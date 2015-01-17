ترامب يطالب بإنشاء مناطق آمنة في سوريا
الإدارة الأميركية الجديدة تقدم على خطوة عارضها طويلا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خشية الانجرار بشكل أكبر في الصراع.
:: اخبار
ذكرى يناير تمر بسلام في غياب الساسة وعزوف المصريين
الحكومة تراهن على تقبل الشعب خيار 'الصبر الاستراتيجي'، والسيسي: المصريون تحملوا ما يفوق طاقة البشر.
دقت ساعة رحيل اليوناميد من السودان
اندونيسيا سترسل وفدا للتحقيق في مزاعم بأن قواتها لحفظ السلام ضمن بعثة يوناميد حاولت تهريب أسلحة خارج السودان.
تمديد القيود على حدود الاتحاد الأوروبي
الاقتراح سيتيح لألمانيا والنمسا والسويد والدنمارك وأيضا النرويج تمديد القيود الحالية على الحدود لثلاثة أشهر أخرى من موعد انقضاء الفترة الحالية.
:: في العمق
مؤتمر أستانة.. المدخل لتثبيت نفوذ روسيا وتركيا وإيران في المنطقة
المؤتمر يمنح الوسطاء الثلاثة نصرا دبلوماسيا، والدور الأميركي مغيب في أستانة لتراجع خيارات واشنطن في سوريا.
عقدة ألمانيا في انتظار علاقات مرتبكة بين ترامب وأوروبا
مخاوف ألمانية من تعزيز الرئيس الجديد للعلاقات مع روسيا، واحتمال فتور التحالف مع واشنطن يربك برلين.
مكاسب القوات العراقية تمنح سكان الموصل الأمل بالاستقرار
الدمار يلحق بالعديد من الأحياء في البداية على أيدي التنظيم، ومؤخرا عقب هجوم تحرير الموصل آخر معاقل التنظيم في العراق.
:: اقتصاد
اجتماع ماي وترامب لوضع العصي في عجلات التجارة العالمية
لقاء لإطلاق شرارة إعادة رسم خارطة التجارة العالمية وواشنطن تقول أميركا أولا ولندن تؤكد أن 'بريطانيا أولا'.
:: حياة وتحقيقات
البرتقال يفيض على عاصمته في البلاد التونسية
قطاع القوارص يشهد وفرة في الإنتاج قد تتسبب في إفلاس الآلاف من الفلاحين، الذين يعانون نتيجة غلاء تكاليف الإنتاج والمديونية وهبوط الأسعار وصعوبة الترويج.
:: ثقافة
السرد النسوي حالة من التمرد الأنثوي
الناقد البحريني فهد حسين الأمين يوضح أن الرواية الخليجية النسوية لم تشر إلى البنية الثقافية التي أنتجت هذا التسلط الذكوري، إلا من خلال الموروث والعادات.
:: اسلام سياسي وتسامح
الكراهية ضد المسلمين: تحالف اليمين والإرهاب والإعلام
مخاوف المسلمين في العالم تتعزز من صعود منسوب الكراهية وهي تخوفات مشروعة بالنظر إلى التصريحات والبرامج الانتخابية التي تطلقها الأحزاب اليمينية.
:: منوعات
فرض الكعب العالي على الموظفات خرق للقانون في بريطانيا
تمرد ثورب على فرض قواعد تتعلق بالزي وتميز ضد النساء في بعض القطاعات يتحول إلى محور حديث وطني قاد إلى تحقيق أجراه المشرعون حول قواعد الزي في أماكن العمل في بريطانيا.
مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارات وصيانتها في مصر
نيروز طلعت تأمل في تشجيع المزيد من النساء على تعلم القيادة بشكل احترافي والإلمام بقواعد الصيانة حتى لا يقعن في مواقف محرجة أو يتعرضن لعمليات نصب.
:: اسرة
'تشورُّو' حلوى أندلسية تقبل عليها الأسر المغربية
يوسف حمادي -
شوارع مدن شمال المغرب لا تخلو من محلات صناعة كعكة 'تْشُورُّو' وهي حلوى لذيذة تعرف بشكليها الطويل الشبيه بالعصى الصغيرة والدائري.
:: ميديا واونلاين
حصار الصحافيين في الولايات المتحدة يثير انتقادات دولية
ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية الإعلام دنيا مياتوفيتش تشدد على ضرورة عدم منع الصحافيين من أداء مهامهم ما لم يثبت تورطهم في الأعمال العدائية.
:: رياضة
المغرب يثري رهان العرب على لقب أمم أفريقيا
رينارد يؤكد سحره في أدغال القارة السمراء بعد إطاحة أسود الأطلس بمنتخب كوت ديفوار، ومنتخب الكونغو الديمقراطية الحصان الأسود في البطولة.
كوتينيو باق مع ليفربول حتى عام 2022
فريق باريس سان جرمان حاول الحصول على خدمات لاعب خط الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو خلال الصيف الماضي، إلا أن ليفربول رفض جميع العروض التي قدمها.
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