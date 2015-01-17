الاربعاء 1 فبراير/شباط 2017، العدد: 10530

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الاربعاء 1 فبراير/شباط 2017، العدد: 10530
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المغرب بوابة التنمية إلى أفريقيا

:: آراء

كي لا ينجح 'حزب الله' حيث فشل في 2009

خيرالله خيرالله

هل تهزم أوروبا زمن الكراهية

فاروق يوسف

أبعد من عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي

إدريس الكنبوري

سامراء من وامعتصماه إلى جدار حزب الدعوة

حامد الكيلاني

أستانة.. إدارة الهدنة والنار

هوازن خداج

متلازمة الفتاوى والمساجد والإرهاب

عبدالله العلمي

كاريكاتير - موفق قات
:: أفكار

سلوكيات جاهلية في الأدب

محمد حياوي

مخزن السلاح

شرف الدين ماجدولين

عندما يتكلم أهل الفن في السياسة

أمير العمري

ما يقوله عقلنا الباطن

ريم قيس كبّة

سلوا كؤوس الطلا

الحبيب الأسود

:: العالم الآن
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قانون الانتخابات يمنح الجيش والأمن حق الاقتراع

البرلمان التونسي يمنح الجيش والأمن حق الاقتراع لكنه حظر على هذه القوات الترشح أو المشاركة في حملات الانتخابات البلدية.

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:: اخبار

العاهل المغربي يعد بدور حيوي داخل الاتحاد الأفريقي

قادة أفريقيا يرحبون بعودة المغرب لعائلته الأفريقية.

منع أردنيين من دخول الولايات المتحدة

السلطات الأميركية تعيد سبب عدم السماح لمواطنين أردنيين بالدخول إلى الولايات المتحدة لوجود 'اختلالات' تتعلق بتأشيراتهم.

الحكومة الفلسطينية تحدد موعد الانتخابات البلدية وسط معارضة حماس

مصر على أعتاب تعديل وزاري يختبر تناغم الرئاسة والبرلمان

إياد علاوي ينعى العملية السياسية في العراق

لجنة تونسية للتحقيق في شبكات الإرهاب

استياء في شرق ليبيا بسبب مصادرة هيئة الأوقاف كتبا علمانية

قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لا تبلغ هدفها في تونس

مهاجرون في ليبيا يحملون أمراضا خطيرة

تونس تعول على شرطة وتشريعات مختصة لاحتواء تردي الوضع البيئي

معارضة داخلية وخارجية لسياسات ترامب حول الهجرة

حلف الأطلسي يشدد على ضرورة التحاور مع روسيا

ملك بلجيكا: لندن وواشنطن تقلبان التاريخ

العاهل البلجيكي الذي تعتبر صلاحياته بروتوكولية يقول 'إن العام 2016 يبقى مطبوعا بقرار دولتين كبيرتين صديقتين بالتقوقع على نفسيهما'.

:: في العمق

المغرب يعاود التمركز في قلب أفريقيا

محمد بن امحمد العلوي -

محطة مفصلية في مسار قضية الصحراء المغربية، والتعاون جنوب جنوب يدخل مرحلة الدعم متكامل الأركان.
قطر تخشى من عواصف ترامب ضد الإخوان المسلمين
عودة المغرب تعيد توزيع الأدوار في المنظمة الأفريقية
الجالية الإيرانية في أميركا.. مأزق مصيري بين ولي الفقيه وترامب
بطل 'وادي الذئاب' يبرئ نفسه من تهمة المشاركة في التحضير للانقلاب بفيلم '15 يوليو'
:: اقتصاد

الموازنة اللبنانية الغائبة تنذر بدفع الاقتصاد إلى الانهيار

شادي علاء الدين -

الاقتصاد اللبناني تأقلم مع غياب الموازنة للتغطية على الفساد، وغياب الاستثمارات الحكومية يقوض فرص نمو الاقتصاد.
القاهرة تخفض الدعم الحكومي للسلع الغذائية
تكريم المبلغين عن الفساد في تونس
السعودية تضع مستقبلها في سلة صندوق الاستثمارات العامة
موازنة كويتية بعجز كبير للسنة الثالثة على التوالي
:: حياة وتحقيقات

الزربية الجزائرية تحتضر في غياب السياح

أزمة صناعة الزربية تعود إلى سببين أساسيين، هما عدم وجود سياسة واضحة للنهوض بالصناعة التقليدية، وارتفاع أسعار المادة الأولية، مثل الصوف والصوف الصناعي
:: ثقافة

