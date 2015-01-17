الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2017، العدد: 10524

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الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2017، العدد: 10524
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قمة بين عبدالله الثاني وبوتين لاستكشاف ما بعد أستانة

:: آراء

العراق.. ما أخبار المخطوفين؟

فاروق يوسف

السنة العرب في العراق مقبلون على مرحلة جديدة

هارون محمد

تأملات في الإطلالة 'الترامبية' الأولى

سالم الكتبي

حزب القوى الاشتراكية والمتاجرة بالأمازيغية

أزراج عمر

المسألة الليبية.. والإعلام العربي

خالد عمر بن ققة

كاريكاتير - موفق قات
:: أفكار

فيسبوك… صحيفة القراء ووسائل الإعلام

د. ياس خضير البياتي

علي الوردي في ملفه السري

وارد بدر السالم

ما يبقى من بونفوا

أبو بكر العيادي

سأشتكيك لـ'سي الحبيب'

لمياء المقدم

يحيا الرئيس

إياد بركات

:: العالم الآن
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ترامب يطالب بإنشاء مناطق آمنة في سوريا

الإدارة الأميركية الجديدة تقدم على خطوة عارضها طويلا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خشية الانجرار بشكل أكبر في الصراع.

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:: اخبار

ذكرى يناير تمر بسلام في غياب الساسة وعزوف المصريين

الحكومة تراهن على تقبل الشعب خيار 'الصبر الاستراتيجي'، والسيسي: المصريون تحملوا ما يفوق طاقة البشر.

دقت ساعة رحيل اليوناميد من السودان

اندونيسيا سترسل وفدا للتحقيق في مزاعم بأن قواتها لحفظ السلام ضمن بعثة يوناميد حاولت تهريب أسلحة خارج السودان.

فصائل المعارضة السورية تستنفر لمواجهة فتح الشام

السعودية تدعم أسطول قواتها الجوية بطائرات حديثة

أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء تراوح مكانها في تونس

السيسي حريص على زيارة تونس

تونس تحسن تصنيفها في مؤشر الفساد بالقطاع العام

المغرب يسعى إلى محاربة العنف ضد النساء

ملتقى أمني أفريقي لبحث آثار الأزمة الليبية

الرئيس الأميركي ينتقل من وعود حصار المهاجرين إلى مرحلة التنفيذ

التعديلات الدستورية في تركيا تدخل مراحلها الأخيرة

تشديد الرقابة على حركة يمينية متطرفة بألمانيا

تمديد القيود على حدود الاتحاد الأوروبي

الاقتراح سيتيح لألمانيا والنمسا والسويد والدنمارك وأيضا النرويج تمديد القيود الحالية على الحدود لثلاثة أشهر أخرى من موعد انقضاء الفترة الحالية.

:: في العمق

مؤتمر أستانة.. المدخل لتثبيت نفوذ روسيا وتركيا وإيران في المنطقة

المؤتمر يمنح الوسطاء الثلاثة نصرا دبلوماسيا، والدور الأميركي مغيب في أستانة لتراجع خيارات واشنطن في سوريا.

عقدة ألمانيا في انتظار علاقات مرتبكة بين ترامب وأوروبا

مخاوف ألمانية من تعزيز الرئيس الجديد للعلاقات مع روسيا، واحتمال فتور التحالف مع واشنطن يربك برلين.

مكاسب القوات العراقية تمنح سكان الموصل الأمل بالاستقرار

الدمار يلحق بالعديد من الأحياء في البداية على أيدي التنظيم، ومؤخرا عقب هجوم تحرير الموصل آخر معاقل التنظيم في العراق.

صعود قادة شعبويين يغذي الفساد في العالم

الدول التي تنصب قادة شعبويين يميلون إلى الاستبداد تراجع ترتيبها على قائمة التصنيف الذي تضعه المنظمة الدولية.
:: اقتصاد

اجتماع ماي وترامب لوضع العصي في عجلات التجارة العالمية

لقاء لإطلاق شرارة إعادة رسم خارطة التجارة العالمية وواشنطن تقول أميركا أولا ولندن تؤكد أن 'بريطانيا أولا'.

زيادة إنتاج إيران النفطي تطعن اتفاق أوبك
أبوظبي تستقبل 4.4 مليون سائح في العام الماضي
انعزالية ترامب التجارية تمنح الصين قيادة العالم
15 مليار دولار استثمارات مدينة خليفة الصناعية
:: حياة وتحقيقات

البرتقال يفيض على عاصمته في البلاد التونسية

قطاع القوارص يشهد وفرة في الإنتاج قد تتسبب في إفلاس الآلاف من الفلاحين، الذين يعانون نتيجة غلاء تكاليف الإنتاج والمديونية وهبوط الأسعار وصعوبة الترويج.
حملات مبتكرة للمرشحين في السباق نحو الإليزيه
ربطات عنق ترامب تتطاول على الموضة
حكومة النرويج تهدي جارتها فنلندا جبلا في عيد استقلالها المئة
عظة من السبسي للأغبياء سياسيا
الأمير هاري يقدم وصفة لعلاج الاكتئاب
:: ثقافة

