إرهابيان يفجران نفسيهما خلال اشتباك مع الشرطة في جدة
قوات الأمن السعودية تحاصر منزلا في جدة وتتبادل إطلاق النار مع الرجلين اللذين فجرا نفسيهما.
:: اخبار
دول الجوار تعلن رفضها القاطع للتدخل الأجنبي في ليبيا
سعيد قدري -
اجتماع القاهرة ناقش إمكانية تعديل الصخيرات وصيغة المجلس الرئاسي.
:: في العمق
تحديد المفاهيم والمصطلحات خطوة أولى نحو تجديد الخطاب الديني
مؤتمر مكتبة الإسكندرية يخلص إلى أن الإرهاب تطرف سياسي واجتماعي تم تغليفه بصبغة دينية واستخدام التعاليم الإسلامية ضد الإسلام بما يمنح مبررات للإسلاموفوبيا.
:: وجوه
وليد فارس ودينا حبيب عصا ترامب في مواجهة الإسلاميين
بين فارس وباول تناقضات كبيرة في المنشأ، إذ يحمل فارس على كاهله ماضيا عاصفا، يتخلله عقد كامل من الصراعات العسكرية والأيديولوجية الطاحنة.
يحيى الشامي قائد عسكري حوثي يجيد العزف على أوتار السياسة
الشامي بات القائد الفعلي للقوات المسلحة والأمن في عهد الحوثيين والرجل الأول في الجماعة الذي خرج من دائرة الظل ليتربع في الواجهة بعد عقود من العمل السري.
كريمة مختار كاريزما مصرية تشبه جميع الأمهات
مختار صاحبة الإطلالة 'الأُمومية' الأبرز في عمر الدراما التلفزيونية ستبقى كأحد أعمدة الفن المصري الذي جعل لشخصية الأم مكانة ودورًا بارزًا يرمز للقيم والأخلاق.
:: حياة وتحقيقات
هدير فتاة مصرية تكشف المستور في قضية الأم العزباء
هدير مكاوي، شابة مصرية، أضفت على مصطلح 'السينغل مازر'، مفهوما جديدا، صادما للمجتمع المصري، الذي انقسم حول قصتها ما بين مهاجم ومؤيد.
:: ثقافة
تأنيث الكتابة
تأنيث الصوت وتأنيث الكتابة سيفضيان بالضرورة إلى تأنيث اللغة رغم إكراهات الأبنية والصيغ والاشتقاقات، لأن الحفر العميق في متون اللغة بمنظور الأنثى سيولِّد من رحم اللغة المؤنَّث حيزاً أرحب.
مفهوم التحرر النسوي على محك أصوليتين
التمجيد الأعمى للعادات والتقاليد المحلية بلا تمييز هو بمثابة رد فعل يسعى إلى إيجاد علاقة تواصلية مع الأمر الواقع بمساوئه وحسناته، والمحافظة عليه بدلا من تغييره.
هل ثمة هوية ثقافية بين رف الكتب
'الصدع' كتاب لجيل كيبل الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية ويضم مقالات إذاعية دأب على بثّها أسبوعيا بين صائفتي 2014 و2015، على أمواج إذاعة فرنسا الثقافية.
:: منوعات
مي سليم بطلة 'السبع صنايع'
منى زكي وأحمد السقا وكندة علوش ونيللي كريم وحسن الرداد ضيوف شرف في مسلسل 'السبع صنايع' المقرر عرضه في رمضان المقبل.
وصول ترامب إلى الحكم ينعش السياحة ببلد زوجته
انتعاش بيع فطائر التفاح التي أُطلق عليها اسم ميلانيا ترامب في مخبز كروهيك في بلدة سفنيشيا السلوفانية مسقط رأس السيدة الأولى للولايات المتحدة.
جديد التكنولوجيا: أول كاميرا للواقع الافتراضي ثنائية العدسة
شركة تسعى مايكروسوفت إلى تسجيل براءة اختراع لجهاز جديد يحتوي على شاشة عرض ومفاصل تثبيت مرنة بحيث يمكن تحويل الجهاز من هاتف ذكي إلى كمبيوتر لوحي.
:: اسرة
الحاجات العاطفية للأرملة والمطلقة تصطدم بالاستهجان
الزواج الثاني للأم حق يرفضه الأبناء ويستنكره المجتمع الذي لا يتردد في اتهامها بنكران الجميل لزوجها الأول، أو عدم مراعاتها لمشاعر أبنائها.
مصممة سعودية تقتحم عالم موضة الرجال
خديجة الشهري تقدّم مجموعة من الجلابيات تحت اسم 'صيت' تجمع فيها بين الزيّ الرسمي للرجل في المملكة والحضارة العربية.
:: رياضة
عصام الحضري حامي عرين الفراعنة يترصد المزيد من الأرقام القياسية
حارس مرمى المنتخب المصري أكبر لاعب سنا يشارك في بطولة أمم أفريقيا للمرة السابعة بفارق مرة واحدة عن الرقم القياسي لسونغ مدافع الكاميرون والمصري أحمد حسن.
المغرب ينعش آماله في كأس أمم أفريقيا بفوز كبير على توغو
ساحل العاج 'حامل اللقب' يواصل نزيف النقاط بعد التعادل السلبي مع توغو في المباراة الافتتاحية والتعادل 2 مقابل 2 مع الكونغو الديمقراطية.
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