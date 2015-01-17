الاثنين 30 يناير/كانون الثاني 2017، العدد: 10528

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الاثنين 30 يناير/كانون الثاني 2017، العدد: 10528
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رسالة ترامب إلى العالم الإسلامي: سياسة التقارب انتهت

:: آراء

أفريقيا والعودة المغربية

خيرالله خيرالله

هندسة البيئة العربية أولوية غربية

محمد أبو الفضل

فوضى هائلة في انتظار العالم

فاروق يوسف

طبائع الاستبداد: العقل المجبول على البيعة

سعيد ناشيد

لبنان بين الشغور والشغور

عديد نصار

كاريكاتير - موفق قات
:: أفكار

الشغف وسيلة لتسميم الحياة

هيثم حسين

الشعر والماضي والصداقات

علي جعفر العلاق

من أنصار التكنولوجيا مئة بالمئة

شيماء رحومة

الجمال وحده لا يكفي

رابعة الختام

الإعلام الجديد والتشريعات الغائبة

سالم الكتبي

لماذا نضرم النار في مدننا؟

كرم نعمة

:: العالم الآن
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ثلاثون يوما أمام الجيش الأميركي لوضع إستراتيجية جديدة ضد داعش

ترامب يمهل الجيش ثلاثين يوما لوضع استراتيجية لهزيمة التنظيم المتشدد تشمل إعداد قائمة بالمقترحات الرامية لتجفيف منابع تمويل الجهاديين.

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:: اخبار

الجيش السوري يقترب من السيطرة على مدينة الباب

خمسة فصائل عسكرية في سوريا تعلن حل نفسها واندماجها بشكل كامل ضمن كيان عسكري جديد يحمل اسم 'هيئة تحرير الشام' بقيادة أبوجابر هاشم الشيخ.

التوظيف الإعلامي لزيارة هنية يضع حماس في دائرة الشكوك المصرية

القاهرة لا تثق في نوايا حركة حماس حول تسليم المتسللين والتعاون في عدة قضايا أهمها قضية الأنفاق.

الرئيس اللبناني: لا أحد أقوى من الدولة

إدارة ترامب تختبر حزمها في محاربة الإرهاب على أرض اليمن

شبهة عمل إرهابي في مقتل شرطي بحريني

جلسة مغلقة لبحث عودة المغرب

تقرير ألماني يكتشف انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين في ليبيا

الأمم المتحدة تقيم تقدم تونس في مجال حقوق الإنسان

تظاهرة في الرباط تطالب بمكافحة الفساد

حمة الهمامي: الائتلاف الحاكم لن يحل مشاكل تونس

اشتباكات بين مسلحي مدينتين غربي ليبيا

مرسوم منع المسلمين يضع ترامب في مواجهة مباشرة مع القضاء

رئيس البرلمان الأوروبي السابق يسعى للإطاحة بميركل

عراقيل جديدة تعترض طريق فيون نحو الإليزيه

:: في العمق

إعلام لبنان.. أزمة بين الجمهور ودعاة الحفاظ على أخلاقه

أزمة الإعلام المرئي هي أزمة بنيوية ولا تتعلق بما يمكن أن يثيره أي برنامج من مشكلات أو اعتراضات، لأن هذه الأزمة قامت على المحاصصة الطائفية.

الإرهاب الاقتصادي.. سلاح الحوثيين ضد المؤسسات اليمنية

قيام الحكومة الشرعية بدفع رواتب الموظفين يعتبر انتصارا سياسيا، وانهيار كبير للاقتصاد جراء استنزاف للاحتياطي المالي.

مانويل فالس.. الطامح إلى تجديد دماء اليسار الفرنسي

رئيس الوزراء الفرنسي يأمل في لم شمل معسكر اليسار لتجنب تكرار صدمة الانتخابات الرئاسية التي حدثت في 2002 .
:: اقتصاد

أوراق أميركية وتركية لتخفيف آلام البريكست البريطاني

ترامب يعرض استمرار الترتيبات الأوروبية مع بريطانيا بعد الانفصال، والخبراء يؤكدون أن النقاشات لن تخفف مأزق لندن مع بروكسل.
مقاييس جديدة للأمن الإلكتروني لإنقاذ شركات التأمين
قلق تونسي من عواقب اتفاق للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي
معرض توظيف أبوظبي بوابة مثالية للكفاءات الإماراتية
قمتان تناقشان تحديات الشحن البحري والنفط والغاز
:: حياة وتحقيقات

متحف البايات يضيء نافذة من تاريخ تونس الحديث

متحف قصر السعيد يعرض ضمن احتفالية مرور 60 عاما على استقلال تونس، أكثر من 300 قطعة من المخطوطات واللوحات والوثائق النادرة التي توثق لتاريخ تونس.