السرد النسوي حالة من التمرد الأنثوي

الناقد البحريني فهد حسين الأمين يوضح أن الرواية الخليجية النسوية لم تشر إلى البنية الثقافية التي أنتجت هذا التسلط الذكوري، إلا من خلال الموروث والعادات.
المبدعون المخضرمون العرب أفلسوا.. ابحثوا عن الشباب
علاء الديب ترك وراءه رواية الدم النازف من جرح متجدد
ندوة تبحث في علاقة الموسيقى بالشعر الشعبي في الامارات
الأعمال اللبنانية المشتركة: استخدام متعسف للهجات المحلية
'أوركيديا' يعيد الدراما التاريخية إلى الواجهة
:: اسلام سياسي وتسامح

الكراهية ضد المسلمين: تحالف اليمين والإرهاب والإعلام

مخاوف المسلمين في العالم تتعزز من صعود منسوب الكراهية وهي تخوفات مشروعة بالنظر إلى التصريحات والبرامج الانتخابية التي تطلقها الأحزاب اليمينية.

مسيحيو القدس: أقلية تصارع من أجل إثبات الهوية

مسيحيو القدس يتعرضون لممارسات الاحتلال ولنتائج كونهم أقلية داخل الأغلبية المسلمة تستشعر أيضا ما يتعرض له المسيحيون في المنطقة العربية.
:: منوعات

مجموعة إيلي صعب بروح شرقية في باريس

فرض الكعب العالي على الموظفات خرق للقانون في بريطانيا

تمرد ثورب على فرض قواعد تتعلق بالزي وتميز ضد النساء في بعض القطاعات يتحول إلى محور حديث وطني قاد إلى تحقيق أجراه المشرعون حول قواعد الزي في أماكن العمل في بريطانيا.

مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارات وصيانتها في مصر

نيروز طلعت تأمل في تشجيع المزيد من النساء على تعلم القيادة بشكل احترافي والإلمام بقواعد الصيانة حتى لا يقعن في مواقف محرجة أو يتعرضن لعمليات نصب.

حافلات سياحية خاصة بالكلاب في لندن

ما يزيد على 160 كلبا استمتعت بجولة في الحافلة “كيه.9” على مدى ثلاثة أيام خلال الحدث الذي نُظم لأول مرة وعلى طريق يمر بالمعالم الشهيرة في العاصمة البريطانية.
:: اسرة

'تشورُّو' حلوى أندلسية تقبل عليها الأسر المغربية

يوسف حمادي -

شوارع مدن شمال المغرب لا تخلو من محلات صناعة كعكة 'تْشُورُّو' وهي حلوى لذيذة تعرف بشكليها الطويل الشبيه بالعصى الصغيرة والدائري.
نقوش الزهور تزين موضة الربيع
الإفراط في تناول حبوب حرقة المعدة يضر الجهاز الهضمي والكلى
الطهي الزائد للمأكولات يتلف الأعصاب ويسبب السرطان
'لا سونتي دون لا سيات' فيلم عن الصحة
:: ميديا واونلاين

حصار الصحافيين في الولايات المتحدة يثير انتقادات دولية

ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية الإعلام دنيا مياتوفيتش تشدد على ضرورة عدم منع الصحافيين من أداء مهامهم ما لم يثبت تورطهم في الأعمال العدائية.
'بشتري راجل'.. الذكورية تملأ فيسبوك المصري
فيديو مقارنة بين ترامب وأوباما يجتاح يوتيوب
هاشتاغ اليوم: #فيروس_شمعون2 يستنفر السعوديين
أبرز تغريدات العرب: الفكر الغربي تحول إلى أزمة في ثقافتنا
:: رياضة

المغرب يثري رهان العرب على لقب أمم أفريقيا

رينارد يؤكد سحره في أدغال القارة السمراء بعد إطاحة أسود الأطلس بمنتخب كوت ديفوار، ومنتخب الكونغو الديمقراطية الحصان الأسود في البطولة.

كوتينيو باق مع ليفربول حتى عام 2022

فريق باريس سان جرمان حاول الحصول على خدمات لاعب خط الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو خلال الصيف الماضي، إلا أن ليفربول رفض جميع العروض التي قدمها.

