الاثنين 9 يناير/كانون الثاني 2017، العدد: 10507

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الاثنين 9 يناير/كانون الثاني 2017، العدد: 10507
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السيطرة على باب المندب تهز الجمود السياسي في اليمن

:: آراء

الصحافة اللبنانية لم تمت بعد…

خيرالله خيرالله

مسيحيو لبنان إذ يطرقون باب الرياض وخلفهم نوافذ طهران

محمد قواص

ثورة في الثقافة وفي الأفكار السياسية

ماجد كيالي

الأقباط بديلا عن الإخوان

محمد أبو الفضل

اللادولة في ليبيا والدولة 'اللاأدرية' في تونس

أمين بن مسعود

نقد المعارضة أم نقد الثورة

عديد نصار

كاريكاتير - موفق قات
:: أفكار

رسائل الرئيس العاشق

فاروق يوسف

المتنبي وسؤاله الجارح

علي جعفر العلاق

الرواية المتمردة والخيال الكفيف

هيثم حسين

العالم الافتراضي يفتح بابا للعاطلين

شيماء رحومة

مشاعر مؤجلة

رابعة الختام

هل حقا لا ينام ترامب؟

كرم نعمة

:: العالم الآن
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الأسد: الحكومة السورية مستعدة 'للتفاوض حول كل شيء'

الرئيس السوري بشار الأسد يصرح يشدد على انه 'عندما تتحدث عن التفاوض حول إنهاء الصراع في سوريا فكل شيء متاح وليست هناك حدود لتلك المفاوضات'.

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:: اخبار

الأسد مستعد للتفاوض مع ما يقرب مئة فصيل مسلح

الرئيس السوري بشار الأسد يؤكد أن فرنسا لم تعد آمنة كما كان قبل، ويتهمها باتباع سياسة النعامة.

فلسطيني يقتل 4 جنود في القدس

الشرطة الإسرائيلية تفرض أمر حظر نشر على كافة التفاصيل المتعلقة بالهجوم، وحركتا 'حماس' و'الجهاد' الإسلاميتين تباركان العملية .

البرلمان والقضاء يخذلان القاهرة في تمرير اتفاقية تيران وصنافير

حزم سعودي في تنفيذ الإصلاح يساير الحزم في مواجهة إيران والإرهاب

وزير خارجية ليبيا لـ'العرب': انفراج الملف الليبي لا يُلغي خطر الانتكاسات

حزب طلائع الحريات الجزائري يقاطع الانتخابات التشريعية

منظومة ضمان اجتماعي لقطاع الصيد البحري في تونس

الكونغو تستضيف قمة أفريقية حول ليبيا يوم 25 يناير

تأخر تشكيل الحكومة يشل البرلمان المغربي

برلماني موريتاني يطالب بولاية ثالثة للرئيس

غموض يلف خطط لندن لبريكست قبل أقل من 3 أشهر من بدء المفاوضات

الصراع مع القضاء يهدد طموحات روحاني في ولاية رئاسية ثانية

:: في العمق

تركيا توظف تفاهماتها مع روسيا لإضعاف النفوذ الإيراني في سوريا

أنقرة وطهران.. نحو مسار تصادمي مرده حروب بالوكالة، وإيران في موقع المتفرج بالمرحلة الانتقالية للأزمة السورية.

الأسطول البحري الجنوبي.. تمدد استراتيجي مصري في المياه العربية

حاملتا المروحيات السادات شمالا وعبدالناصر جنوبا لتأمين الحدود، وتدشين الأسطول قد يفرز تحالف بين مصر والسعودية.

تفكيك الاتحاد النقدي الأوروبي ينذر بنهاية الديمقراطية المحلية

المفكر الألماني فولفجانج شتريك يرى أن مطلب تفكيك الاتحاد النقدي لا يراعي البُعد الاجتماعي الذي يفرض الوصاية السياسية على الشعوب.
:: اقتصاد

تغيرات اجتماعية واقتصادية سعودية بفضل تطبيقات سيارات الأجرة

سيلين أسود -

عدم التسامح مع مخالفات السائقين يشجع النساء على استخدامها، وأوبر وكريم تتعهدان بتوفير 200 ألف وظيفة للرجال السعوديين.
علامة نوكيا تقتحم الملعب المفتوح لصناعة الهواتف الذكية
اليمن يكشف آليات صرف موازنة 2017 بعد انتهاء أزمة السيولة
أبوظبي تستضيف منتدى الطاقة العالمي لأول مرة في منطقة الخليج
إطار قانوني إماراتي لصندوق رأس المال المخاطر
:: حياة وتحقيقات

نواكشوط عاصمة مهددة بالغرق

خبراء يحذرون من أن نواكشوط باتت مهددة بأن تغمرها مياه الأمطار الموسمية في ظل أزمة الصرف الصحي وقرب المياه الجوفية من سطح الأرض.

