدي

دبلوماسية الثقافة بين مصر والسعودية

محمد أبو الفضل

لسنا ضحايا بل فاشلون

سعيد ناشيد

ملامح سياسة أميركية جديدة

ماجد كيالي

إيران واللعب بالنار

سالم الكتبي

ألغام محادثات التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي

سلام سرحان

كاريكاتير - ياسر أحمد
:: أفكار

الدليل إلى السعادة

فاروق يوسف

في أخلاق الناقد الأدبي

علي جعفر العلاق

الروائيّ واستشراف المستقبل

هيثم حسين

محاولات استعداء الإعلام الأميركي

محمد السيد محسن

مقارنة ظالمة

رابعة الختام

غمازة كاظم الساهر الواهنة

كرم نعمة

:: العالم الآن
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

القضاء الاميركي يرفض طلب إدارة ترامب إعادة العمل بحظر السفر

الرئيس الأميركي يطلق انتقادات لاذعة بحق القاضي جيمس روبارت ويتهمه بتشريع أبواب بلاده أمام الارهابيين.

﻿
:: اخبار

نتائج انتخابات حماس ستعيد صياغة علاقاتها على المستوى الإقليمي

مصادر تؤكد أن الحركة أنهت اختيار قيادة مناطقها وممثليها في مجلس الشورى في قطاع غزة والسجون.

طموح السيسي في توثيق الطلاق يصطدم بالأزهر

موقف الأزهر يوحي بأنه حاول إرضاء كل الأطراف التي لها علاقة بقضية الطلاق، ويفسح المجال للبرلمان لسن تشريع يتواءم مع ما يصبو إليه الرئيس.

الأزمات الاجتماعية تراكم غضب الشارع العراقي ضد حكم الأحزاب الشيعية

عزم سعودي على إنهاء التهديدات الحوثية لأمن الملاحة البحرية

منظمات تونسية تحتج مجددا ضد عودة الجهاديين

الجيش الجزائري يعد بدحر داعش هذا العام

عودة الجدل حول الإهمال في المستشفيات التونسية

خفر السواحل الليبي ينقذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل طرابلس

عصام الشابي: مسؤوليتي ستكون كبيرة

الشرطة تعتقل المئات من عناصر داعش في تركيا

استهداف متشددين يعترضون على حاكم جاكرتا المسيحي

الشرطة الإندونيسية تكثف جهودها لتحقيقات حول المشتبه به محمد رزق شهاب بدعم من الرئيس جوكو ويدودو وحكومته.

:: في العمق

العقوبات الأميركية ضد إيران تهدد مستقبل الاتفاق النووي

التوترات تتصاعد بين طهران وواشنطن منذ أن دفع إجراء إيران لاختبار صاروخ باليستي مؤخرا إدارة الرئيس ترامب إلى فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطين بالحرس الثوري.

انقسام جديد يطل في لبنان من باب قانون الانتخابات البرلمانية

عبدو سعد مدير مركز بيروت للأبحاث يؤكد أن الخيارات المطروحة حاليا هي بين إقرار قانون انتخابي جديد أو الدخول في مرحلة فراغ على مستوى التمثيل النيابي.

لا حاجة للسفر من أجل إجراء جراحة، الواقع المعزز سيحضر الطبيب إليك

جراح في بيروت يجري جراحة لمريض في غزة عبر منصة بروكسمي بإعادة ترميم يده.
:: اقتصاد

سياسات ترامب تزلزل عرش الاستثمارات العلمية الأميركية

المخاوف تحاصر العلماء بشأن مستقبل حريتهم واستقلالهم، وعلوم البيئة والفضاء والبحوث الطبية أبرز الضحايا.

مراجعة سعودية شاملة للأنظمة الاقتصادية لتسهيل عمل المستثمرين

معايير وتجهيزات جديدة لإصدار التراخيص التجارية بشكل فوري، وتقليص شروط الحصول على الأراضي لاستقطاب المستثمرين.

مصر توجه أنظارها إلى القمح الأميركي

فاتورة واردات مصر من القمح بلغت 1.7 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 2 مليار دولار في العام المالي السابق.