القصيدة العامية المصرية تخيف النقاد

خالد حماد -

القصيدة العامية تختلف في بنائها الموسيقي عن قصيدة التفعيلة الفصحى، فموسيقاها قائمة على التنغيم واعتصار موسيقى الكلمات والمزج بين التفعيلات المتقاربة.
شاعر عماني ينبش في ممالك مشيدة تحت الأرض
فن المصغرات في بغداد الأول من نوعه في الشرق الأوسط
تشكيلي تونسي يعيش الفن في الفضاءات الواسعة
مصريون يلجأون إلى 'السيكودراما' لمداواة أوجاعهم
:: اسلام سياسي وتسامح

متلازمة الفتاوى والمساجد والإرهاب

فتاوى مبطّنة بمنتجات الصحوة انتشرت لترهيب خلق الله ولعصف عقول أبناء الوطن بما تحمله من كم هائل من الإرهاب الفكري.

مرسوم ترامب.. تصويب أميركي على الإرهاب في الدول الواهنة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب استثنى من خلال مرسومه، دولا ذات أغلبية مسلمة اتهم مواطنون فيها في السابق بالارتباط بهجمات وقعت في الغرب.
:: منوعات

منال عيسى مع طفلها في باريس

شاب يمني يطوع قوانين الجاذبية لصالح الفن

الشاب اليمني عبدالرحمن الشعبي يعتبر أن فن التوازن يتضمن دلالات علمية وخصوصا في مجال علم السكون في الفيزياء وفي مجال الهندسة المدنية.

الفن يساهم في رعاية الأطفال مرضى السرطان في لبنان

نمر يلتهم صينيا لم يدفع رسوم دخول الحديقة

بلية.. ميكانيكي يصلح سياراتك عن بعد مهما كان نوعها

المواد الخام المتجددة تغزو عالم السيارات

جديد السيارات: رينو تطرح سيارتها الجديدة نهاية العام الجاري

أخبار متفرقة: التزلج على الجليد بسيارة لامبورغيني

:: اسرة

القلق والأحزان مسببان للسرطان كالتدخين

أخصائيون يؤكدون أن المرضى يقاتلون في معركة شرسة لن يستطيعوا خوضها وحدهم، وأن الاكتئاب يمنع من متابعة الفحوصات واكتشاف السرطان.

الطفل الاجتماعي يتمتع بشخصية قيادية دون السعي إلى الشهرة

الطفل الاجتماعي يملك القدرة على إدراك الفرق بين العلاقات الاجتماعية العابرة والعلاقات الوطيدة، لكنه لا يكوّن صداقات حقيقية سوى مع شخص أو اثنين.

التغذية السليمة تحارب حب الشباب

الأسماك الغنية بالدهون وزيت الزيتون البِكر وزيت بذور الكتان والخضروات الخضراء تحمي البشرة من الاتساخات.
:: ميديا واونلاين

المغاربة يحتفلون بالعودة إلى 'ماما أفريكا'

نشطاء مغاربة يناقشون الخطوات المقبلة بعد الانتصار الدبلوماسي، مؤكدين أن الرهان السياسي لعودة المغرب يتمثل في تصحيح وضعية الجمهورية الوهمية.
ضوابط جديدة للصحافة تقلق الصحافيين السودانيين
الرئيس الأميركي من يكون
اللاجئون الأكثر تضررا من التطرف اليميني والديني في الإعلام
هاشتاغ اليوم: #مزاد_على_عقال_أبو_نورة
أبرز تغريدات العرب: لا تسمح لأحد يسرق منك لحظات الفرح
:: رياضة

مصر تنشد الاقتراب من التتويج بلقبها القاري الثامن

منتخب بوركينا فاسو يتوق إلى مواصلة مسيرته بسلام في أمم أفريقيا.

صراع قوي بين أتلتيكو وبرشلونة في كأس إسبانيا

اللاعب لويس سواريز يتصدر ترتيب هدافي الدوري (16) أمام زميله ميسي (15)، وهز الشباك 21 مرة في 28 مباراة هذا الموسم.