تحليل البيانات الضخمة يحدد أذواق التسوق الإلكتروني

تحليل البيانات المعقدة وفهمها يلعبان دورا محوريا في مستقبل التجارة الإلكترونية وتسويق المنتجات.

التسوق الذكي: 'سلة ذكية' ضمن خدمات باناسونيك

إيطاليا تتيح ميزة التسوق التفاعلي حيث يمكن لزبائن السوبر ماركت التعرف على المعلومات الغذائية عن الأطعمة المباعة وعلى مخاطر الحساسية المحتملة عبر الشاشات الرقمية.
:: ثقافة

الشعر لم يوجد لينقذ العالم

الشاعرة البحرينية منى الصفار: الناقد صاحب صناديق مغلقة في فضاء رحب.
رواية تلوذ بالماضي لتسخر من الحاضر
رواية نسوية عن الاستعباد في ليبيا العثمانية
الرواية العربية وصدمة التحولات العاصفة
الاغتراب في شعر حميد سعيد
إيفو فان هوف يحول 'ملاعين' فيسكونتي من السينما إلى المسرح
:: اسلام سياسي وتسامح

انهيار الوعي السياسي يؤول إلى صعود غرائز العنف الطائفي

أثر رجوع الدهماء إلى الشارع السياسي للمجتمعات الإسلامية، وصحوة دينية مزعومة مسحت الرموز الوطنية من ذاكرة الشعوب.

متى ننتقل إلى عصر ما بعد العقائد

لعبة العقائد إذا ما تمّ إحياؤها فإنها تشكل الوسيلة الأكثر اتقانا وفتكا في تدمير المجتمعات، وفي العالم العربي هناك مشكلات تاريخية ذات صبغة دينية لم تحلّ بعد.
:: منوعات

ميرل ستريب تنتقد ترامب لدى تسلمها جائزة جولدن جلوب

الرئيس المنتخب دونالد ترامب يقول في رد على ما قالته نجمة هوليوود إنه 'لا يدهشه' أن يتعرض للهجوم من 'شخصيات سينمائية ليبرالية'.
سيلفي مع الثلوج
ادخار الغرباء يغني المصريين عن الاستدانة لإتمام أفراحهم
قانون فرنسي يمنع التواصل مع الموظفين بعد الدوام
جثة أميرة 'حرب النجوم' في كبسولة دواء
:: اسرة

ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل يزعج المرأة العربية

ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل يدفع فتيات مصريات، إلى إعلان حملات للمقاطعة ورفع شعار 'جمالك الطبيعي أفضل'.
إندونيسيا تحاصر ختان الإناث بين المسلمات
نصائح ذهبية لاختيار فستان الزفاف المناسب
أغراض مطبخية وشخصية تنقل للأجسام فيروسات خطيرة
مخاطر الإصابة بالخرف تتضاعف لدى القاطنين بالقرب من الازدحام المروري
العضو الـ79
:: ميديا واونلاين

الإعلام الرقمي أرغم الصحف على تقديم المحتوى المتميز

فاطمة الزهراء عبدالفتاح: القيادات ذات الخلفية الورقية مسيطرة على مراكز صناعة القرار بالمؤسسات العربية، لابعاد الكفاءات الجديدة عن المناصب القيادية.
كبرى الصحف الإسرائيلية تسقط في فخ الفساد
العالم يحب إيموجي 'الوجه الضاحك'
اعترافات إرهابي تحرك قضية الصحافيين التونسيين المختطفين في ليبيا
هاشتاغ اليوم: الإرهابي مسلم حتى يثبت اختلاله الذهني
أبرز تغريدات العرب: الثورات يديرها الدهاة وينفذها الشجعان ثم يكسبها الجبناء
:: رياضة

نسور قرطاج ينشدون التحليق في امم الغابون 2017

تونس تقارع السنغال والجزائر وزيمبابوي لتحقيق المجد الأفريقي، وكاسبارجاك يدخل غمار المسابقة بأمل تعويض ما فات على مدار السنوات الماضية.

ديبالا على أعتاب قلعة الميرينغي

يوفنتوس الإيطالي يرغب في تحقيق مكسب مالي من باولو ديبالا في ظل عدم تجديد اللاعب لعقده مع النادي حتى الآن.

الجزيرة يصطدم بالأهلي في كأس الرابطة الإماراتية

بوكيتينو على رادار برشلونة

الدبل: سنستفيد كثيرا من لقاء قلعة سراي

يونايتد ينافس بايرن على ضم سيميدو

متفرقات رياضية: القطري ناصر العطية ينسحب من رالي دكار

القرعة تضع لاعب التنس التونسي مالك الجزيري في مواجهة الأرجنتيني دياغو شوارتزمان المصنف الـ52 عالميا.

