السبت 31 ديسمبر/كانون الاول 2016، العدد: 10500

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السبت 31 ديسمبر/كانون الاول 2016، العدد: 10500
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حزب الله يترقب أوامر روسية بالانسحاب من سوريا

:: آراء

أوباما.. بين فلسطين وحلب

خيرالله خيرالله

حجر الذهب ومنتظر الزيدي

علي العائد

2017: سنة قياس اتجاهات النظام الدولي

د. خطار أبودياب

لا ضمان للعراق وسوريا إلا بكفالة العرب

حامد الكيلاني

سوريا: المعارضة المسلحة تواجه تحدي التغيير

سلام السعدي

عذرا.. لا توجد في العراق مؤامرة

كافي علي

تونس وأردوغان.. 'الفائض' الوظيفي الإرهابي

أمين بن مسعود

كاريكاتير - ياسر أحمد
:: أفكار

الصحافي روائيا

حميد سعيد

كتاب جدة بين الاتحاد والرقيب

زكي الصدير

قريبة نوال السعداوي

حسن الوزاني

مثل غصن وحيد

نهى الصراف

2016 أسقط نرجسية وسائل الإعلام

كرم نعمة

رأسي مثل رأس السنة

علي السوداني

:: العالم الآن
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تركيا: مقتل 39 شخصا اعتداء إرهابي 'مروع'

بداية مأساوية للعام 2017 في العاصمة التركية إسطنبول التي شهدت مقتل 93 شخصا في هجوم إرهابي على ملهى ليلي خلال احتفالات راس السنة.

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:: اخبار

الأردن يحذر من حزام بري يصل إيران بلبنان

قلق أردني من تقدم ميليشيات الحشد الشعبي باتجاه منطقة تلعفر، ومحللون يؤكدون أن طهران لن تلتزم بسحب ميليشياتها من سوريا.

مشروع قرار روسي بمجلس الأمن لدعم الهدنة بسوريا

السفير الروسي يعتبر أن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن ضربة موجعة للأطراف المشككة في مدى قوة وجدية اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا.

كل عام وأنتم بخير

العراق يرحّل مآسيه إلى 2017

تماسك خليجي في سنة اختلال التوازن العربي

التصعيد العسكري يطبع المشهد اليمني

الحلفاء يفقدون ثقتهم في قيادة حزب الاستقلال

تونس تطيح بعناصر من 'أنصار الشريعة' المحظور

مالي تجلي أكثر من مئة مهاجر من ليبيا

ارتباك الموقف الرسمي إزاء 'عودة الإرهابيين' يعمق قلق التونسيين

حزب موريتاني معارض يحذر من تصاعد الخطاب الفئوي والانفصالي

الجزائر أحبطت المئات من محاولات الهجرة نحو أوروبا

كوبلر يقر بأن حل الأزمة الليبية سيكون مهمة الأجيال القادمة

الكرملين يتفادى الوقوع في فخ أوباما لتخريب العلاقات الأميركية الروسية

إحياء قضية ضلوع إيران في تفجيرات بوينس آيرس في التسعينات

تسريع خطوات تعديل الدستور لتشديد قبضة أردوغان على السلطة
:: في العمق

سنة 2017 ترث أزمات 2016: أحداث تمهد الطريق نحو عام من عدم اليقين

داعش يتراجع ويزداد دموية وتحذيرات من عودة قوية للقاعدة، وروسيا والصين والولايات المتحدة ترسم مستقبل الوضع العالمي.

قضية تيران وصنافير.. جدل بانتظار الحسم في 2017

باب إصلاح العلاقات بين القاهرة والرياض يصطدم بمعوقات قانونية.

:: اقتصاد

عام التحول الاقتصادي الكبير وترتيب أولويات الإنفاق في السعودية

رؤية اقتصادية متكاملة للتنمية المستدامة تمتد حتى العام 2030، وسلسلة واسعة من إجراءات التقشف وتعزيز إيرادات الموازنة.
مصر تدعم اقتصادها المتعثر بمصانع جاهزة للشباب
تمويل ألماني لتمكين شباب تونس
أزمات السودان الاقتصادية تبلغ ذروتها في نهاية 2016
مكاسب أسعار النفط الكبرى منذ 2009
:: وجوه

الأنبا مكاريوس سياسي بعباءة راهب يثير تساؤلات المصريين

مكاريوس يشبه البابا الراحل شنودة في الكثير من الصفات، حيث يلجأ مثله إلى استخدام اللغة الأدبية كوسيلة لبث القيم والفضائل.

