السبت 4 فبراير/شباط 2017، العدد: 10533

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السبت 4 فبراير/شباط 2017، العدد: 10533
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العراق ميدان صدام قادم بين الولايات المتحدة وإيران

:: آراء

اختبار القوة بين واشنطن وطهران

د. خطار أبودياب

مالي.. خلافات تهدد مستقبل المصالحة

إدريس الكنبوري

ترامب يفتح ملف الحرب المؤجلة على الإرهاب الإيراني

حامد الكيلاني

أميركا: سلطة القانون وسلطة الطغيان

سلام السعدي

ترامب وعودة السيد 'واسب'

أمين بن مسعود

كاريكاتير - موفق قات
:: أفكار

العراق المنهوب وجاهلية الجهلاء

حميد سعيد

اللغة العربية وأفريقيا

حسن الوزاني

فوضى خلاقة

نهى الصراف

التشوه المعرفي وعلاجه

علي حسن الفواز

مفعول ترامب دواء للكساد الإخباري

كرم نعمة

ربَّ صديق فيسبوكي أعظم من سلة أصدقاء

علي السوداني

:: العالم الآن
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واشنطن تعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية 'قد لا يساعد على تحقيق السلام'

إدارة الرئيس الأميركي لم تتخذ موقفا رسميا من النشاط الاستيطاني وتتطلع إلى مواصلة المناقشات بشأن السلام بما في ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

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:: اخبار

عون يؤيد إقامة مناطق آمنة في سوريا بالتنسيق مع حكومة الأسد

دوافع طائفية تقف خلف رؤية الرئيس اللبناني لأزمة اللاجئين، والمواقف العونية تتطابق مع أجندة حزب الله.

بيان واشنطن حول الاستيطان يربك إسرائيل ويستفز الفلسطينيين

تسريع وتيرة الاستيطان يعكس رغبة إسرائيل في اغتنام فترة حكم ترامب بعد ثماني سنوات من إدارة باراك أوباما التي عارضت ذلك.

البشير يمارس سياسة 'الصبر الاستراتيجي' في التعاطي مع ترامب

صراعات سياسية تحدث فراغا أمنيا بالموصل وتهدد بانتكاس معركتها

واشنطن 'تحمّل' المدمرة كول أبلغ رسالة مضادة للتدخل الإيراني باليمن

برلمانيون كويتيون يشهرون سلاح التعطيل

تشكيل الحكومة المغربية يتأثر بالمتغيرات الإقليمية والدولية

روسيا تحاول تكرار تجربة الحوار السوري في الأزمة الليبية

تونس تبدأ برنامج المسكن الأول لفائدة الطبقة المتوسطة

أحزاب الجزائر تستعد بأساليب مختلفة لخوض السباق النيابي

إيمرسون ينتقد حالة السجون في تونس

دعاوى ضد إدارة ترامب لانتهاك الحرية الدينية

موسكو تحمل كييف مسؤولية إشعال جبهة شرق أوكرانيا

ترودو يشارك في تكريم ضحايا اعتداء مسجد كيبك

:: في العمق

ماكدونالدز تقلص ارتباطها بالولايات المتحدة ردا على قرارات ترامب

الجدل يعود حول مظاهر النفوذ الأميركي في العالم على خلفية القرارات الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب

قمة مالطا: أوروبا لن ترتاح من أزمة المهاجرين إلا بحل أزمة ليبيا

قلق أوروبي من ترامب وسط عجز عن صياغة إستراتيجيا لحل ظاهرة الهجرة خاصة وأن أعداد المهاجرين المتزايدة تثقل كاهل الأوروبيين.

