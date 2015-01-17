ثلاثون يوما أمام الجيش الأميركي لوضع إستراتيجية جديدة ضد داعش
ترامب يمهل الجيش ثلاثين يوما لوضع استراتيجية لهزيمة التنظيم المتشدد تشمل إعداد قائمة بالمقترحات الرامية لتجفيف منابع تمويل الجهاديين.
:: اخبار
الجيش السوري يقترب من السيطرة على مدينة الباب
خمسة فصائل عسكرية في سوريا تعلن حل نفسها واندماجها بشكل كامل ضمن كيان عسكري جديد يحمل اسم 'هيئة تحرير الشام' بقيادة أبوجابر هاشم الشيخ.
التوظيف الإعلامي لزيارة هنية يضع حماس في دائرة الشكوك المصرية
القاهرة لا تثق في نوايا حركة حماس حول تسليم المتسللين والتعاون في عدة قضايا أهمها قضية الأنفاق.
:: في العمق
إعلام لبنان.. أزمة بين الجمهور ودعاة الحفاظ على أخلاقه
أزمة الإعلام المرئي هي أزمة بنيوية ولا تتعلق بما يمكن أن يثيره أي برنامج من مشكلات أو اعتراضات، لأن هذه الأزمة قامت على المحاصصة الطائفية.
الإرهاب الاقتصادي.. سلاح الحوثيين ضد المؤسسات اليمنية
قيام الحكومة الشرعية بدفع رواتب الموظفين يعتبر انتصارا سياسيا، وانهيار كبير للاقتصاد جراء استنزاف للاحتياطي المالي.
:: اقتصاد
أوراق أميركية وتركية لتخفيف آلام البريكست البريطاني
ترامب يعرض استمرار الترتيبات الأوروبية مع بريطانيا بعد الانفصال، والخبراء يؤكدون أن النقاشات لن تخفف مأزق لندن مع بروكسل.
:: حياة وتحقيقات
متحف البايات يضيء نافذة من تاريخ تونس الحديث
متحف قصر السعيد يعرض ضمن احتفالية مرور 60 عاما على استقلال تونس، أكثر من 300 قطعة من المخطوطات واللوحات والوثائق النادرة التي توثق لتاريخ تونس.
:: ثقافة
الفن قادر على بناء الأوطان واقتحام جماليات التراجيديا
الباحثة والأكاديميّة الأميركية مريم كووك تطرح القضايا المرتبطة بعلاقة الفن بالثورة ودور القيمة السياسيّة للفن في بناء الوعي بما يحدث.
:: اسلام سياسي وتسامح
استنفار فكري للتصدي للتسرب الشيعي عبر معرض القاهرة للكتاب
ظاهرة تزوير الكتب تنتشر في مصر، حيث يقوم ناشطون بنشر التشيع، من خلال طباعة كتب قاموا بتأليفها ووضعوا عليها أسماء علماء سنة، مع العبث في التحقيقات.
:: منوعات
وصفة للسعادة: باحثون يقصون الذكريات المؤلمة من المخ
علماء يابانيون يعملون على دراسة يمكن أن تمهد الطريق لإيجاد طرق جديدة لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة النفسية واضطرابات عقلية أخرى.
أمير الغناء يستقيل بسبب طبال هيفاء وهبي
الفنان هاني شاكر قرر الاستقالة من منصب نقيب المهن الموسيقية ويؤكد أن العمل النقابي أعطى فرصة لأي شخص للتطاول عليه والنيل من تاريخه.
:: اسرة
ما بين إظهار الرجولة والاستقلالية يلجأ التلاميذ إلى التدخين
أخصائيون يؤكدون أن التدخين مرتبط بمستوى تعليم الأب والأم، وأن التخفيف من التوتر من أهم أسباب بدء المراهق في التدخين.
:: ميديا واونلاين
تقييد حق الوصول إلى المعلومة يهدد حرية الإعلام التونسي
منع الموظفين من التصريح الإعلامي يعرقل عمل الصحافيين، والحكومة ترفض الاتهامات وتصر على حرية الإعلام.
:: رياضة
بروس: كل شيء وارد، ويجب أن نكون طموحين
الكاميرون تجاوزت رفض لاعبين بارزين لأداء الواجب الوطني وتقدمت إلى المربع الذهبي في كأس الأمم الأفريقية.
أرسنال يدخل دائرة المنافسة على ضم غريزمان
مورينيو يحدد الدولي الفرنسي على رأس أولوياته حيث يرصد نادي المدفعجية 100 مليون يورو وراتب أسبوعي 293 ألف يورو للظفر بخدماته.
متفرقات رياضية: إصابة النني حرمته لقاء المغرب
حارس مرمى المنتخب الكاميروني فابريس أوندوا يؤكد أن تصديه لركلة الترجيح التي سددها السنغالي ساديو ماني أتى نتيجة دراسة طويلة للمنتخب السنغالي.
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