الآفاق الاقتصادية تعيد تشكيل العلاقات الإماراتية التركية

اجتماعات لبحث فرص الاستثمار في الصناعة والسياحة والطاقة، وحضور قوي للشركات الإماراتية في تركيا رغم أزمتها الاقتصادية.
:: حياة وتحقيقات

موزعو الصحف.. جنود ينشرون أخبار العالم وقصصهم منسية

موزعو الصحف يحتشدون أمام المطابع قبل انتصاف الليل ينتظرون تسلم كميات النسخ المراد توزيعها ودائما ما يرتدون ثوب المصارع للوقت لتسجيل انتصارهم اليومي
:: ثقافة

صور قلميّة عن صناع الحياة اليومية في مصر على مر العصور

كتاب 'صنايعية مصر' هو عبارة عن نوستالجيا وطن كامل حيث يقدم فصولا مدهشة عن أكثر من 30 شخصية أثرت في حياة المصريين.
المربد الشعري يحتضن الموسيقى والغناء والفن التشكيلي
الحياة اليومية تحت مجهر النقد والتفكير
أعلام الرواية اليابانية وأبرز ملامحها في كتاب نقدي
550 مشاركة في معرض الرياض للكتاب
'الزمن والغرفة' عمل مسرحي ألماني فرنسي يخلط الماضي بالحاضر
:: اسلام سياسي وتسامح

الإخوان الآن منظمة إرهابية: سياسات أميركية جديدة تغير رهاناتها

التوجه الذي يعتبر تحولا في تعامل الولايات المتحدة مع ملف الجماعات الإسلامية، من شأنه أن يمنح فرصة لتيار الإسلام السياسي، لحشد ذرائعه القديمة.

هيئة كبار علماء الأزهر.. الفتوى بدل القانون

قضية الطلاق الشفوي مسألة اجتماعية خطيرة تجاهد العديد من القوى من أجل حلها بالوسائل القانونية المدنية العصرية بدل القبوع بها في مرحلة الفتاوى.
:: منوعات

فعاليات فنية وتراثية في مهرجان الثلج بمحافظة أربيل

موسيقى الشارع فن شبابي يغزو شوارع الرباط

موسيقيون شباب يحملون آلات موسيقية تكون متصلة أحيانا بمكبرات صوت صغيرة محمولة يختارون إحدى زوايا العاصمة المغربية ليطلقوا العنان لألحانهم وأغانيهم.

عنترة يستعيد عبلة بحد الضحك في الكويت

فيلم 'العتر' يعتبر أول فيلم كويتي عائلي تاريخي فنتازي كوميدي ناطق باللغة العربية الفصحى حقق إيرادات قياسية بعد عرضه في قاعات السينما.

مطار خاص بالحيوانات في نيويورك

مطار جون كينيدي في نيويورك افتتح أول قاعة مخصصة للحيوانات فقط على مساحة 178 ألف متر مربع تقدم خدمة متكاملة على مدار الساعة.
:: اسرة

المرأة العاملة هي الأكثر معاناة في حياتها الزوجية

صاحبة الدخل المرتفع أكثر عرضة للطلاق من ربات البيوت، وأخصائيون يؤكدون أن الزواج تحول إلى مجرد صفقة بين شخصين.
الروبوتات الجنسية.. ثورة تكنولوجية أم انحدار أخلاقي
العناية الخاطئة تهدد شعرك بالتقصف
الحمل خارج الرحم يهدد حياة المرأة دون سابق إنذار
موعد الأكل أكثر أهمية وتأثيرا من محتواه
كتاب في الصحة
:: ميديا واونلاين

الإعلام الأميركي يعيد أخطاء زمن هتلر وموسوليني مع ترامب

موقف الإعلام الأميركي من دونالد ترامب يعيد إلى الأذهان، كيف تعامل هذا الإعلام نفسه مع زعماء سياسيين أمثال أدولف هتلر، وبينيتو موسوليني.
فريق متابعة وفاة صحافي يمني يكشف قتله مسموما
'ليغو لايف' شبكة اجتماعية للأطفال
هاشتاغ اليوم: العمانيون غاضبون: فتش عن غلاء النفط
أبرز تغريدات العرب: إذا تسلل إليك الحزن تأمل في وجوه الأطفال
:: رياضة

الأوراق الرابحة والتوفيق ينتصران للواقعية في أمم أفريقيا

المنتخبان المصري والكاميروني، متشابهان إلى حد كبير في طريقة الأداء، ويملك كل منهما العديد من الأوراق الرابحة.
تراوري يهدي بوركينا فاسو برونزية أمم أفريقيا 2017
البرتغالي دوارتي مرشح لتدريب المنتخب الجزائري
أغويرو يفتح الصراع بين عمالقة أوروبا
أوزيل يرفض اللعب لبايرن ميونيخ
ميلان يفشل في ضم كاسيريس
:: فيسبوك
alarab.co.uk
:: تويتر

