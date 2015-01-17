الاثنين 16 يناير/كانون الثاني 2017، العدد: 10514

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الاثنين 16 يناير/كانون الثاني 2017، العدد: 10514
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استبعاد ناصر جوده من الخارجية لتوفير انسجام أكبر في الحكومة الأردنية

:: آراء

في انتظار سايكس ــ بيكو.. بحلته الجديدة

خيرالله خيرالله

العودة إلى حل الدولتين

محمد أبو الفضل

اليسار الذي يشتاق إلى معذبه

سعيد ناشيد

رقعة الضاما الكبرى في سوريا بشروط الروليت الروسية

علي العائد

إدارة ترامب وتخوفات القيادة الفلسطينية

ماجد كيالي

حكومة ترامب.. الأغنى في التاريخ الحديث

سلام السعدي

كاريكاتير - موفق قات
:: أفكار

في رحاب الفنون

فاروق يوسف

الكلمات والصور

هيثم حسين

طفولة مثل سراب بعيد

علي جعفر العلاق

يوم بلا تكنولوجيا

منال العابدي

برامج سوق الجواري وتصفية الحسابات في لبنان

شادي علاء الدين

كريمة مختار.. زهرة الياسمين

رابعة الختام

الغناء بوصفه حلا

كرم نعمة

:: العالم الآن
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البرلمان التركي يوافق على تعزيز صلاحيات أردوغان

الدستور الجديد سيمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطة تعيين أو إقالة الوزراء بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا.

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:: اخبار

رئيس الوزراء الأردني ينهي خلافات الحكومة بتعديل وزاري

الطراونة: التعديل جنب البلاد مواجهة كانت ستقع بين الحكومة ومجلس النواب.

اندلاع المعارك في وادي بردى يهدد بإفشال مؤتمر أستانة

المعارك تسببت بعد يومين من اندلاعها بقطع المياه عن معظم دمشق وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

مصير تيران وصنافير يتحدد اليوم

زيارة ملكية لتنشيط التعاون بين إسبانيا والسعودية

معركة الموصل تقترب من بداية شوطها الأصعب

إعدام مدانين بقتل رجال شرطة في البحرين

دعوات نقابية تونسية لإغلاق معبر بري مع ليبيا

الشاهد يقر بإخفاق تونس في تجسيد الاستحقاقات الاجتماعية للثورة

نقابة أمنية تطالب بحل حزب التحرير التونسي

جرحى الثورة التونسية يطالبون بمحاسبة رجال الأمن

انقطاع الكهرباء عن غرب وجنوب ليبيا

الحكومة البريطانية تتجه نحو تحقيق بريكست شاق

تنصيب ترامب يدفع إلى استنفار أمني لمواجهة تهديدات محتملة

نشر نحو 28 ألف عنصر أمني لتأمين حفل التنصيب الذي يتوقع أن يشارك فيه ما بين 700 و900 ألف شخص، بما في ذلك 99 مجموعة احتجاجية مختلفة.

:: في العمق

العالم في مهمة حرجة تتطلب توازنا بين مفاهيم الأمن والديمقراطية

التحديات الأمنية تتزايد على عاتق الأنظمة العربية بسبب استفحال الخطر الإرهابي وهو ما يطرح تساؤلات عن إشكالية التوازن الصحيح بين الأمن والحرية.

رفسنجاني: غياب تاجر الفستق الذي ينذر بسقوط الثورة

فقدان سياسي تمتع بواقعية وعقلانية ناقضتا سلطوية النظام .. رحيل رفنسجاني أشر لسقوط عهد وإنزلاق إيران نحو المجهول.

العائدون من العراق وسوريا وليبيا يربكون أجهزة الأمن في مصر

أجهزة الأمن المصرية بدأت في تطبيق إجراءات جديدة للحد من العمليات الإرهابية التي ارتفعت وتيرتها في سيناء خاصة بعد تسلل بعض الجهاديين إلى المنطقة.
:: اقتصاد

تحذيرات من خطر انفجار فقاعة عقارية عالمية هذا العام

منظمة دولية تحذر من تأثير تباطؤ النمو على أسعار العقارات، والمشكلة لا تقتصر على الدول المتقدمة بل تشمل الدول الناشئة.
اقتصاد السودان يبحث عن بداية جديدة بعد تخفيف العقوبات الأميركية
أبل تتلقى ضربة جديدة داخل الولايات المتحدة
السعودية توقف الإعفاءات الجمركية عن الألبان المستوردة
السعودية تخصص 280 ألف منتج سكني لمواطنيها
:: حياة وتحقيقات

صيدلية الفقراء في القاهرة تنقذ المرضى من الغلاء

خلل في منظومة تسعير الأدوية في مصر تسبب في تفاقم الأزمة والتي نتج عنها نقص في العديد منها خاصة التي تهم الأمراض المزمنة.