أثرياء الولايات المتحدة يستعدون لـ 'نهاية العالم'

البعض من المتابعين والمنضمين إلى 'حركة الناجين' يرون في انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، مؤشرا على نهاية العالم.
:: اقتصاد

تصاعد وتيرة صدمات الترويع الاقتصادية الأميركية

الحكومة اليابانية تعد حزمة مشروعات يمكن أن توفر 700 ألف وظيفة في الولايات المتحدة وتخلق سوقا قيمتها 450 مليار دولار لعرضها على الرئيس الأميركي.
السماح بإنشاء صناديق الاستثمار العقاري يعد بإنعاش قطاع البناء المصري
شركات صناعة السيارات تتسابق للاستثمار في تونس
شركات الطيران الأميركية تجدد شكواها من نظيراتها الخليجية
ألمانيا تقود ثورة رقمية لإخراج أوروبا من الركود التكنولوجي
:: وجوه

عرفان الحيالي وزير دفاع عراقي جديد لمرحلة ما بعد داعش

اختيار عرفان الحيالي لحمل حقيبة الدفاع والرسائل الملغزة التي تصدر من بعض الكتل السياسية في العراق، يوحيان بملامح مرحلة ما بعد داعش.

مايك بومبيو صقر ترامب الذي يستعد للانقضاض

مايك بومبيو هو أحد أعضاء لجنة التحقيق في الكونغرس، دلالات مواقفه السياسية يمكن أن ترشحه لمهمات خطيرة ضد الأقليات الإثنية، وخاصة المسلمين.

سيد حجاب فارس 'العامية' الذي دق أبواب الحرية بعنف

الشاعر سيد حجاب كان بحثه المتواصل عن الحرية والعدل كلمة السر في شخصيته وقد أغرق الساحة الفكرية بشعره الذي كاد يجعل 'العامية' تسبق الفصحى.
:: حياة وتحقيقات

كهوف عُمان متاحف طبيعية تأسر الزوار والمغامرين

الكهوف المتناثرة في أنحاء سلطنة عمان، والتي يصل عددها إلى نحو الألفين، تشكل أسرارا يجري عليها العلماء تجاربهم لفك رموزها، كما تشكل مواقع جذب للمغامرين والسياح
:: ثقافة

'هنا يراق الدم خلسة' ولا تنمو شجرة النسيان

مجموعة قصصية تونسية أبطالها نجحوا في خلع أقفال السكوت.

قصص كابوسية عن كوارث المصير البشري

الكاتب السويسري فريدريش دورنمات يسلط الضوء على غرائز إنسانية أزلية مثل الرغبة في الانتقام والتشفي وكذلك الطمع الذي لا يعرف شبعا.

الرواية المغربية تزدهر والروائيون المغاربة ينافسون على الجوائز

'صياد الملائكة' حكاية الأضعف في مملكة الأقوى

29 قصة مصرية عن أحلام الذات وهواجسها الغامضة

كتاب أردني في الأدب المقارن منهجاً وتطبيقاً

قصائد القضايا الإنسانية

من إسبانيا إلى بلجيكا

:: منوعات

الألوان تضيء مباني الشارقة بمهرجان الأضواء

المهرجان يستوحي لوحاته الفنية من مجالات عدة متنوعة من الفن والعلوم والإبداع والمعرفة، وهو ما ظهر من أسماء الأعمال الفنية التي عرضت على واجهات الأبنية المختارة.

أنجلينا جولي تريد 'أميركا رحيمة' لأبنائها

الممثلة الأميركية أنجلينا جولي تؤمن بالحاجة إلى الأمن بالبلاد، معتبرة أن القرارات يجب أن 'تستند إلى الحقائق لا الخوف'.

دم الكوبرا مشروب شعبي في إندونيسيا

الإندونيسيون يعتقدون أن لحم ودماء الكوبرا يساهمان في معالجة أمراض الحساسية، والمفاصل، والأكزيما، وتنشيط الجسم، فضلا عن دورهما في الاعتناء بالبشرة.