:: الأرشيف

﻿
:: آراء

من لعنة حماة.. إلى لعنة سوريا

خيرالله خيرالله

ترامب والـ'سي إن إن' وإيران

إبراهيم الزبيدي

دبلوماسية الثقافة بين مصر والسعودية

محمد أبو الفضل

لسنا ضحايا بل فاشلون

سعيد ناشيد

ملامح سياسة أميركية جديدة

ماجد كيالي

إيران واللعب بالنار

سالم الكتبي

ألغام محادثات التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي

سلام سرحان

:: أفكار

الدليل إلى السعادة

فاروق يوسف

في أخلاق الناقد الأدبي

علي جعفر العلاق

الروائيّ واستشراف المستقبل

هيثم حسين

محاولات استعداء الإعلام الأميركي

محمد السيد محسن

مقارنة ظالمة

رابعة الختام

غمازة كاظم الساهر الواهنة

كرم نعمة

كاريكاتير - ياسر أحمد

:: العرب في أسبوع

:: لياقة

يوغا الوجه تقوي عضلاته وتشد بشرته

وجبة الفول والبطاطا الحلوة تساعد في خفض الوزن

:: ثقافة+

'الزمن والغرفة' عمل مسرحي ألماني فرنسي يخلط الماضي بالحاضر

'حرب الطائرات المسيرة': بطولة فردية تنقذ العالم من الاندثار

:: كتب

صور قلميّة عن صناع الحياة اليومية في مصر على مر العصور

الحياة اليومية تحت مجهر النقد والتفكير

أعلام الرواية اليابانية وأبرز ملامحها في كتاب نقدي

:: جذور

أشواك الذاكرة توخز الأقدام على خط الجزائر باريس

التحنيط مارسه العامة.. مقابر صخرية معلقة حفظت سر المومياوات في اليمن

:: السياسة حياة

في فنزويلا ممنوع الاقتراب من أسرار هوغو تشافيز

المحاباة تضع فرنسوا فيون في ورطة

صادق خان يتعهد بجعل لندن عاصمة لإنتاج أضخم فيلم في العالم

نائبة كينية تقود حملة لمقاطعة الجنس

أنشودة سوفيتية تعيد لبوتين ذكريات شبابه

:: سياحة

الرحلات المنظمة تعيد للسياحة الداخلية في تونس بريقها

يومان للاستمتاع بعطلة على سطح القمر

حلال كروز أحدث صيحات السياحة التركية

جولة بين أكثر أماكن الرعب في العالم

:: ترك وعجم

الجالية الإيرانية في أميركا.. مأزق مصيري بين ولي الفقيه وترامب

بطل 'وادي الذئاب' يبرئ نفسه من تهمة المشاركة في التحضير للانقلاب بفيلم '15 يوليو'

:: سينما

سنيا الشامخي: النخبة التونسية مشوشة

ستيفن فريرز مخرج بريطاني خارج التصنيف

:: تكنولوجيا

دول الخليج تسعى إلى إحداث خدمات صحية ذكية مستقبلية

هونج كونج تعالج النفايات الإلكترونية الضخمة

أخبار متفرقة: مقهى روبوتي يقدم القهوة في أقل من دقيقة

:: سيارات

بلية.. ميكانيكي يصلح سياراتك عن بعد مهما كان نوعها

المواد الخام المتجددة تغزو عالم السيارات

جديد السيارات: رينو تطرح سيارتها الجديدة نهاية العام الجاري

أخبار متفرقة: التزلج على الجليد بسيارة لامبورغيني

:: اضداد

تسييج الحدود وبناء الأسوار.. انقلاب اليمين على قيم التعدد

دولة دون حدود ليست دولة

طريق إلى العزلة والانطواء

:: تعليم

إقصاء الحل التربوي يفاقم أزمة تسرب الطلاب في مصر

تلاميذ شرق الموصل يستأنفون الدروس بعد انقطاع دام أكثر من عامين

:: لقاء

معمارية عربية تنجح في اختراق الفن المستحيل

:: صحة

الحمل خارج الرحم يهدد حياة المرأة دون سابق إنذار

موعد الأكل أكثر أهمية وتأثيرا من محتواه

كتاب في الصحة

:: تشكيل

تشكيلي سوري يرسم شخوصه بألوان ضبابية

'من المهمل إلى الثمين' فن النفايات يجتاح القاهرة

:: مسرح

'مراقب الأحلام': مسرح التلصص

:: اختيارات المحرر

فعاليات فنية وتراثية في مهرجان الثلج بمحافظة أربيل

مطار خاص بالحيوانات في نيويورك

الروبوتات الجنسية.. ثورة تكنولوجية أم انحدار أخلاقي

موسيقى الشارع فن شبابي يغزو شوارع الرباط

الحياة اليومية تحت مجهر النقد والتفكير

أوزيل يرفض اللعب لبايرن ميونيخ

عنترة يستعيد عبلة بحد الضحك في الكويت

الحمل خارج الرحم يهدد حياة المرأة دون سابق إنذار

'ليغو لايف' شبكة اجتماعية للأطفال

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا