تركيا: مقتل 39 شخصا اعتداء إرهابي 'مروع'
بداية مأساوية للعام 2017 في العاصمة التركية إسطنبول التي شهدت مقتل 93 شخصا في هجوم إرهابي على ملهى ليلي خلال احتفالات راس السنة.
:: اخبار
الأردن يحذر من حزام بري يصل إيران بلبنان
قلق أردني من تقدم ميليشيات الحشد الشعبي باتجاه منطقة تلعفر، ومحللون يؤكدون أن طهران لن تلتزم بسحب ميليشياتها من سوريا.
مشروع قرار روسي بمجلس الأمن لدعم الهدنة بسوريا
السفير الروسي يعتبر أن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن ضربة موجعة للأطراف المشككة في مدى قوة وجدية اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا.
:: في العمق
سنة 2017 ترث أزمات 2016: أحداث تمهد الطريق نحو عام من عدم اليقين
داعش يتراجع ويزداد دموية وتحذيرات من عودة قوية للقاعدة، وروسيا والصين والولايات المتحدة ترسم مستقبل الوضع العالمي.
:: اقتصاد
عام التحول الاقتصادي الكبير وترتيب أولويات الإنفاق في السعودية
رؤية اقتصادية متكاملة للتنمية المستدامة تمتد حتى العام 2030، وسلسلة واسعة من إجراءات التقشف وتعزيز إيرادات الموازنة.
:: وجوه
الأنبا مكاريوس سياسي بعباءة راهب يثير تساؤلات المصريين
مكاريوس يشبه البابا الراحل شنودة في الكثير من الصفات، حيث يلجأ مثله إلى استخدام اللغة الأدبية كوسيلة لبث القيم والفضائل.
يحيى الحوثي حاكم صنعاء المطلق الذي يحمد الله على وجود أميركا وإسرائيل
العديد من المراقبين يرون أن زعيم الجماعة الحوثيين يحيى الحوثي أكثر ميلا لطرح أفكاره المذهبية ولا يؤمن كثيرا بالبراغماتية السياسية في التعامل مع الداخل.
:: حياة وتحقيقات
:: ثقافة
قد تقول الصورة ما لا يقوله الكلام
الكاتب البحريني حسين المحروس يعتبر أن دور الروائي يتجاوز تأريخ حدث الهجرة أو النفي إلى تلمّس الشعور والحالة النفسية للمهاجر أو المنفيّ.
سيرة ذاتية لشاعر مغربي يطارد الأمل بذاكرة مجنحة
عبداللطيف الوراري يبحث عن صباه في حاضره المتشظي في عمله الجديد الموسوم بـ'ضوء ودخان.. شذراتٌ من سيرة ذاتية'.
الواقع والأسطورة
عمل سردي جديد للكاتب المصري إبراهيم عبدالمجيد يمزج بين الواقع والأساطير عن ثورة قامت في بلد آخر يوم قيام الثورة المصرية في يناير 2011.
:: منوعات
'التاكسي الوردي' يحفظ خصوصية الأردنيات
شركة 'التاكسي المميز' توفر، عبر تطبيق هاتفي، سيارات التاكسي الوردي للنساء وسيارات أجرة عادية وكهربائية وعائلية كبيرة.
تشخيص مبكر لأمراض الفنانين من خلال لوحاتهم
لجأ العلماء إلى التحليل 'الكسيري' الذي يستخدم عادة للتمييز بين لوحة أصلية وأخرى مقلدة. وقد سمحت تقنية التصوير الرقمي هذه بتقييم درجة التعقيد في اللوحات.
:: اسرة
هل تنجح الحملات النسائية في تغيير المعايير التقليدية للجمال
توجهات السوق تتبع المعايير الجمالية التي أتت بها العقود الأخيرة والتي تتبعها البنات الصغيرات أيضا.
:: ميديا واونلاين
فيسبوك 'الرجل السيء' في عام 2016
شركة فيسبوك حققت أرباحا خيالية عام 2016 لكن ذلك لا يخفي المشكلات الكبيرة التي وقع فيها الموقع الاجتماعي الأكثر شعبية في العالم.
:: رياضة
الرياضة العربية 2016.. كرة القدم تفرض نفسها في المسابقات القارية
أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 الذي أقيم في أغسطس الماضي شهد 14 ميدالية للرياضيين العرب منها ذهبيتان وأربع فضيات وثماني برونزيات.
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