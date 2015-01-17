واشنطن تعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية 'قد لا يساعد على تحقيق السلام'
إدارة الرئيس الأميركي لم تتخذ موقفا رسميا من النشاط الاستيطاني وتتطلع إلى مواصلة المناقشات بشأن السلام بما في ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
:: اخبار
عون يؤيد إقامة مناطق آمنة في سوريا بالتنسيق مع حكومة الأسد
دوافع طائفية تقف خلف رؤية الرئيس اللبناني لأزمة اللاجئين، والمواقف العونية تتطابق مع أجندة حزب الله.
بيان واشنطن حول الاستيطان يربك إسرائيل ويستفز الفلسطينيين
تسريع وتيرة الاستيطان يعكس رغبة إسرائيل في اغتنام فترة حكم ترامب بعد ثماني سنوات من إدارة باراك أوباما التي عارضت ذلك.
:: في العمق
ماكدونالدز تقلص ارتباطها بالولايات المتحدة ردا على قرارات ترامب
الجدل يعود حول مظاهر النفوذ الأميركي في العالم على خلفية القرارات الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب
قمة مالطا: أوروبا لن ترتاح من أزمة المهاجرين إلا بحل أزمة ليبيا
قلق أوروبي من ترامب وسط عجز عن صياغة إستراتيجيا لحل ظاهرة الهجرة خاصة وأن أعداد المهاجرين المتزايدة تثقل كاهل الأوروبيين.
:: اقتصاد
تصاعد وتيرة صدمات الترويع الاقتصادية الأميركية
الحكومة اليابانية تعد حزمة مشروعات يمكن أن توفر 700 ألف وظيفة في الولايات المتحدة وتخلق سوقا قيمتها 450 مليار دولار لعرضها على الرئيس الأميركي.
:: وجوه
عرفان الحيالي وزير دفاع عراقي جديد لمرحلة ما بعد داعش
اختيار عرفان الحيالي لحمل حقيبة الدفاع والرسائل الملغزة التي تصدر من بعض الكتل السياسية في العراق، يوحيان بملامح مرحلة ما بعد داعش.
مايك بومبيو صقر ترامب الذي يستعد للانقضاض
مايك بومبيو هو أحد أعضاء لجنة التحقيق في الكونغرس، دلالات مواقفه السياسية يمكن أن ترشحه لمهمات خطيرة ضد الأقليات الإثنية، وخاصة المسلمين.
:: حياة وتحقيقات
:: ثقافة
قصص كابوسية عن كوارث المصير البشري
الكاتب السويسري فريدريش دورنمات يسلط الضوء على غرائز إنسانية أزلية مثل الرغبة في الانتقام والتشفي وكذلك الطمع الذي لا يعرف شبعا.
:: منوعات
الألوان تضيء مباني الشارقة بمهرجان الأضواء
المهرجان يستوحي لوحاته الفنية من مجالات عدة متنوعة من الفن والعلوم والإبداع والمعرفة، وهو ما ظهر من أسماء الأعمال الفنية التي عرضت على واجهات الأبنية المختارة.
أنجلينا جولي تريد 'أميركا رحيمة' لأبنائها
الممثلة الأميركية أنجلينا جولي تؤمن بالحاجة إلى الأمن بالبلاد، معتبرة أن القرارات يجب أن 'تستند إلى الحقائق لا الخوف'.
دم الكوبرا مشروب شعبي في إندونيسيا
الإندونيسيون يعتقدون أن لحم ودماء الكوبرا يساهمان في معالجة أمراض الحساسية، والمفاصل، والأكزيما، وتنشيط الجسم، فضلا عن دورهما في الاعتناء بالبشرة.
:: اسرة
المرأة التونسية تنتظر إصدار قانون التصدي للعنف ضدها
وزيرة المرأة: حالات العنف ضد النساء والأطفال في تونس مفزعة جدا وقضايا العنف الزوجي وصلت إلى 38 ألف قضية خلال الفترة بين 2011 و2015.
الأطفال الأكثر نشاطا أقل عرضة للاكتئاب
دراسة تكشف أن الأطفال يجنون ثمار النشاط البدني من حيث خفض خطر الإصابة بالاكتئاب مثل الشباب والبالغين تماما.
:: ميديا واونلاين
المرآة السوداء: التكنولوجيا حققت أسوأ الكوابيس
لبنى الحرباوي -
الاختراعات الخيالية في المسلسل على وشك التحقق، والتقييم الأعلى على الشبكات الاجتماعية يحول صاحبه إلى نجم.
:: رياضة
مصر تواجه الكاميرون في إعادة لنهائي 2008
بروس يعترف بأن فريقه عانى كثيرا في الشوط الثاني أمام نظيره الغاني لكن الحظ حالفه ليحقق الفوز في مباراتهما بالمربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
غانا وبوركينا فاسو تطاردان برونزية أمم أفريقيا
لاعبو المنتخبين يسعون لانتزاع الميدالية البرونزية في اللقاء بعد فشلهما في تحقيق الحلم الأهم وهو الوصول إلى النهائي القاري.
متفرقات رياضية: الحضري ورقة الفراعنة الرابحة
أسود الكاميرون يسعون لمعادلة رقم مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا كأكثر منتخبات القارة مشاركة برصيد مرتين.
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