ريتا أورا ضيفة عرض فيلم 'فيفتي شايدز داركر'
:: اسرة

المرأة التونسية تنتظر إصدار قانون التصدي للعنف ضدها

وزيرة المرأة: حالات العنف ضد النساء والأطفال في تونس مفزعة جدا وقضايا العنف الزوجي وصلت إلى 38 ألف قضية خلال الفترة بين 2011 و2015.

الأطفال الأكثر نشاطا أقل عرضة للاكتئاب

دراسة تكشف أن الأطفال يجنون ثمار النشاط البدني من حيث خفض خطر الإصابة بالاكتئاب مثل الشباب والبالغين تماما.

زيت بذور الشيا مفتاح جمال بشرتك

زيت بذور الشيا يعدّ بمثابة مفتاح جمال البشرة؛ حيث أنه يمنحها مظهرا نضرا ونقيا وملمسا مخمليا يشعّ إشراقا وحيوية.
:: ميديا واونلاين

المرآة السوداء: التكنولوجيا حققت أسوأ الكوابيس

لبنى الحرباوي -

الاختراعات الخيالية في المسلسل على وشك التحقق، والتقييم الأعلى على الشبكات الاجتماعية يحول صاحبه إلى نجم.
المئات من الملايين يعبثون بشعر ترامب في لعبة إلكترونية
فيسبوك يطور خدماته بقصص المستخدمين
#هاشتاغ اليوم: #حقيقة_دعاة_الثورات انكشفت
أبرز تغريدات العرب: الشرف ليس في الجسد فقط بل في الكلمات والعمل
:: رياضة

مصر تواجه الكاميرون في إعادة لنهائي 2008

بروس يعترف بأن فريقه عانى كثيرا في الشوط الثاني أمام نظيره الغاني لكن الحظ حالفه ليحقق الفوز في مباراتهما بالمربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

غانا وبوركينا فاسو تطاردان برونزية أمم أفريقيا

لاعبو المنتخبين يسعون لانتزاع الميدالية البرونزية في اللقاء بعد فشلهما في تحقيق الحلم الأهم وهو الوصول إلى النهائي القاري.

بايرن يخطط للتعاقد مع ديلي آلي

يوفنتوس يتسلح بهيغواين لمواجهة إنتر

أغويرو تحت مجهر ريال مدريد

أبوريدة: قادرون على مواصلة التحديات

متفرقات رياضية: الحضري ورقة الفراعنة الرابحة

أسود الكاميرون يسعون لمعادلة رقم مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا كأكثر منتخبات القارة مشاركة برصيد مرتين.

:: فيسبوك
alarab.co.uk
:: تويتر

:: الأرشيف

﻿
:: آراء

اختبار القوة بين واشنطن وطهران

د. خطار أبودياب

مالي.. خلافات تهدد مستقبل المصالحة

إدريس الكنبوري

ترامب يفتح ملف الحرب المؤجلة على الإرهاب الإيراني

حامد الكيلاني

أميركا: سلطة القانون وسلطة الطغيان

سلام السعدي

ترامب وعودة السيد 'واسب'