:: فيسبوك
alarab.co.uk
:: تويتر

:: الأرشيف

﻿
:: آراء

الصحافة اللبنانية لم تمت بعد…

خيرالله خيرالله

مسيحيو لبنان إذ يطرقون باب الرياض وخلفهم نوافذ طهران

محمد قواص

ثورة في الثقافة وفي الأفكار السياسية

ماجد كيالي

الأقباط بديلا عن الإخوان

محمد أبو الفضل

اللادولة في ليبيا والدولة 'اللاأدرية' في تونس

أمين بن مسعود

نقد المعارضة أم نقد الثورة

عديد نصار

:: أفكار

رسائل الرئيس العاشق

فاروق يوسف

المتنبي وسؤاله الجارح

علي جعفر العلاق

الرواية المتمردة والخيال الكفيف

هيثم حسين

العالم الافتراضي يفتح بابا للعاطلين

شيماء رحومة

مشاعر مؤجلة

رابعة الختام

هل حقا لا ينام ترامب؟

كرم نعمة

كاريكاتير - موفق قات

:: العرب في أسبوع

:: سيارات

معرض لاس فيغاس.. نظرة على مستقبل تقنيات السيارات

الازدحام المروري مكان العمل الجديد

جديد السيارات: بي أم دبليو تطلق الموديل الجديد من آي8 الهجين

:: تعليم

كيف ينعكس تطرف الإدارة الأميركية الجديدة على التعليم في المنطقة

العملية التعليمية في ظل عالم عربي مختل الموازين

:: ثقافة+

إيفو فان هوف يحول 'ملاعين' فيسكونتي من السينما إلى المسرح

'سبيكترال' متعة الصراع والسرد في الخيال العلمي الحربي

:: تشكيل

الفن يواجه الخراب الشامل.. معرض شامل لأجيال الفن العراقي المعاصر

:: ترك وعجم

ثقافة القوة لمواجهة قوة الثقافة: الموضة في إيران تقود إلى السجن

أنقرة تفقد قوتها تحت طائل الإرهاب

:: السياسة حياة

إطلاق بنك للطعام في ذكرى تولي محمد بن راشد حكم دبي

رئيس وزراء اليابان لا يطبق قواعد المرور

ترامب يستلهم من ريغان خطاب التنصيب

مرض ملكة بريطانيا يثير تكهنات حول تخلي ولي العهد عن العرش لابنه

مبيعات غير متوقعة لكتاب هتلر 'كفاحي'

:: كتب

رواية تلوذ بالماضي لتسخر من الحاضر

رواية نسوية عن الاستعباد في ليبيا العثمانية

الرواية العربية وصدمة التحولات العاصفة

:: مسرح

إيفو فان هوف يحول 'ملاعين' فيسكونتي من السينما إلى المسرح

:: لياقة

الأطفال في حاجة إلى تدريبات مكثفة للوصول إلى مستوى آمن في السباحة

:: جذور

اليوم العالمي للغة العربية: إقرار دولي بالإسهام العربي في السجل الإنساني

التاريخ في زمن الميليشيات.. تجارة آثار منظمة في اليمن

:: سينما

'سبيكترال' متعة الصراع والسرد في الخيال العلمي الحربي

:: سياحة

كهوف الملح.. علاج طبيعي يلقى رواجا في مصر

حمامات إنفينيتي بول.. متعة سباحة لانهائية

الخيارات الترفيهية تنعش السياحة بالمدن الخليجية

:: اضداد

مواجهة 'فلول الإرهاب العائد'.. اتفاق في المبدأ واختلاف في المعالجة

:: صحة

أغراض مطبخية وشخصية تنقل للأجسام فيروسات خطيرة

مخاطر الإصابة بالخرف تتضاعف لدى القاطنين بالقرب من الازدحام المروري

العضو الـ79

:: لقاء

96 عاما على تأسيس الجيش العراقي.. راية الطائفة تسبق علم الوطن

:: تكنولوجيا

عالم ذوي الاحتياجات الخاصة يدخل العصر الرقمي

ذوو الاحتياجات الخاصة يستفيدون من التكنولوجيا

جديد التكنولوجيا: الكشف عن أول جهاز بتقنية غوغل تانغو

:: اختيارات المحرر

سيلفي مع الثلوج

ادخار الغرباء يغني المصريين عن الاستدانة لإتمام أفراحهم

جثة أميرة 'حرب النجوم' في كبسولة دواء

قانون فرنسي يمنع التواصل مع الموظفين بعد الدوام

متى ننتقل إلى عصر ما بعد العقائد

إيفو فان هوف يحول 'ملاعين' فيسكونتي من السينما إلى المسرح

نصائح ذهبية لاختيار فستان الزفاف المناسب

العالم يحب إيموجي 'الوجه الضاحك'

الجزيرة يصطدم بالأهلي في كأس الرابطة الإماراتية

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