الحياة دون تكنولوجيا

الابتكار يميز تطور البشر ويمكنهم من التغلب على صعوبات الحياة البدائية ويلعب دورا كبيرا في مجالات حيوية هامة في الحياة.

التكنولوجيا أصبحت حياة: تذكر أماكن الأشياء

شركة فرنسية تطور تشكيلة جديدة من سراويل الجينز الذكية التي تعمل بمثابة نظام جي بي إس، حيث ترشد صاحبها إلى الوجهة المراد الذهاب إليها.
:: ثقافة

موسيقى النوبة معبر إلى ثقافات العمق الأفريقي

محمد الحمامصي -

عبدالله شمو يسعى لتأصيل الروابط الموسيقية بين مصر والسودان .. كتاب يبرز دور الموسيقى في رسم معالم التراث الإنساني.
في 'بيت الكراهية' سر لعنة الأندلس
كتاب يتجول في عالم بوانكاري وأنظمته الدينامية
الشارقة قبلة المسرحيين العرب تحتفل بمهرجان المسرح الثنائي
امرأة تغوص في المجهول الزماني والمكاني في 'تمزق'
:: اسلام سياسي وتسامح

الحرية أسيرة تعريفات الكفر والإيمان لدى التيار الجهادي

التيار الجهادي يزعم أن الهدف من الجهاد والقتال هو نشر الإسلام لكن ما يقوم به هو مجرد سفك الدماء وترهيب الناس

الإسلام الصوفي يقزم السلفيين في نظرتهم للمرأة

العلم والشاعر الصوفي جلال الدين الرومي يرى أن أصحاب العقول وأرباب القلوب تغلبهم المرأة، أما الجاهلون فإنهم يغلبون المرأة لما فيهم من جفاء ولجاج.
:: منوعات

عليا بهات أفضل ممثلة هندية

الممثلة عليا بهات فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم 'ادتيا بنجاب' في حين حصل عامر خان على الجائزة عن دوره في فيلم 'دانجال'.

الزائر الأبيض يستهوي العرب لزيارة جبال لبنان

لبنان تميز هذا العام بسقوط الثلوج فيه قبل البلدان الأوروبية، وهذا ما شجع العديد من السياح سواء عرب أو أوروبيين على زيارته لممارسة هواية التزلج.

صبي يصنع طائرات دون طيار مضادة للألغام

حكومة ولاية جوجارات قررت التعاقد مع الطفل هارشواردهان زالا حتى يساعد فريق عمل على إنتاج أول طائرة دون طيار مضادة للألغام الأرضية.

سباق سيارات بالطاقة الشمسية في مصر

أفضل الجامعات العالمية من مختلف الدول تشارك في سباق سيارات بالطاقة الشمسية في مصر الذي ينطلق من منتجع سومة باي بالغردقة.
:: اسرة

صراع العائلات على تسمية المولود يدفع إلى انفصال الزوجين

أميرة فكري -

إنصاف المؤسسات الدينية للرجل يهدر حق الأم، والطفل ليس عربون شكر ووفاء للإرث الذي قدمه له الجد.
الموضة تتخلى عن الأرستقراطية للنزول إلى قاع المجتمع
لا مضادات اكتئاب جديدة في الأفق رغم زيادة الحاجة إليها
مكملات البروجسترون.. علاج آمن للحد من الإجهاض المتكرر
القضية المرفوعة ضد السكر
:: ميديا واونلاين

دفعة حكومية تنعش قطاع الصحافة والإعلام في تونس

تحسين وضعية الصحافيين الهشة، وتنظيم عمل شركات الإنتاج التلفزيوني وفق المعايير الدولية.
الشائعات تقتات على تضييق الحكومة المصرية لحرية المعلومات
استعراضات الموت تتصدر الإنترنت
هاشتاغ اليوم: #البحرين_تعدم_ثلاثه_إرهابيين
أبرز تغريدات العرب: هناك أناس سمعوا أن الوطن غال فباعوه
:: رياضة

محرز يقود الجزائر للتعادل مع زيمبابوي في أمم أفريقيا

المغرب يتحدى الكونغو في كأس الأمم الأفريقية من أجل قطع خطوة مهمة في طريق التأهل إلى دور الثمانية.

مانشستر يونايتد يجبر ليفربول على التعادل في الدوري الإنكليزي

إيفرتون يقسو على مانشستر سيتي برباعية، وتشيلسي يعود إلى سكة الانتصارات وتوتنهام وأرسنال يواصلان الضغط.

