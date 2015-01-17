البرلمان التركي يوافق على تعزيز صلاحيات أردوغان
الدستور الجديد سيمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطة تعيين أو إقالة الوزراء بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا.
:: اخبار
رئيس الوزراء الأردني ينهي خلافات الحكومة بتعديل وزاري
الطراونة: التعديل جنب البلاد مواجهة كانت ستقع بين الحكومة ومجلس النواب.
اندلاع المعارك في وادي بردى يهدد بإفشال مؤتمر أستانة
المعارك تسببت بعد يومين من اندلاعها بقطع المياه عن معظم دمشق وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.
تنصيب ترامب يدفع إلى استنفار أمني لمواجهة تهديدات محتملة
نشر نحو 28 ألف عنصر أمني لتأمين حفل التنصيب الذي يتوقع أن يشارك فيه ما بين 700 و900 ألف شخص، بما في ذلك 99 مجموعة احتجاجية مختلفة.
:: في العمق
العالم في مهمة حرجة تتطلب توازنا بين مفاهيم الأمن والديمقراطية
التحديات الأمنية تتزايد على عاتق الأنظمة العربية بسبب استفحال الخطر الإرهابي وهو ما يطرح تساؤلات عن إشكالية التوازن الصحيح بين الأمن والحرية.
رفسنجاني: غياب تاجر الفستق الذي ينذر بسقوط الثورة
فقدان سياسي تمتع بواقعية وعقلانية ناقضتا سلطوية النظام .. رحيل رفنسجاني أشر لسقوط عهد وإنزلاق إيران نحو المجهول.
:: اقتصاد
تحذيرات من خطر انفجار فقاعة عقارية عالمية هذا العام
منظمة دولية تحذر من تأثير تباطؤ النمو على أسعار العقارات، والمشكلة لا تقتصر على الدول المتقدمة بل تشمل الدول الناشئة.
:: حياة وتحقيقات
صيدلية الفقراء في القاهرة تنقذ المرضى من الغلاء
خلل في منظومة تسعير الأدوية في مصر تسبب في تفاقم الأزمة والتي نتج عنها نقص في العديد منها خاصة التي تهم الأمراض المزمنة.
الحياة دون تكنولوجيا
الابتكار يميز تطور البشر ويمكنهم من التغلب على صعوبات الحياة البدائية ويلعب دورا كبيرا في مجالات حيوية هامة في الحياة.
:: ثقافة
موسيقى النوبة معبر إلى ثقافات العمق الأفريقي
محمد الحمامصي -
عبدالله شمو يسعى لتأصيل الروابط الموسيقية بين مصر والسودان .. كتاب يبرز دور الموسيقى في رسم معالم التراث الإنساني.
:: اسلام سياسي وتسامح
الحرية أسيرة تعريفات الكفر والإيمان لدى التيار الجهادي
التيار الجهادي يزعم أن الهدف من الجهاد والقتال هو نشر الإسلام لكن ما يقوم به هو مجرد سفك الدماء وترهيب الناس
:: منوعات
عليا بهات أفضل ممثلة هندية
الممثلة عليا بهات فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم 'ادتيا بنجاب' في حين حصل عامر خان على الجائزة عن دوره في فيلم 'دانجال'.
الزائر الأبيض يستهوي العرب لزيارة جبال لبنان
لبنان تميز هذا العام بسقوط الثلوج فيه قبل البلدان الأوروبية، وهذا ما شجع العديد من السياح سواء عرب أو أوروبيين على زيارته لممارسة هواية التزلج.
صبي يصنع طائرات دون طيار مضادة للألغام
حكومة ولاية جوجارات قررت التعاقد مع الطفل هارشواردهان زالا حتى يساعد فريق عمل على إنتاج أول طائرة دون طيار مضادة للألغام الأرضية.
:: اسرة
صراع العائلات على تسمية المولود يدفع إلى انفصال الزوجين
أميرة فكري -
إنصاف المؤسسات الدينية للرجل يهدر حق الأم، والطفل ليس عربون شكر ووفاء للإرث الذي قدمه له الجد.
:: ميديا واونلاين
دفعة حكومية تنعش قطاع الصحافة والإعلام في تونس
تحسين وضعية الصحافيين الهشة، وتنظيم عمل شركات الإنتاج التلفزيوني وفق المعايير الدولية.
:: رياضة
محرز يقود الجزائر للتعادل مع زيمبابوي في أمم أفريقيا
المغرب يتحدى الكونغو في كأس الأمم الأفريقية من أجل قطع خطوة مهمة في طريق التأهل إلى دور الثمانية.
مانشستر يونايتد يجبر ليفربول على التعادل في الدوري الإنكليزي
إيفرتون يقسو على مانشستر سيتي برباعية، وتشيلسي يعود إلى سكة الانتصارات وتوتنهام وأرسنال يواصلان الضغط.
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