يحيى الحوثي حاكم صنعاء المطلق الذي يحمد الله على وجود أميركا وإسرائيل

العديد من المراقبين يرون أن زعيم الجماعة الحوثيين يحيى الحوثي أكثر ميلا لطرح أفكاره المذهبية ولا يؤمن كثيرا بالبراغماتية السياسية في التعامل مع الداخل.

زيغمونت بومان مفكر يرى العالم ليس كما نراه

كتابات عالم الاجتماع زيغمونت بومان تحتفظ بقدرة تفسير وتحليل الانتقالات التي يحياها عالمنا المعاصر، كاشفة بعمق عن تشابك الأزمنة وتسمياتها.
:: حياة وتحقيقات

النقش بالحناء زينة يمنية لا تمحوها الحرب

الحناء اليمنية تتميز عن باقي الحناء في العالم العربي بجودتها وبقائها على بشرة اليدين أطول فترة ممكنة وتلقى طلبا عربيا وعالميا
:: ثقافة

قد تقول الصورة ما لا يقوله الكلام

الكاتب البحريني حسين المحروس يعتبر أن دور الروائي يتجاوز تأريخ حدث الهجرة أو النفي إلى تلمّس الشعور والحالة النفسية للمهاجر أو المنفيّ.

سيرة ذاتية لشاعر مغربي يطارد الأمل بذاكرة مجنحة

عبداللطيف الوراري يبحث عن صباه في حاضره المتشظي في عمله الجديد الموسوم بـ'ضوء ودخان.. شذراتٌ من سيرة ذاتية'.

إدانة روائية للوصاية الذكورية على المرأة

كتاب عن تجربة فنان تشكيلي سوري

شعر يحتفي بتناقضات الإنسان في همومه وأفراحه

نقاد غربيون وكتاب عن العلاقة بين الثقافة والمجتمع

الواقع والأسطورة

عمل سردي جديد للكاتب المصري إبراهيم عبدالمجيد يمزج بين الواقع والأساطير عن ثورة قامت في بلد آخر يوم قيام الثورة المصرية في يناير 2011.

:: منوعات

'التاكسي الوردي' يحفظ خصوصية الأردنيات

شركة 'التاكسي المميز' توفر، عبر تطبيق هاتفي، سيارات التاكسي الوردي للنساء وسيارات أجرة عادية وكهربائية وعائلية كبيرة.

اختتام فعاليات مهرجان الظفرة التراثي

تشخيص مبكر لأمراض الفنانين من خلال لوحاتهم

لجأ العلماء إلى التحليل 'الكسيري' الذي يستخدم عادة للتمييز بين لوحة أصلية وأخرى مقلدة. وقد سمحت تقنية التصوير الرقمي هذه بتقييم درجة التعقيد في اللوحات.

حدائق خضراء فوق الحافلات في إسبانيا

سلطات بلدية مدريد تسعى إلى محاربة التلوث وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، كما تهدف الحدائق إلى امتصاص الحرارة المرتفعة والضجيج.
:: اسرة

هل تنجح الحملات النسائية في تغيير المعايير التقليدية للجمال

توجهات السوق تتبع المعايير الجمالية التي أتت بها العقود الأخيرة والتي تتبعها البنات الصغيرات أيضا.

لاجئان سوريان يفتتحان مطعما حلبيا في باريس

سيزار أصفر يستقبل مع زوجته رأس السنة وهما يشعران بالفخر بعد أن افتتحا مطعما للمأكولات الحلبية في فرنسا.
:: ميديا واونلاين

فيسبوك 'الرجل السيء' في عام 2016

شركة فيسبوك حققت أرباحا خيالية عام 2016 لكن ذلك لا يخفي المشكلات الكبيرة التي وقع فيها الموقع الاجتماعي الأكثر شعبية في العالم.
حصاد تويتر 2016: الرياضة أولا
#هاشتاغ اليوم: #زواج_بلقيس مناسبة للدعوة إلى نبذ الانغلاق
أبرز تغريدات العرب: التفاق الاجتماعي قتل جماليات الحياة
لبنان الوطن بلا 'السفير'
:: رياضة

الرياضة العربية 2016.. كرة القدم تفرض نفسها في المسابقات القارية

أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 الذي أقيم في أغسطس الماضي شهد 14 ميدالية للرياضيين العرب منها ذهبيتان وأربع فضيات وثماني برونزيات.
رونالدو يرفض عرضا صينيا بـ300 مليون يورو من أجل ريال
2016 عام لا ينسى للمدرب زيدان
برشلونة يفتح باب الرحيل أمام فيدال
كلوب ينفي اهتمام ليفربول بتشامبرلاين
:: فيسبوك
alarab.co.uk
:: تويتر