تونس ترفع درجة التأهب لمواجهة بوركينا فاسو

فرنسا تصطدم بسلوفينيا في نصف نهائي مونديال اليد

روراوة: أتعرض لحملة إعلامية شرسة

فيرغسون يكيل المديح لمورينيو

ميغيل: لا أفكر في تدريب برشلونة

متفرقات رياضية: النني يريد أن يخلف الأسطورة تيري هنري

:: فيسبوك
alarab.co.uk
:: تويتر

:: الأرشيف

﻿
:: آراء

العراق.. ما أخبار المخطوفين؟

فاروق يوسف

السنة العرب في العراق مقبلون على مرحلة جديدة

هارون محمد

تأملات في الإطلالة 'الترامبية' الأولى

سالم الكتبي

حزب القوى الاشتراكية والمتاجرة بالأمازيغية

أزراج عمر

المسألة الليبية.. والإعلام العربي

خالد عمر بن ققة

:: أفكار

فيسبوك… صحيفة القراء ووسائل الإعلام

د. ياس خضير البياتي

علي الوردي في ملفه السري

وارد بدر السالم

ما يبقى من بونفوا

أبو بكر العيادي

سأشتكيك لـ'سي الحبيب'

لمياء المقدم

يحيا الرئيس

إياد بركات

كاريكاتير - موفق قات

:: العرب في أسبوع

:: ثقافة+

فوتوغرافي فرنسي يقاوم التدمير البيئي بفن الشارع

امرأة تغوص في المجهول الزماني والمكاني في 'تمزق'

:: سينما

'البحث عن السلطة الضائعة' فيلم مغربي عن الحرية المفقودة

'حيوانات ليلية' رؤية سينمائية بشذى العطور المخملية

:: مسرح

بطل مزيف يقتنص الفرص ليجالس جنود العدو

معرض 'فنون العرائس' المصري يستحضر روح 'الليلة الكبيرة'

:: كتب

السرد النسوي حالة من التمرد الأنثوي

المبدعون المخضرمون العرب أفلسوا.. ابحثوا عن الشباب

علاء الديب ترك وراءه رواية الدم النازف من جرح متجدد

:: اضداد

ترامب.. أكثر من مرشح وأقل من رئيس

مؤيدو ترامب أقل ضجيجا من معارضيه

إجماع على التخوف من جموح الرئيس الجديد

:: السياسة حياة

حملات مبتكرة للمرشحين في السباق نحو الإليزيه

ربطات عنق ترامب تتطاول على الموضة

حكومة النرويج تهدي جارتها فنلندا جبلا في عيد استقلالها المئة

عظة من السبسي للأغبياء سياسيا

الأمير هاري يقدم وصفة لعلاج الاكتئاب

:: لياقة

التمارين الرياضية تتكيف مع كل أنواع السرطانات

:: ترك وعجم

ليلة الحناء.. حلبة صراع الأجيال في تركيا

دور المرأة المتعلمة في إيران يقتصر على تربية الأبناء

:: صحة

الإفراط في تناول حبوب حرقة المعدة يضر الجهاز الهضمي والكلى

الطهي الزائد للمأكولات يتلف الأعصاب ويسبب السرطان

'لا سونتي دون لا سيات' فيلم عن الصحة

:: تشكيل

يوسف عبدلكي قديس الثورة السورية المطعون

:: لقاء

المخرج علي عبدالخالق: السينما التي تنفصل عن قضايا شعوبها لا يكتب لها البقاء

:: سيارات

الواقع المعزز يغير أساليب السياقة التقليدية

غوغل ترشد السائقين إلى أماكن ركن السيارات

ساعات ذكية تتحكم في سيارات جينسيس الفاخرة عن بعد

سيارة مازدا الجديدة بسقف صلب قابل للطي

:: سياحة

اختيار أنسب الوجهات السياحية يعتمد على أشهر السنة

سباق فيرتكال آب.. التزلج من أسفل إلى أعلى

طيران الإمارات أفضل الشركات في العالم

متحف مائي بأوروبا يضم أشباحا من التماثيل

:: تعليم

الأمهات يوظفن مواقع التواصل لتقويم أداء وزارة التعليم في مصر

لماذا يرفض الأكاديميون الأفارقة الحياة الناعمة في الجامعات الأميركية

:: تكنولوجيا

تصميم الأطفال.. الرعب المستحيل أصبح ممكنا

جديد التكنولوجيا: أول كاميرا للواقع الافتراضي ثنائية العدسة

:: جذور

أشواك الذاكرة توخز الأقدام على خط الجزائر باريس

التحنيط مارسه العامة.. مقابر صخرية معلقة حفظت سر المومياوات في اليمن

:: اختيارات المحرر

فرض الكعب العالي على الموظفات خرق للقانون في بريطانيا

تونس ترفع درجة التأهب لمواجهة بوركينا فاسو

مجموعة إيلي صعب بروح شرقية في باريس

مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارات وصيانتها في مصر

حافلات سياحية خاصة بالكلاب في لندن

'تشورُّو' حلوى أندلسية تقبل عليها الأسر المغربية

الطهي الزائد للمأكولات يتلف الأعصاب ويسبب السرطان

البرتقال يفيض على عاصمته في البلاد التونسية

'بشتري راجل'.. الذكورية تملأ فيسبوك المصري

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