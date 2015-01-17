القضاء الاميركي يرفض طلب إدارة ترامب إعادة العمل بحظر السفر
الرئيس الأميركي يطلق انتقادات لاذعة بحق القاضي جيمس روبارت ويتهمه بتشريع أبواب بلاده أمام الارهابيين.
:: اخبار
نتائج انتخابات حماس ستعيد صياغة علاقاتها على المستوى الإقليمي
مصادر تؤكد أن الحركة أنهت اختيار قيادة مناطقها وممثليها في مجلس الشورى في قطاع غزة والسجون.
طموح السيسي في توثيق الطلاق يصطدم بالأزهر
موقف الأزهر يوحي بأنه حاول إرضاء كل الأطراف التي لها علاقة بقضية الطلاق، ويفسح المجال للبرلمان لسن تشريع يتواءم مع ما يصبو إليه الرئيس.
استهداف متشددين يعترضون على حاكم جاكرتا المسيحي
الشرطة الإندونيسية تكثف جهودها لتحقيقات حول المشتبه به محمد رزق شهاب بدعم من الرئيس جوكو ويدودو وحكومته.
:: في العمق
العقوبات الأميركية ضد إيران تهدد مستقبل الاتفاق النووي
التوترات تتصاعد بين طهران وواشنطن منذ أن دفع إجراء إيران لاختبار صاروخ باليستي مؤخرا إدارة الرئيس ترامب إلى فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطين بالحرس الثوري.
انقسام جديد يطل في لبنان من باب قانون الانتخابات البرلمانية
عبدو سعد مدير مركز بيروت للأبحاث يؤكد أن الخيارات المطروحة حاليا هي بين إقرار قانون انتخابي جديد أو الدخول في مرحلة فراغ على مستوى التمثيل النيابي.
:: اقتصاد
سياسات ترامب تزلزل عرش الاستثمارات العلمية الأميركية
المخاوف تحاصر العلماء بشأن مستقبل حريتهم واستقلالهم، وعلوم البيئة والفضاء والبحوث الطبية أبرز الضحايا.
مراجعة سعودية شاملة للأنظمة الاقتصادية لتسهيل عمل المستثمرين
معايير وتجهيزات جديدة لإصدار التراخيص التجارية بشكل فوري، وتقليص شروط الحصول على الأراضي لاستقطاب المستثمرين.
مصر توجه أنظارها إلى القمح الأميركي
فاتورة واردات مصر من القمح بلغت 1.7 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 2 مليار دولار في العام المالي السابق.
:: حياة وتحقيقات
:: ثقافة
صور قلميّة عن صناع الحياة اليومية في مصر على مر العصور
كتاب 'صنايعية مصر' هو عبارة عن نوستالجيا وطن كامل حيث يقدم فصولا مدهشة عن أكثر من 30 شخصية أثرت في حياة المصريين.
:: اسلام سياسي وتسامح
الإخوان الآن منظمة إرهابية: سياسات أميركية جديدة تغير رهاناتها
التوجه الذي يعتبر تحولا في تعامل الولايات المتحدة مع ملف الجماعات الإسلامية، من شأنه أن يمنح فرصة لتيار الإسلام السياسي، لحشد ذرائعه القديمة.
:: منوعات
موسيقى الشارع فن شبابي يغزو شوارع الرباط
موسيقيون شباب يحملون آلات موسيقية تكون متصلة أحيانا بمكبرات صوت صغيرة محمولة يختارون إحدى زوايا العاصمة المغربية ليطلقوا العنان لألحانهم وأغانيهم.
عنترة يستعيد عبلة بحد الضحك في الكويت
فيلم 'العتر' يعتبر أول فيلم كويتي عائلي تاريخي فنتازي كوميدي ناطق باللغة العربية الفصحى حقق إيرادات قياسية بعد عرضه في قاعات السينما.
:: اسرة
المرأة العاملة هي الأكثر معاناة في حياتها الزوجية
صاحبة الدخل المرتفع أكثر عرضة للطلاق من ربات البيوت، وأخصائيون يؤكدون أن الزواج تحول إلى مجرد صفقة بين شخصين.
:: ميديا واونلاين
الإعلام الأميركي يعيد أخطاء زمن هتلر وموسوليني مع ترامب
موقف الإعلام الأميركي من دونالد ترامب يعيد إلى الأذهان، كيف تعامل هذا الإعلام نفسه مع زعماء سياسيين أمثال أدولف هتلر، وبينيتو موسوليني.
:: رياضة
الأوراق الرابحة والتوفيق ينتصران للواقعية في أمم أفريقيا
المنتخبان المصري والكاميروني، متشابهان إلى حد كبير في طريقة الأداء، ويملك كل منهما العديد من الأوراق الرابحة.
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