تقنيات الواقع الافتراضي: بساط ريح يقرب الواقع ويثري الحياة

تطورات تحدث نقلة نوعية في شبكات التواصل الاجتماعي حيث سيتمكن الجيل القادم من المعايشة المشتركة كأن يقوموا برحلة سفاري لنفس المكان.
:: ثقافة

الفن قادر على بناء الأوطان واقتحام جماليات التراجيديا

الباحثة والأكاديميّة الأميركية مريم كووك تطرح القضايا المرتبطة بعلاقة الفن بالثورة ودور القيمة السياسيّة للفن في بناء الوعي بما يحدث.
ثائر يساري يتحول إلى رحالة متصوف
'تياترو ثرفنطيس' رواية مغربية مسرحها طنجة
كوميديا لبنانية سوداء عن حياة المرأة الحامل
مارك ديغرانشان فنان التلاشي المربك والخارج عن المألوف
كتاب الحالمين
:: اسلام سياسي وتسامح

استنفار فكري للتصدي للتسرب الشيعي عبر معرض القاهرة للكتاب

ظاهرة تزوير الكتب تنتشر في مصر، حيث يقوم ناشطون بنشر التشيع، من خلال طباعة كتب قاموا بتأليفها ووضعوا عليها أسماء علماء سنة، مع العبث في التحقيقات.

لماذا تأخرت القطيعة مع التيارات المتطرفة

الصراع على تمثيل الدين أو على مقاصده أضحى بمثابة معركة لا بد منها، لمواجهة الجماعات التكفيرية المتطرفة، والتي ينبغي خوضها من قبل كل التيارات.
:: منوعات

القضاء ينصف جنيفر لورانس

وصفة للسعادة: باحثون يقصون الذكريات المؤلمة من المخ

علماء يابانيون يعملون على دراسة يمكن أن تمهد الطريق لإيجاد طرق جديدة لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة النفسية واضطرابات عقلية أخرى.

أمير الغناء يستقيل بسبب طبال هيفاء وهبي

الفنان هاني شاكر قرر الاستقالة من منصب نقيب المهن الموسيقية ويؤكد أن العمل النقابي أعطى فرصة لأي شخص للتطاول عليه والنيل من تاريخه.

تمثال للأميرة ديانا بعد 20 سنة من وفاتها

الأميران وليام وشقيقه هاري قاما بتشكيل لجنة لاختيار نحات لنحت تمثال لأمهما الأميرة ديانا اعترافا بتأثيرها الإيجابي على المملكة المتحدة.
:: اسرة

ما بين إظهار الرجولة والاستقلالية يلجأ التلاميذ إلى التدخين

أخصائيون يؤكدون أن التدخين مرتبط بمستوى تعليم الأب والأم، وأن التخفيف من التوتر من أهم أسباب بدء المراهق في التدخين.
الطفل يتعرف على ملامح وجه أمه في شهره الرابع
تجميد الدهون أحدث تقنيات التجميل
استمرار برودة الأطراف وتورمها ينذر بالإصابة بفقر الدم
عقاران جديدان يطيلان عمر مصابي سرطان الدم
فيلم عن الصحة
:: ميديا واونلاين

تقييد حق الوصول إلى المعلومة يهدد حرية الإعلام التونسي

منع الموظفين من التصريح الإعلامي يعرقل عمل الصحافيين، والحكومة ترفض الاتهامات وتصر على حرية الإعلام.
زوكيربرغ: لنترك أبواب أميركا مفتوحة
مجلة 'فانيتي فير' تغازل ميلانيا ترامب بإغضاب المكسيكيين
#هاشتاغ اليوم: هل جلط الأسد أم جلطهم
أبرز تغريدات العرب: أكبر سلاح بيد أي دولة هو كادرها التعليمي
:: رياضة

بروس: كل شيء وارد، ويجب أن نكون طموحين

الكاميرون تجاوزت رفض لاعبين بارزين لأداء الواجب الوطني وتقدمت إلى المربع الذهبي في كأس الأمم الأفريقية.

أرسنال يدخل دائرة المنافسة على ضم غريزمان

مورينيو يحدد الدولي الفرنسي على رأس أولوياته حيث يرصد نادي المدفعجية 100 مليون يورو وراتب أسبوعي 293 ألف يورو للظفر بخدماته.

دوسوييه يترك تدريب كوت ديفوار

يد سلوفينيا تظفر ببرونزية العالم

لينغارد يشيد بدور القائد روني

ليستر يرفض التفريط في سليماني

متفرقات رياضية: إصابة النني حرمته لقاء المغرب

حارس مرمى المنتخب الكاميروني فابريس أوندوا يؤكد أن تصديه لركلة الترجيح التي سددها السنغالي ساديو ماني أتى نتيجة دراسة طويلة للمنتخب السنغالي.

