الأسد: الحكومة السورية مستعدة 'للتفاوض حول كل شيء'
الرئيس السوري بشار الأسد يصرح يشدد على انه 'عندما تتحدث عن التفاوض حول إنهاء الصراع في سوريا فكل شيء متاح وليست هناك حدود لتلك المفاوضات'.
:: اخبار
الأسد مستعد للتفاوض مع ما يقرب مئة فصيل مسلح
الرئيس السوري بشار الأسد يؤكد أن فرنسا لم تعد آمنة كما كان قبل، ويتهمها باتباع سياسة النعامة.
فلسطيني يقتل 4 جنود في القدس
الشرطة الإسرائيلية تفرض أمر حظر نشر على كافة التفاصيل المتعلقة بالهجوم، وحركتا 'حماس' و'الجهاد' الإسلاميتين تباركان العملية .
:: في العمق
تركيا توظف تفاهماتها مع روسيا لإضعاف النفوذ الإيراني في سوريا
أنقرة وطهران.. نحو مسار تصادمي مرده حروب بالوكالة، وإيران في موقع المتفرج بالمرحلة الانتقالية للأزمة السورية.
الأسطول البحري الجنوبي.. تمدد استراتيجي مصري في المياه العربية
حاملتا المروحيات السادات شمالا وعبدالناصر جنوبا لتأمين الحدود، وتدشين الأسطول قد يفرز تحالف بين مصر والسعودية.
:: اقتصاد
تغيرات اجتماعية واقتصادية سعودية بفضل تطبيقات سيارات الأجرة
سيلين أسود -
عدم التسامح مع مخالفات السائقين يشجع النساء على استخدامها، وأوبر وكريم تتعهدان بتوفير 200 ألف وظيفة للرجال السعوديين.
:: حياة وتحقيقات
نواكشوط عاصمة مهددة بالغرق
خبراء يحذرون من أن نواكشوط باتت مهددة بأن تغمرها مياه الأمطار الموسمية في ظل أزمة الصرف الصحي وقرب المياه الجوفية من سطح الأرض.
تحليل البيانات الضخمة يحدد أذواق التسوق الإلكتروني
تحليل البيانات المعقدة وفهمها يلعبان دورا محوريا في مستقبل التجارة الإلكترونية وتسويق المنتجات.
:: ثقافة
:: اسلام سياسي وتسامح
انهيار الوعي السياسي يؤول إلى صعود غرائز العنف الطائفي
أثر رجوع الدهماء إلى الشارع السياسي للمجتمعات الإسلامية، وصحوة دينية مزعومة مسحت الرموز الوطنية من ذاكرة الشعوب.
:: منوعات
ميرل ستريب تنتقد ترامب لدى تسلمها جائزة جولدن جلوب
الرئيس المنتخب دونالد ترامب يقول في رد على ما قالته نجمة هوليوود إنه 'لا يدهشه' أن يتعرض للهجوم من 'شخصيات سينمائية ليبرالية'.
:: اسرة
ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل يزعج المرأة العربية
ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل يدفع فتيات مصريات، إلى إعلان حملات للمقاطعة ورفع شعار 'جمالك الطبيعي أفضل'.
:: ميديا واونلاين
الإعلام الرقمي أرغم الصحف على تقديم المحتوى المتميز
فاطمة الزهراء عبدالفتاح: القيادات ذات الخلفية الورقية مسيطرة على مراكز صناعة القرار بالمؤسسات العربية، لابعاد الكفاءات الجديدة عن المناصب القيادية.
:: رياضة
نسور قرطاج ينشدون التحليق في امم الغابون 2017
تونس تقارع السنغال والجزائر وزيمبابوي لتحقيق المجد الأفريقي، وكاسبارجاك يدخل غمار المسابقة بأمل تعويض ما فات على مدار السنوات الماضية.
ديبالا على أعتاب قلعة الميرينغي
يوفنتوس الإيطالي يرغب في تحقيق مكسب مالي من باولو ديبالا في ظل عدم تجديد اللاعب لعقده مع النادي حتى الآن.
متفرقات رياضية: القطري ناصر العطية ينسحب من رالي دكار
القرعة تضع لاعب التنس التونسي مالك الجزيري في مواجهة الأرجنتيني دياغو شوارتزمان المصنف الـ52 عالميا.
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