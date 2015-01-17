الاحد 22 يناير/كانون الثاني 2017، العدد: 10520

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الاحد 22 يناير/كانون الثاني 2017، العدد: 10520
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الإسلام الرسمي والجماعات المتشددة في مرمى ترامب

:: آراء

ترامب وسوريا ومرحلة ما بعد حلب

خيرالله خيرالله

هل يتوقع الإخوان تحرير الشيعة للموصل وتسليمها لهم

أسعد البصري

:: أفكار

التمرد الثقافي وحلول الوعي

علي لفته سعيد

عندما تتحول النعم إلى نقم.. إنها تونس

سماح بن عبادة

ليفا مدهش.. ليفا ليس أسطورة بعد

مراد البرهومي

هذا وجه الضيف

حكيم مرزوقي

:: العالم الآن
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إرهابيان يفجران نفسيهما خلال اشتباك مع الشرطة في جدة

قوات الأمن السعودية تحاصر منزلا في جدة وتتبادل إطلاق النار مع الرجلين اللذين فجرا نفسيهما.

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:: اخبار

دول الجوار تعلن رفضها القاطع للتدخل الأجنبي في ليبيا

سعيد قدري -

اجتماع القاهرة ناقش إمكانية تعديل الصخيرات وصيغة المجلس الرئاسي.
ميليشيا إخوانية في ليبيا تصفي مواطنا إماراتيا استدرجته من تركيا لعقد صفقة تجارية
قمة أديس أبابا بوابة عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي
انتحاريان يفجران نفسيهما خلال مداهمة للشرطة السعودية
مخيم الركبان معضلة تقض مضجع الأردن
:: في العمق

تحديد المفاهيم والمصطلحات خطوة أولى نحو تجديد الخطاب الديني

مؤتمر مكتبة الإسكندرية يخلص إلى أن الإرهاب تطرف سياسي واجتماعي تم تغليفه بصبغة دينية واستخدام التعاليم الإسلامية ضد الإسلام بما يمنح مبررات للإسلاموفوبيا.

لبنان يدخل مرحلة ترامب بعجز تشريعي وأمني وعقم سياسي

مراقبون يرون توقيت زيارة أبو الغيط للبنان محاولة لترتيب أزمة العلاقات العربية-العربية التي تفاقمت وكان أبرزها مؤخرا ارتفاع منسوب التوتر السعودي المصري.
:: وجوه

وليد فارس ودينا حبيب عصا ترامب في مواجهة الإسلاميين

بين فارس وباول تناقضات كبيرة في المنشأ، إذ يحمل فارس على كاهله ماضيا عاصفا، يتخلله عقد كامل من الصراعات العسكرية والأيديولوجية الطاحنة.

يحيى الشامي قائد عسكري حوثي يجيد العزف على أوتار السياسة

الشامي بات القائد الفعلي للقوات المسلحة والأمن في عهد الحوثيين والرجل الأول في الجماعة الذي خرج من دائرة الظل ليتربع في الواجهة بعد عقود من العمل السري.

كريمة مختار كاريزما مصرية تشبه جميع الأمهات

مختار صاحبة الإطلالة 'الأُمومية' الأبرز في عمر الدراما التلفزيونية ستبقى كأحد أعمدة الفن المصري الذي جعل لشخصية الأم مكانة ودورًا بارزًا يرمز للقيم والأخلاق.

صدر بعل قارة جمال خالص تتنفس هواء تونسيا

فكرة خيالية تجسّدت على هيئة نزل تسكنه أرواح الفنانين الهائمة، وبسبب طليعية الفكرة فإن كل عمل فني تُقدم من خلاله يبدو كما لو أنه قادم من المستقبل.
:: حياة وتحقيقات

المرأة العربية لم تعد تخشى العار من أجل حقوقها

نساء يتحررن من صمتهن ويفضحن نفاق المجتمع الذكوري.

هدير فتاة مصرية تكشف المستور في قضية الأم العزباء

هدير مكاوي، شابة مصرية، أضفت على مصطلح 'السينغل مازر'، مفهوما جديدا، صادما للمجتمع المصري، الذي انقسم حول قصتها ما بين مهاجم ومؤيد.