نسور قرطاج خسروا أمم أفريقيا وكسبوا المستقبل

باتو يحط الرحال في الدوري الصيني

خاليلوزيتش: حزين لفشل الجزائر أفريقيا

شالكه يرفض التفريط في كولاسيناك

الإصابة تنهي موسم بونافينتورا

متفرقات رياضية: أديبايور في تركيا

:: فيسبوك
alarab.co.uk
:: تويتر

:: الأرشيف

﻿
:: آراء

كي لا ينجح 'حزب الله' حيث فشل في 2009

خيرالله خيرالله

هل تهزم أوروبا زمن الكراهية

فاروق يوسف

أبعد من عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي

إدريس الكنبوري

سامراء من وامعتصماه إلى جدار حزب الدعوة

حامد الكيلاني

أستانة.. إدارة الهدنة والنار

هوازن خداج

متلازمة الفتاوى والمساجد والإرهاب

عبدالله العلمي

:: أفكار

سلوكيات جاهلية في الأدب

محمد حياوي

مخزن السلاح

شرف الدين ماجدولين

عندما يتكلم أهل الفن في السياسة

أمير العمري

ما يقوله عقلنا الباطن

ريم قيس كبّة

سلوا كؤوس الطلا

الحبيب الأسود

كاريكاتير - موفق قات

:: العرب في أسبوع

:: سينما

تداعيات من وحي روتردام السينمائي: عن الأفلام والعروض والجمهور

'اسمعي' قصة حب بالصوت جسدها فيليب عرقتنجي بمشاهد جريئة

:: تعليم

إقصاء الحل التربوي يفاقم أزمة تسرب الطلاب في مصر

تلاميذ شرق الموصل يستأنفون الدروس بعد انقطاع دام أكثر من عامين

:: لياقة

التدرب باستخدام الكرات يقوّي العضلات ويخفف آلامها

:: صحة

استمرار برودة الأطراف وتورمها ينذر بالإصابة بفقر الدم

عقاران جديدان يطيلان عمر مصابي سرطان الدم

فيلم عن الصحة

:: لقاء

المخرج علي عبدالخالق: السينما التي تنفصل عن قضايا شعوبها لا يكتب لها البقاء

:: سيارات

بلية.. ميكانيكي يصلح سياراتك عن بعد مهما كان نوعها

المواد الخام المتجددة تغزو عالم السيارات

جديد السيارات: رينو تطرح سيارتها الجديدة نهاية العام الجاري

أخبار متفرقة: التزلج على الجليد بسيارة لامبورغيني

:: تكنولوجيا

هل فكرت ماذا سيحصل لحساباتك الاجتماعية بعد وفاتك

أخبار متفرقة: مخترع أندرويد يخطط لمنافسة أبل وغوغل

جديد التكنولوجيا: إسوارة ذكية لزيادة فرص الحمل والإنجاب

:: ترك وعجم

الجالية الإيرانية في أميركا.. مأزق مصيري بين ولي الفقيه وترامب

بطل 'وادي الذئاب' يبرئ نفسه من تهمة المشاركة في التحضير للانقلاب بفيلم '15 يوليو'

:: اضداد

تسييج الحدود وبناء الأسوار.. انقلاب اليمين على قيم التعدد

دولة دون حدود ليست دولة

طريق إلى العزلة والانطواء

:: جذور

أشواك الذاكرة توخز الأقدام على خط الجزائر باريس

التحنيط مارسه العامة.. مقابر صخرية معلقة حفظت سر المومياوات في اليمن

:: كتب

نصوص شعرية عراقية تتشبه بتعاويذ نقشها كهنة كلدانيون

شاعر عماني ينبش في ممالك مشيدة تحت الأرض

:: ثقافة+

مارك ديغرانشان فنان التلاشي المربك والخارج عن المألوف

كتاب الحالمين

'سباق الموت 2050': أميركا تستمتع بدماء أبنائها

:: السياسة حياة

حملات مبتكرة للمرشحين في السباق نحو الإليزيه

ربطات عنق ترامب تتطاول على الموضة

حكومة النرويج تهدي جارتها فنلندا جبلا في عيد استقلالها المئة

عظة من السبسي للأغبياء سياسيا

الأمير هاري يقدم وصفة لعلاج الاكتئاب

:: سياحة

مدينة بروم الأسترالية معرض لأجمل اللآلئ في العالم

استفسارات سياحية

زوم على السياحة

:: مسرح

مصريون يلجأون إلى 'السيكودراما' لمداواة أوجاعهم

:: تشكيل

فن المصغرات في بغداد الأول من نوعه في الشرق الأوسط

تشكيلي تونسي يعيش الفن في الفضاءات الواسعة

:: اختيارات المحرر

منال عيسى مع طفلها في باريس

نمر يلتهم صينيا لم يدفع رسوم دخول الحديقة

الفن يساهم في رعاية الأطفال مرضى السرطان في لبنان

شاب يمني يطوع قوانين الجاذبية لصالح الفن

المواد الخام المتجددة تغزو عالم السيارات

الرئيس الأميركي من يكون

الطفل الاجتماعي يتمتع بشخصية قيادية دون السعي إلى الشهرة

مصريون يلجأون إلى 'السيكودراما' لمداواة أوجاعهم

شالكه يرفض التفريط في كولاسيناك

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