:: الأرشيف

﻿
:: آراء

أوباما.. بين فلسطين وحلب

خيرالله خيرالله

حجر الذهب ومنتظر الزيدي

علي العائد

2017: سنة قياس اتجاهات النظام الدولي

د. خطار أبودياب

لا ضمان للعراق وسوريا إلا بكفالة العرب

حامد الكيلاني

سوريا: المعارضة المسلحة تواجه تحدي التغيير

سلام السعدي

عذرا.. لا توجد في العراق مؤامرة

كافي علي

تونس وأردوغان.. 'الفائض' الوظيفي الإرهابي

أمين بن مسعود

:: أفكار

الصحافي روائيا

حميد سعيد

كتاب جدة بين الاتحاد والرقيب

زكي الصدير

قريبة نوال السعداوي

حسن الوزاني

مثل غصن وحيد

نهى الصراف

2016 أسقط نرجسية وسائل الإعلام

كرم نعمة

رأسي مثل رأس السنة

علي السوداني

كاريكاتير - ياسر أحمد

:: العرب في أسبوع

:: تكنولوجيا

مايكروسوفت تخطو خطوة نحو الثورة الصناعية المقبلة

ثغرات أمنية يستهدفها الهاكرز في 2017

جديد التكنولوجيا: غوغل كروم يستبدل صور ترامب بالقطط

:: اضداد

المنجمون في مدخل العام الجديد.. يضيئون أم يضللون

:: ثقافة+

'ذئاب منفردة'.. متعة الاكتشاف في وسط الانهيار الكوني

بير كيركبي رسام الزمن المعلق في عري مطلق

:: تشكيل

كتاب عن تجربة فنان تشكيلي سوري

:: لقاء

2016 سنة التقلبات السياسية في العراق.. 2017 عام المفاجآت

سوريا 2016: ساحة دامية لتغيير الأقطاب

:: كتب

قد تقول الصورة ما لا يقوله الكلام

سيرة ذاتية لشاعر مغربي يطارد الأمل بذاكرة مجنحة

إدانة روائية للوصاية الذكورية على المرأة

كتاب عن تجربة فنان تشكيلي سوري

شعر يحتفي بتناقضات الإنسان في همومه وأفراحه

نقاد غربيون وكتاب عن العلاقة بين الثقافة والمجتمع

الواقع والأسطورة

:: السياسة حياة

راؤول يحقق أمنية شقيقه فيديل بحظر اسمه في رموز كوبا

عين إيفانكا ترامب على سيدة أميركا الأولى

عقيلة موغابي تسدد دينا قديما بالحيوانات

صيد التماسيح يغضب وزيرا أستراليا

الملكة رانيا أيقونة البنك الدولي في 2016

:: تعليم

الحوثيون في عداء مع عقل اليمن عبر استهداف الأساتذة الجامعيين

هل يمنع تغليظ العقوبة الجنائية الغش في المدارس المصرية

:: سياحة

وجهات سياحية ترتدي حلة الاحتفال لاستقبال 2017

:: لياقة

المدرب الخاص يعزز الحماس والرغبة في الاستمرار

:: جذور

اليوم العالمي للغة العربية: إقرار دولي بالإسهام العربي في السجل الإنساني

التاريخ في زمن الميليشيات.. تجارة آثار منظمة في اليمن

:: صحة

العلاج بالخلايا الجذعية الصناعية أكثر نجاعة وأقل تعقيدا من الطبيعية

تعذر إيقاف النزيف البسيط ينذر أحيانا بالهيموفيليا القاتل

ما يخبرنا به مرضى الزهايمر

:: مسرح

'سيدة الأسرار: عشتار' نص يكتب دستور دولة الشهوة العظمى

:: سينما

هوليوود تعترف أخيرا بـ'السينما السوداء'

:: ترك وعجم

'الأتراك الجدد'.. أصوات بديلة تبقي أردوغان في الحكم حتى عام 2029

مخدرات إيران تدمر المجتمع والحرس الثوري يروجها في الجوار

:: سيارات

2016 فتح آفاقا خيالية في مستقبل السيارات

نصائح وإرشادات: الأمتعة تكثف بخار الماء على نوافذ السيارة

:: اختيارات المحرر

اختتام فعاليات مهرجان الظفرة التراثي

سيرة ذاتية لشاعر مغربي يطارد الأمل بذاكرة مجنحة

تشخيص مبكر لأمراض الفنانين من خلال لوحاتهم

فيسبوك 'الرجل السيء' في عام 2016

كتاب عن تجربة فنان تشكيلي سوري

تمويل ألماني لتمكين شباب تونس

لاجئان سوريان يفتتحان مطعما حلبيا في باريس

حدائق خضراء فوق الحافلات في إسبانيا

2016 عام لا ينسى للمدرب زيدان

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