الأمومة دون زواج مرفوضة في المغرب

جمعية إنصاف: هناك ما يزيد عن 153 ولادة يوميا تنتج عن علاقات خارج مؤسسة الزواج في المغرب.
:: ثقافة

تأنيث الكتابة

تأنيث الصوت وتأنيث الكتابة سيفضيان بالضرورة إلى تأنيث اللغة رغم إكراهات الأبنية والصيغ والاشتقاقات، لأن الحفر العميق في متون اللغة بمنظور الأنثى سيولِّد من رحم اللغة المؤنَّث حيزاً أرحب.

مفهوم التحرر النسوي على محك أصوليتين

التمجيد الأعمى للعادات والتقاليد المحلية بلا تمييز هو بمثابة رد فعل يسعى إلى إيجاد علاقة تواصلية مع الأمر الواقع بمساوئه وحسناته، والمحافظة عليه بدلا من تغييره.

الاختلاف لا يعني الاستنقاص

الذات‭ ‬المؤنثة‭ ‬موضوعا ‬للكتابة تجارب‭ ‬روائيات‭ ‬مغربيات

إبداع المرأة بين الوضعية الأمازونية ومواجهة الاستلاب

الأنثوية وسلطة الكتابة: القدرة على النفور من التاريخ

صورة المرأة العربية

'صمت' سكورسيزي الباحث عن اليقين الديني

هل ثمة هوية ثقافية بين رف الكتب

'الصدع' كتاب لجيل كيبل الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية ويضم مقالات إذاعية دأب على بثّها أسبوعيا بين صائفتي 2014 و2015، على أمواج إذاعة فرنسا الثقافية.

:: منوعات

مي سليم بطلة 'السبع صنايع'

منى زكي وأحمد السقا وكندة علوش ونيللي كريم وحسن الرداد ضيوف شرف في مسلسل 'السبع صنايع' المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وصول ترامب إلى الحكم ينعش السياحة ببلد زوجته

انتعاش بيع فطائر التفاح التي أُطلق عليها اسم ميلانيا ترامب في مخبز كروهيك في بلدة سفنيشيا السلوفانية مسقط رأس السيدة الأولى للولايات المتحدة.

فلسطينية ترسم المشاهير بالسكر

اختيار أنسب الوجهات السياحية يعتمد على أشهر السنة

سباق فيرتكال آب.. التزلج من أسفل إلى أعلى

طيران الإمارات أفضل الشركات في العالم

متحف مائي بأوروبا يضم أشباحا من التماثيل

تصميم الأطفال.. الرعب المستحيل أصبح ممكنا

جديد التكنولوجيا: أول كاميرا للواقع الافتراضي ثنائية العدسة

شركة تسعى مايكروسوفت إلى تسجيل براءة اختراع لجهاز جديد يحتوي على شاشة عرض ومفاصل تثبيت مرنة بحيث يمكن تحويل الجهاز من هاتف ذكي إلى كمبيوتر لوحي.

:: اسرة

الحاجات العاطفية للأرملة والمطلقة تصطدم بالاستهجان

الزواج الثاني للأم حق يرفضه الأبناء ويستنكره المجتمع الذي لا يتردد في اتهامها بنكران الجميل لزوجها الأول، أو عدم مراعاتها لمشاعر أبنائها.

مصممة سعودية تقتحم عالم موضة الرجال

خديجة الشهري تقدّم مجموعة من الجلابيات تحت اسم 'صيت' تجمع فيها بين الزيّ الرسمي للرجل في المملكة والحضارة العربية.

التمارين الرياضية تتكيف مع كل أنواع السرطانات

التدريبات المنتظمة تساعد الجسم على التعافي ومقاومة آثار العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان.
:: رياضة

عصام الحضري حامي عرين الفراعنة يترصد المزيد من الأرقام القياسية

حارس مرمى المنتخب المصري أكبر لاعب سنا يشارك في بطولة أمم أفريقيا للمرة السابعة بفارق مرة واحدة عن الرقم القياسي لسونغ مدافع الكاميرون والمصري أحمد حسن.

المغرب ينعش آماله في كأس أمم أفريقيا بفوز كبير على توغو

ساحل العاج 'حامل اللقب' يواصل نزيف النقاط بعد التعادل السلبي مع توغو في المباراة الافتتاحية والتعادل 2 مقابل 2 مع الكونغو الديمقراطية.