:: فيسبوك
alarab.co.uk
:: تويتر

:: الأرشيف

﻿
:: آراء

أفريقيا والعودة المغربية

خيرالله خيرالله

هندسة البيئة العربية أولوية غربية

محمد أبو الفضل

فوضى هائلة في انتظار العالم

فاروق يوسف

طبائع الاستبداد: العقل المجبول على البيعة

سعيد ناشيد

لبنان بين الشغور والشغور

عديد نصار

:: أفكار

الشغف وسيلة لتسميم الحياة

هيثم حسين

الشعر والماضي والصداقات

علي جعفر العلاق

من أنصار التكنولوجيا مئة بالمئة

شيماء رحومة

الجمال وحده لا يكفي

رابعة الختام

الإعلام الجديد والتشريعات الغائبة

سالم الكتبي

لماذا نضرم النار في مدننا؟

كرم نعمة

كاريكاتير - موفق قات

:: العرب في أسبوع

:: ثقافة+

مارك ديغرانشان فنان التلاشي المربك والخارج عن المألوف

كتاب الحالمين

'سباق الموت 2050': أميركا تستمتع بدماء أبنائها

:: سياحة

مدينة بروم الأسترالية معرض لأجمل اللآلئ في العالم

استفسارات سياحية

زوم على السياحة

:: صحة

استمرار برودة الأطراف وتورمها ينذر بالإصابة بفقر الدم

عقاران جديدان يطيلان عمر مصابي سرطان الدم

فيلم عن الصحة

:: تشكيل

مسيرة للنمل تستعيد ذاكرة لبنان المأزومة

الأصالة والحداثة تجتمعان في معرض البحرين للفنون التشكيلية

:: تكنولوجيا

هل فكرت ماذا سيحصل لحساباتك الاجتماعية بعد وفاتك

أخبار متفرقة: مخترع أندرويد يخطط لمنافسة أبل وغوغل

جديد التكنولوجيا: إسوارة ذكية لزيادة فرص الحمل والإنجاب

:: السياسة حياة

حملات مبتكرة للمرشحين في السباق نحو الإليزيه

ربطات عنق ترامب تتطاول على الموضة

حكومة النرويج تهدي جارتها فنلندا جبلا في عيد استقلالها المئة

عظة من السبسي للأغبياء سياسيا

الأمير هاري يقدم وصفة لعلاج الاكتئاب

:: كتب

الفن قادر على بناء الأوطان واقتحام جماليات التراجيديا

'تياترو ثرفنطيس' رواية مغربية مسرحها طنجة

:: لقاء

المخرج علي عبدالخالق: السينما التي تنفصل عن قضايا شعوبها لا يكتب لها البقاء

:: سينما

ديفيد لينش: ذلك العبقري المجنون

:: لياقة

التدرب باستخدام الكرات يقوّي العضلات ويخفف آلامها

:: جذور

أشواك الذاكرة توخز الأقدام على خط الجزائر باريس

التحنيط مارسه العامة.. مقابر صخرية معلقة حفظت سر المومياوات في اليمن

:: مسرح

بطل مزيف يقتنص الفرص ليجالس جنود العدو

معرض 'فنون العرائس' المصري يستحضر روح 'الليلة الكبيرة'

:: تعليم

الأمهات يوظفن مواقع التواصل لتقويم أداء وزارة التعليم في مصر

لماذا يرفض الأكاديميون الأفارقة الحياة الناعمة في الجامعات الأميركية

:: ترك وعجم

ليلة الحناء.. حلبة صراع الأجيال في تركيا

دور المرأة المتعلمة في إيران يقتصر على تربية الأبناء

:: سيارات

الواقع المعزز يغير أساليب السياقة التقليدية

غوغل ترشد السائقين إلى أماكن ركن السيارات

ساعات ذكية تتحكم في سيارات جينسيس الفاخرة عن بعد

سيارة مازدا الجديدة بسقف صلب قابل للطي

:: اضداد

ترامب.. أكثر من مرشح وأقل من رئيس

مؤيدو ترامب أقل ضجيجا من معارضيه

إجماع على التخوف من جموح الرئيس الجديد

:: اختيارات المحرر

القضاء ينصف جنيفر لورانس

مجلة 'فانيتي فير' تغازل ميلانيا ترامب بإغضاب المكسيكيين

تمثال للأميرة ديانا بعد 20 سنة من وفاتها

وصفة للسعادة: باحثون يقصون الذكريات المؤلمة من المخ

مارك ديغرانشان فنان التلاشي المربك والخارج عن المألوف

استمرار برودة الأطراف وتورمها ينذر بالإصابة بفقر الدم

أمير الغناء يستقيل بسبب طبال هيفاء وهبي

ليستر يرفض التفريط في سليماني

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