نتائج المباريات الافتتاحية أحرجت 4 منتخبات عربية

صدام عربي قوي بين مصر والبحرين في مونديال اليد

بيولي: الثقة سر نجاحي مع إنتر

بروس: نفتقد لمهاجم يضع الكرة داخل المرمى

بيلسا يقترب من تدريب ليل الفرنسي

متفرقات رياضية: مروان الشماخ يغادر كارديف سيتى من الباب الخلفي

:: فيسبوك
alarab.co.uk
:: تويتر

:: الأرشيف

﻿
:: آراء

في انتظار سايكس ــ بيكو.. بحلته الجديدة

خيرالله خيرالله

العودة إلى حل الدولتين

محمد أبو الفضل

اليسار الذي يشتاق إلى معذبه

سعيد ناشيد

رقعة الضاما الكبرى في سوريا بشروط الروليت الروسية

علي العائد

إدارة ترامب وتخوفات القيادة الفلسطينية

ماجد كيالي

حكومة ترامب.. الأغنى في التاريخ الحديث

سلام السعدي

:: أفكار

في رحاب الفنون

فاروق يوسف

الكلمات والصور

هيثم حسين

طفولة مثل سراب بعيد

علي جعفر العلاق

يوم بلا تكنولوجيا

منال العابدي

برامج سوق الجواري وتصفية الحسابات في لبنان

شادي علاء الدين

كريمة مختار.. زهرة الياسمين

رابعة الختام

الغناء بوصفه حلا

كرم نعمة

كاريكاتير - موفق قات

:: العرب في أسبوع

:: مسرح

الشارقة قبلة المسرحيين العرب تحتفل بمهرجان المسرح الثنائي

:: ثقافة+

فوتوغرافي فرنسي يقاوم التدمير البيئي بفن الشارع

امرأة تغوص في المجهول الزماني والمكاني في 'تمزق'

:: تعليم

التعليم التونسي.. من مصعد اجتماعي إلى تعبير عن أزمة البلاد

ضعف الإنفاق على البحث العلمي يؤخر مراتب الجامعات العربية دوليا

:: تشكيل

بالعتمة والألوان يا بيروت يا مدينة العجائب

فرنسا تحتفي برموز السريالية المصرية وسط الانتقادات

:: سينما

عزت العلايلي: فنان بروح طفل يشق طريقه بثبات

'مولانا' فيلم يواجه التطرف الديني بخطاب الاعتدال

:: ترك وعجم

أردوغان يحمي جمهوريته بجيش خاص من الشباب

الحكومة الإيرانية تحقن الفقراء بإبر العقم وتدفع للميسورين لمعالجته

:: جذور

اليوم العالمي للغة العربية: إقرار دولي بالإسهام العربي في السجل الإنساني

التاريخ في زمن الميليشيات.. تجارة آثار منظمة في اليمن

:: صحة

لا مضادات اكتئاب جديدة في الأفق رغم زيادة الحاجة إليها

مكملات البروجسترون.. علاج آمن للحد من الإجهاض المتكرر

القضية المرفوعة ضد السكر

:: لياقة

شخصية الإنسان تحدد نوع تمارين اللياقة البدنية الأنسب له

:: لقاء

الائتلاف الوطني يتطلع لتقارب بين القاهرة والرياض حول سوريا

:: السياسة حياة

سياسيون أردنيون يتخلون عن تقاعدهم للفقراء

نائب رئيس وزراء روسيا يغيظ الأميركيين بكشف زعيم القراصنة

كتاب تاريخ يغير مجرى حياة ميركل

ملكة السويد تسأنس بأشباح القصر الملكي

سيلفي وزيرة تونسية يكسر البروتوكول

:: سيارات

طرق ذكية تمنع الحوادث وتوفر الوقود

الهاتف الذكي دليلك لكشف أعطال السيارات

سيارات أغنى سياح العالم لـ2017 في باريس

جديد السيارات: طلاء خاص لأودي أفانت آر إس 6

:: تكنولوجيا

مخاوف مبالغ فيها: الروبوتات لن تحل مكان البشر

جديد التكنولوجيا: مايكروسوفت تحظر فلاش بلاير في متصفحها

:: سياحة

وجهات سياحية عالمية تستقطب السياح للاحتفال بعيد الحب

مدينة ويكي واتشي من أقدم الحدائق المائية

:: اضداد

هل للبرد والحر تأثيرات على نشاط الشعوب وذكاء الأفراد

:: كتب

في 'بيت الكراهية' سر لعنة الأندلس

كتاب يتجول في عالم بوانكاري وأنظمته الدينامية

:: اختيارات المحرر

عليا بهات أفضل ممثلة هندية

الزائر الأبيض يستهوي العرب لزيارة جبال لبنان

صبي يصنع طائرات دون طيار مضادة للألغام

لا مضادات اكتئاب جديدة في الأفق رغم زيادة الحاجة إليها

سباق سيارات بالطاقة الشمسية في مصر

امرأة تغوص في المجهول الزماني والمكاني في 'تمزق'

الموضة تتخلى عن الأرستقراطية للنزول إلى قاع المجتمع

استعراضات الموت تتصدر الإنترنت

بروس: نفتقد لمهاجم يضع الكرة داخل المرمى

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