ليفربول يتلقى صفعة قاسية من سوانزي

الفريق الويلزي يبتعد عن منطقة الهبوط بعد فوزه على ليفربول 3/2 وهو ما شكل مفاجأة لجماهير فريق يورغن كلوب.
:: فيسبوك
alarab.co.uk
:: تويتر

:: الأرشيف

﻿
:: آراء

ترامب وسوريا ومرحلة ما بعد حلب

خيرالله خيرالله

هل يتوقع الإخوان تحرير الشيعة للموصل وتسليمها لهم

أسعد البصري

:: أفكار

التمرد الثقافي وحلول الوعي

علي لفته سعيد

عندما تتحول النعم إلى نقم.. إنها تونس

سماح بن عبادة

ليفا مدهش.. ليفا ليس أسطورة بعد

مراد البرهومي

هذا وجه الضيف

حكيم مرزوقي

:: العرب في أسبوع

:: كتب

'أورشليم' رواية الخيانة والغدر والجنون.. والحب أيضا

هل ثمة هوية ثقافية بين رف الكتب

:: لياقة

التمارين الرياضية تتكيف مع كل أنواع السرطانات

:: سيارات

منصات ديترويت تعرض سيارات الواقع بلمسة خيال

أخبار متفرقة: معرض بروكسل ينافس ديترويت

:: ثقافة+

فوتوغرافي فرنسي يقاوم التدمير البيئي بفن الشارع

امرأة تغوص في المجهول الزماني والمكاني في 'تمزق'

:: تعليم

هل يخلص نظام 'بوكليت' التعليم المصري من الغش في الامتحانات

انتقادات في المغرب لوزارة التربية لانحرافها عن مبدأ حرية الاختلاف

:: جذور

اليوم العالمي للغة العربية: إقرار دولي بالإسهام العربي في السجل الإنساني

التاريخ في زمن الميليشيات.. تجارة آثار منظمة في اليمن

:: لقاء

المخرج علي عبدالخالق: السينما التي تنفصل عن قضايا شعوبها لا يكتب لها البقاء

:: تشكيل

معرض فني يؤرخ للدمار العربي بالحديد والجليد

جمال عبدالرحيم يحفر في الذاكرة بالإزميل والفرشاة

:: صحة

التمارين الرياضية تتكيف مع كل أنواع السرطانات

:: تكنولوجيا

تصميم الأطفال.. الرعب المستحيل أصبح ممكنا

جديد التكنولوجيا: أول كاميرا للواقع الافتراضي ثنائية العدسة

:: مسرح

'سرير طابقي' عمل مسرحي يلامس آلام المشردين

:: اضداد

حقوق الحيوان في العالم العربي تثير السخرية لدى المقرين والرافضين

:: سياحة

اختيار أنسب الوجهات السياحية يعتمد على أشهر السنة

سباق فيرتكال آب.. التزلج من أسفل إلى أعلى

طيران الإمارات أفضل الشركات في العالم

متحف مائي بأوروبا يضم أشباحا من التماثيل

:: ترك وعجم

العلويون الهدف التالي لتنظيم الدولة الإسلامية في تركيا

السياسة الإيرانية الحاثة على الإنجاب: طموحات النظام وهواجس المجتمع

:: سينما

'صمت' سكورسيزي الباحث عن اليقين الديني

:: السياسة حياة

المصرية دينا باول تعود لاستكشاف دهاليز البيت الأبيض

ترودو ملام على زيارته جزيرة في الباهاما

وزيرة التعليم الفرنسية تنال صفرا في الإملاء

رئيسة وزراء بريطانيا نجمة غلاف 'فوغ'

خطاب تنصيب رئيس غانا مسروق

:: اختيارات المحرر

مي سليم بطلة 'السبع صنايع'

وصول ترامب إلى الحكم ينعش السياحة ببلد زوجته

فلسطينية ترسم المشاهير بالسكر

الحاجات العاطفية للأرملة والمطلقة تصطدم بالاستهجان

مصممة سعودية تقتحم عالم موضة الرجال

متحف مائي بأوروبا يضم أشباحا من التماثيل

تصميم الأطفال.. الرعب المستحيل أصبح ممكنا

التمارين الرياضية تتكيف مع كل أنواع السرطانات

المغرب ينعش آماله في كأس أمم أفريقيا بفوز كبير على توغو

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