أمين بن مسعود

:: أفكار

العراق المنهوب وجاهلية الجهلاء

حميد سعيد

اللغة العربية وأفريقيا

حسن الوزاني

فوضى خلاقة

نهى الصراف

التشوه المعرفي وعلاجه

علي حسن الفواز

مفعول ترامب دواء للكساد الإخباري

كرم نعمة

ربَّ صديق فيسبوكي أعظم من سلة أصدقاء

علي السوداني

كاريكاتير - موفق قات

:: العرب في أسبوع

:: السياسة حياة

في فنزويلا ممنوع الاقتراب من أسرار هوغو تشافيز

المحاباة تضع فرنسوا فيون في ورطة

صادق خان يتعهد بجعل لندن عاصمة لإنتاج أضخم فيلم في العالم

نائبة كينية تقود حملة لمقاطعة الجنس

أنشودة سوفيتية تعيد لبوتين ذكريات شبابه

:: تشكيل

تشكيلي سوري يرسم شخوصه بألوان ضبابية

'من المهمل إلى الثمين' فن النفايات يجتاح القاهرة

:: اضداد

تسييج الحدود وبناء الأسوار.. انقلاب اليمين على قيم التعدد

دولة دون حدود ليست دولة

طريق إلى العزلة والانطواء

:: لقاء

معمارية عربية تنجح في اختراق الفن المستحيل

:: سيارات

بلية.. ميكانيكي يصلح سياراتك عن بعد مهما كان نوعها

المواد الخام المتجددة تغزو عالم السيارات

جديد السيارات: رينو تطرح سيارتها الجديدة نهاية العام الجاري

أخبار متفرقة: التزلج على الجليد بسيارة لامبورغيني

:: تكنولوجيا

هل فكرت ماذا سيحصل لحساباتك الاجتماعية بعد وفاتك

أخبار متفرقة: مخترع أندرويد يخطط لمنافسة أبل وغوغل

جديد التكنولوجيا: إسوارة ذكية لزيادة فرص الحمل والإنجاب

:: سياحة

مدينة بروم الأسترالية معرض لأجمل اللآلئ في العالم

استفسارات سياحية

زوم على السياحة

:: مسرح

أول أوبرا باللغة العربية تنطلق من لبنان إلى البحرين

:: صحة

كلما قل ضرر العين قبل عملية الليزك زادت فرصة الاستغناء عن النظارات

جذور الزهايمر تبدأ من الرحم

فيلم عن الصحة: ماي سسترز كيبر

:: تعليم

إقصاء الحل التربوي يفاقم أزمة تسرب الطلاب في مصر

تلاميذ شرق الموصل يستأنفون الدروس بعد انقطاع دام أكثر من عامين

:: ثقافة+

مارك ديغرانشان فنان التلاشي المربك والخارج عن المألوف

كتاب الحالمين

'سباق الموت 2050': أميركا تستمتع بدماء أبنائها

:: كتب

'هنا يراق الدم خلسة' ولا تنمو شجرة النسيان

قصص كابوسية عن كوارث المصير البشري

الرواية المغربية تزدهر والروائيون المغاربة ينافسون على الجوائز

'صياد الملائكة' حكاية الأضعف في مملكة الأقوى

29 قصة مصرية عن أحلام الذات وهواجسها الغامضة

كتاب أردني في الأدب المقارن منهجاً وتطبيقاً

قصائد القضايا الإنسانية

من إسبانيا إلى بلجيكا

:: لياقة

التدرب باستخدام الكرات يقوّي العضلات ويخفف آلامها

:: سينما

'زي عود الكبريت' خيال جريء تحتاجه السينما المصرية

'تالة مون آمور' فيلم بكاميرا محمولة عن الثورة التونسية

المخرج المصري محمد كامل القليوبي يترجل

:: جذور

أشواك الذاكرة توخز الأقدام على خط الجزائر باريس

التحنيط مارسه العامة.. مقابر صخرية معلقة حفظت سر المومياوات في اليمن

:: ترك وعجم

الجالية الإيرانية في أميركا.. مأزق مصيري بين ولي الفقيه وترامب

بطل 'وادي الذئاب' يبرئ نفسه من تهمة المشاركة في التحضير للانقلاب بفيلم '15 يوليو'

:: اختيارات المحرر

الأطفال الأكثر نشاطا أقل عرضة للاكتئاب

فيسبوك يطور خدماته بقصص المستخدمين

أنجلينا جولي تريد 'أميركا رحيمة' لأبنائها

دم الكوبرا مشروب شعبي في إندونيسيا

ريتا أورا ضيفة عرض فيلم 'فيفتي شايدز داركر'

'صياد الملائكة' حكاية الأضعف في مملكة الأقوى

زيت بذور الشيا مفتاح جمال بشرتك

كتاب أردني في الأدب المقارن منهجاً وتطبيقاً

أغويرو تحت مجهر ريال مدريد

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